https://sarabic.ae/20241128/نتنياهوأصدرت-تعليمات-للجيش-بالاستعداد-لحرب-طاحنة-إذا-حدث-خرق-جسيم-لوقف-إطلاق-النار-في-لبنان-1095303717.html
نتنياهو:أصدرت تعليمات للجيش بالاستعداد لحرب طاحنة إذا حدث خرق جسيم لوقف إطلاق النار في لبنان
نتنياهو:أصدرت تعليمات للجيش بالاستعداد لحرب طاحنة إذا حدث خرق جسيم لوقف إطلاق النار في لبنان
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه "تم القضاء على التهديد من ناحية لبنان بعدما تم شن الغزو البري"، لافتًا إلى أنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي... 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T18:18+0000
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2024-11-28T18:18+0000
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وقال نتنياهو، في تصريحات للقناة 14 الإسرائيلية، اليوم الخميس، إنه "تمت إزالة التهديد بالغزو البري، وعلى يقين من أن سكان الشمال مقتنعون بأن حادثة 7 تشرين الأول/ أكتوبر لن تحدث مرة أخرى".وقال الجيش اللبناني، اليوم الخميس، إن إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان عدة مرات، أمس الأربعاء واليوم الخميس.وقال الجيش في بيان له إنه "في 27 و28 نوفمبر/ تشرين الثاني، وبعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، انتهك العدو الإسرائيلي الاتفاق عدة مرات من خلال دخول المجال الجوي وضرب الأراضي اللبنانية بأسلحة مختلفة".ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فجر يوم أمس الأربعاء، وفقا لوسائل إعلام لبنانية، وبعد بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.ودعا الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان إلى عدم التحرك نحو القرى المخلاة، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية، كما ذكرت الهيئة، نقلا عن الجيش الإسرائيلي، قوله إنه سيخطر سكان جنوب لبنان بـ"الموعد الآمن لعودتهم"، بحسب قوله.
https://sarabic.ae/20241128/حماس-تدعو-الفلسطينيين-إلى-تصعيد-كل-أشكال-المقاومة-في-الضفة-الغربية-والقدس-1095293519.html
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العالم العربي, إسرائيل, لبنان
العالم العربي, إسرائيل, لبنان
نتنياهو:أصدرت تعليمات للجيش بالاستعداد لحرب طاحنة إذا حدث خرق جسيم لوقف إطلاق النار في لبنان
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه "تم القضاء على التهديد من ناحية لبنان بعدما تم شن الغزو البري"، لافتًا إلى أنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لحرب طاحنة إذا تم خرق اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال نتنياهو، في تصريحات للقناة 14 الإسرائيلية، اليوم الخميس، إنه "تمت إزالة التهديد بالغزو البري، وعلى يقين من أن سكان الشمال مقتنعون بأن حادثة 7 تشرين الأول/ أكتوبر لن تحدث مرة أخرى".
وأضاف أنه "في حالة حدوث انتهاك جسيم للاتفاقية، لقد أصدرت تعليماتي للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لحرب طاحنة".
وقال الجيش اللبناني، اليوم الخميس، إن إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان عدة مرات، أمس الأربعاء واليوم الخميس.
وقال الجيش في بيان له إنه "في 27 و28 نوفمبر/ تشرين الثاني، وبعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، انتهك العدو الإسرائيلي الاتفاق عدة مرات من خلال دخول المجال الجوي وضرب الأراضي اللبنانية بأسلحة مختلفة".
ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فجر يوم أمس الأربعاء، وفقا لوسائل إعلام لبنانية، وبعد بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب
، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.
عودة النازحين اللبنانيين إلى قراهم ومدنهم جنوب لبنان جعلت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي
، يحذر من أنه "مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ يبقى الجيش منتشرا في مواقعه داخل جنوب لبنان"، بحسب قوله.
ودعا الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان إلى عدم التحرك نحو القرى المخلاة، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية، كما ذكرت الهيئة، نقلا عن الجيش الإسرائيلي، قوله إنه سيخطر سكان جنوب لبنان بـ"الموعد الآمن لعودتهم"، بحسب قوله.