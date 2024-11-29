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إصابة 9 إسرائيليين في حادثة إطلاق نار بالضفة الغربية.. فيديو
إصابة 9 إسرائيليين في حادثة إطلاق نار بالضفة الغربية.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بإصابة 9 إسرائيليين في حادث إطلاق نار قرب مستوطنة آرئيل بالضفة الغربية. 29.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-29T11:09+0000
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أنه أصيب 9 إسرائيليين بينهم 3 حالات خطرة وواحدة متوسطة، في حادث إطلاق نار بالضفة الغربية.فيما أكدت هيئة البث الإسرائيلية مقتل منفذ عملية إطلاق النار، موضحة أن اثنين قاما بإطلاق النار على حافلة للمستوطنين قرب مستوطنة "أرئيل" شمالي الضفة الغربية. وأشارت إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي تقوم بعملية مطاردة لمشارك ثان فى علمية إطلاق النار بعد قتل المنفذ الأول.ومن آخريات عمليات إطلاق النار في إسرائيل، مقتل إسرائيلية وإصابة 13 آخرين في عملية إطلاق نار في مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل، فيما تم تحييد منفذ العملية، وذلك يوم السادس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بسقوط "قتيلة و13 مصابا بجروح متفاوتة الخطورة، جراء اعتداء إرهابي بالطعن وإطلاق النار في مدينة بئر السبع، وتمت تصفية الإرهابي منفذ الاعتداء، ووصلت إلى المكان قوات كبيرة من الشرطة تقوم بأعمال تمشيط في المنطقة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة 30 أغسطس/ آب الفائت، تحييد شخص أطلق النار داخل بلدة كرمي تسور في منطقة غوش عتصيون جنوبي الضفة الغربية.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "ورود تقارير عن مشتبه فيه فتح النار داخل بلدة كرمي تسور في منطقة غوش عتصيون"، وأضاف: "تم تحييد مشتبه فيه في المنطقة. الحادث لا يزال مستمرًا. تفاصيل إضافية قيد الفحص".
https://sarabic.ae/20241006/إعلام-مقتل-إسرائيلية-وإصابة-9-آخرين-خلال-عملية-إطلاق-النار-في-بئر-السبعفيديو-1093481545.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار

إصابة 9 إسرائيليين في حادثة إطلاق نار بالضفة الغربية.. فيديو

11:09 GMT 29.11.2024 (تم التحديث: 11:10 GMT 29.11.2024)
© AP Photo / Oded Baliltyاعتقال قوات الشرطة الإسرائيلية للفلسطينيين خلال مواجهات في البلدة القديمة في القدس، فلسطين 19 يوليو/ تموز 2017
اعتقال قوات الشرطة الإسرائيلية للفلسطينيين خلال مواجهات في البلدة القديمة في القدس، فلسطين 19 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2024
© AP Photo / Oded Balilty
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بإصابة 9 إسرائيليين في حادث إطلاق نار قرب مستوطنة آرئيل بالضفة الغربية.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أنه أصيب 9 إسرائيليين بينهم 3 حالات خطرة وواحدة متوسطة، في حادث إطلاق نار بالضفة الغربية.
فيما أكدت هيئة البث الإسرائيلية مقتل منفذ عملية إطلاق النار، موضحة أن اثنين قاما بإطلاق النار على حافلة للمستوطنين قرب مستوطنة "أرئيل" شمالي الضفة الغربية.
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وأشارت إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي تقوم بعملية مطاردة لمشارك ثان فى علمية إطلاق النار بعد قتل المنفذ الأول.
ومن آخريات عمليات إطلاق النار في إسرائيل، مقتل إسرائيلية وإصابة 13 آخرين في عملية إطلاق نار في مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل، فيما تم تحييد منفذ العملية، وذلك يوم السادس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بسقوط "قتيلة و13 مصابا بجروح متفاوتة الخطورة، جراء اعتداء إرهابي بالطعن وإطلاق النار في مدينة بئر السبع، وتمت تصفية الإرهابي منفذ الاعتداء، ووصلت إلى المكان قوات كبيرة من الشرطة تقوم بأعمال تمشيط في المنطقة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة 30 أغسطس/ آب الفائت، تحييد شخص أطلق النار داخل بلدة كرمي تسور في منطقة غوش عتصيون جنوبي الضفة الغربية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "ورود تقارير عن مشتبه فيه فتح النار داخل بلدة كرمي تسور في منطقة غوش عتصيون"، وأضاف: "تم تحييد مشتبه فيه في المنطقة. الحادث لا يزال مستمرًا. تفاصيل إضافية قيد الفحص".
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