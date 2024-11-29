https://sarabic.ae/20241129/مليونير-صيني-يأكل-عملا-فنيا-اشتراه-بمبلغ-خيالي-ما-القصة؟-1095341842.html

مليونير صيني يأكل عملا فنيا اشتراه بمبلغ خيالي.. ما القصة؟

مليونير صيني يأكل عملا فنيا اشتراه بمبلغ خيالي.. ما القصة؟

سبوتنيك عربي

أثار مليونير صيني، دهشة مستخدمو مواقع التواصل، بعدما ظهر في مقطع مصور وهو يتناول "عملا فنيا"، اشتراه بمبلغ خيالي. 29.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-29T21:23+0000

2024-11-29T21:23+0000

2024-11-29T21:23+0000

مجتمع

منوعات

الأخبار

الصين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1d/1095341685_0:0:1705:959_1920x0_80_0_0_1ef1b1a09bc5192c913c21018be42983.jpg

ويظهر المستثمر الصيني، جستن سان، في الفيديو المتداول بكثرة وهو يأكل موزة هي مضمون عمل فني، اشتراه في مزاد الأسبوع الماضي، مقابل مبلغ 6.24 مليون دولار أمريكي.وتمّت مشاركة مقطع الفيديو الذي يمضع فيه سان الموزة، من حدث مفتوح أقيم في هونغ كونغ.وتم تصميم العمل الفني الذي يحمل بعنوان "الكوميدي"، من قبل الفنان الإيطالي، ماوريتسيو كاتيلان، في عام 2019 ويتألف من موزة فقط مثبتة بشريط لاصق على الحائط، وتم بيعه في دار "سوثبي" للمزادات في مدينة نيويورك الأمريكية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وكان جستن سان من بين 7 مزايدين.وتعهّد رجل الأعمال الصيني، الذي تلقى بالفعل موزة وبعض الشريط اللاصق، بتناول الفاكهة "كجزء من هذه التجربة الفنية الفريدة".وذكرت تقارير أن الموزة التي دفع جستن سان 6.24 مليون دولار مقابلها في دار مزادات "سوذبيز"، تم شراؤها مقابل 25 سنت من كشك فواكه في مانهاتن، يعتني به بائع يعمل مقابل 12 دولار في الساعة.ويوم أمس الخميس، تعهّد سان بشراء 100 ألف موزة من ذلك الكشك، وقال إن الفاكهة سيتم توزيعها في جميع أنحاء العالم "كاحتفال بالارتباط الجميل بين الحياة اليومية والفن".

https://sarabic.ae/20241115/وزيرة-سويدية-تعاني-من-رهاب-الموز-وإجراء-حكومي-لتجنب-المشكلة----1094827068.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, الأخبار, الصين