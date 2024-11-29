https://sarabic.ae/20241129/توقيف-لاعب-عربي-في-أحد-المطارات-بحوزته-مبلغ-مالي-كبير-من-اليورو-1095313007.html

توقيف لاعب عربي في أحد المطارات بحوزته مبلغ مالي كبير من اليورو

توقيف لاعب عربي في أحد المطارات بحوزته مبلغ مالي كبير من اليورو

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام محلية، أمس الخميس، بتوقيف لاعب عربي في أحد المطارات الدولية بحوزته مبلغ مالي كبير من اليورو. 29.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-29T09:25+0000

2024-11-29T09:25+0000

2024-11-29T09:25+0000

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وذكرت صحيفة النهار، مساء أمس الخميس، أن مطار وهران الجزائري الدولي قد أوقف لاعب نادي مولودية وهران، يانيس حماش، والذي كان بحوزته مبلغا كبيرا من "اليورو".وأفادت الصحيفة بأن يانيس حماش، الدولي الجزائري السابق، قد كشف عن أسباب توقيفه بمطار وهران بسبب حيازته حوالي 12 ألف أورو بالعملة الصعبة، وهو مبلغ يفوق ما يسمح به القانون الجزائري. وقال حماش: "أردت مشاركة رسالة، لأنني وصلتني إشاعات كاذبة. نعم كان لدي شيك يوم أمس، ولسوء الحظ لم تكن معي ورقة البنك. ولكني تمكنت من إظهار الوثيقة لإثبات مصدر الأموال".وتابع يانيس حماش: "للأسف، هذا شيء يحدث للجميع، لذا يرجى التوقف عن هذا الهراء والتركيز بدلا من ذلك على مباراة نهاية الأسبوع".ويشار إلى أن الدولي الجزائري السابق، يانيس حماش قد تم توقيفه في مطار وهران الدولي بالجزائر، بسبب حيازته مبلغا ماليا يفوق ما يسمح به القانون في البلاد، قبل أن يعتذر ويظهر وثيقة تثبت مصدر الأموال.

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