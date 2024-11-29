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https://sarabic.ae/20241129/نعيم-قاسم-يدلي-بأول-تصريحات-كلمة-مصورة-بعد-وقف-النار---عاجل-1095336841.html
نعيم قاسم يدلي بأول تصريحات بعد وقف النار
نعيم قاسم يدلي بأول تصريحات بعد وقف النار
سبوتنيك عربي
قال الأمين العام لـ"حزب الله اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الجمعة، أن الحزب "كرر أنه لا يريد الحرب، وإنما يريد مساندة غزة، ونحن جاهزون للحرب إذا فرضها الجيش... 29.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-29T16:58+0000
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وتابع في أول كلمة مصورة له بعد وقف إطلاق النار، إن "حزب الله" اللبناني استعاد قوته ومبادرته فشكل منظومة القيادة والسيطرة مجددا ووقف صامدا على الجبهة".وأضاف أن "الحزب بدأ بضرب الجبهة الداخلية للعدو الإسرائيلي وخسائر إسرائيل كبيرة جدا".وواصل: "لقد حققنا نصرا كبيرا في هذه المعركة أكبر من النصر الذي تحقق عام 2006، ولم نرد الحرب من البداية، ولكن نتيجتها بإيقافها أردناها من موقع قوتنا وتحت النار".ومضى: "نشكر شهداءنا الكبار الذين مهدوا لنا طريق القوة والعزة وعلى رأسهم الشهيد حسن نصر الله".ووجه قاسم في كلمته "تحية إكبار لشهداء الجيش اللبناني والأجهزة الصحية والدفاع المدني، الذين عملوا في الميدان".كما وجه الشكر لإيران قيادة وشعبا، "والمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الذي يرعى ويدعو ويؤيد والحرس الثوري الإيراني، كما نشكر سوريا قيادة وشعبا على دعمها للمقاومة، و نشكر اليمن شعبا وقيادة وخاصة عبد الملك الحوثي والعراق الأبي بمرجعيته وحشده وشعبه".وشدد قاسم على "التعاون والتحاور مع كل القوى التي تريد بناء لبنان الواحد، في إطار اتفاق الطائف، وسنعمل على صون الوحدة الوطنية وتعزيز قدرتنا الدفاعية وجاهزون لمنع العدو من استضعافنا، ودعمنا لفلسطين لن يتوقف وسيكون بأشكال مختلفة وسيستمر بالطرق المناسبة".
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أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم العربي
أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم العربي

نعيم قاسم يدلي بأول تصريحات بعد وقف النار

16:58 GMT 29.11.2024 (تم التحديث: 17:08 GMT 29.11.2024)
© Sputnik . Abdul Kader AlBayالشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ "حزب الله"
الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2024
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
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قال الأمين العام لـ"حزب الله اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الجمعة، أن الحزب "كرر أنه لا يريد الحرب، وإنما يريد مساندة غزة، ونحن جاهزون للحرب إذا فرضها الجيش الإسرائيلي".
وتابع في أول كلمة مصورة له بعد وقف إطلاق النار، إن "حزب الله" اللبناني استعاد قوته ومبادرته فشكل منظومة القيادة والسيطرة مجددا ووقف صامدا على الجبهة".
وأضاف أن "الحزب بدأ بضرب الجبهة الداخلية للعدو الإسرائيلي وخسائر إسرائيل كبيرة جدا".
وواصل: "لقد حققنا نصرا كبيرا في هذه المعركة أكبر من النصر الذي تحقق عام 2006، ولم نرد الحرب من البداية، ولكن نتيجتها بإيقافها أردناها من موقع قوتنا وتحت النار".
ومضى: "نشكر شهداءنا الكبار الذين مهدوا لنا طريق القوة والعزة وعلى رأسهم الشهيد حسن نصر الله".
وأشار الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، أن اتفاق وقف إطلاق النار "تم تحت سقف السيادة اللبنانية، ووافقنا عليه ورؤوسنا مرفوعة بحقنا في الدفاع".
ووجه قاسم في كلمته "تحية إكبار لشهداء الجيش اللبناني والأجهزة الصحية والدفاع المدني، الذين عملوا في الميدان".
كما وجه الشكر لإيران قيادة وشعبا، "والمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الذي يرعى ويدعو ويؤيد والحرس الثوري الإيراني، كما نشكر سوريا قيادة وشعبا على دعمها للمقاومة، و نشكر اليمن شعبا وقيادة وخاصة عبد الملك الحوثي والعراق الأبي بمرجعيته وحشده وشعبه".
وشدد قاسم على "التعاون والتحاور مع كل القوى التي تريد بناء لبنان الواحد، في إطار اتفاق الطائف، وسنعمل على صون الوحدة الوطنية وتعزيز قدرتنا الدفاعية وجاهزون لمنع العدو من استضعافنا، ودعمنا لفلسطين لن يتوقف وسيكون بأشكال مختلفة وسيستمر بالطرق المناسبة".
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