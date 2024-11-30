https://sarabic.ae/20241130/إيران-تعلق-على-التطورات-الأخيرة-في-سوريا-1095345173.html
إيران تعلق على التطورات الأخيرة في سوريا
إيران تعلق على التطورات الأخيرة في سوريا
سبوتنيك عربي
علق رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، على التطورات الأخيرة في سوريا. 30.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-30T06:31+0000
2024-11-30T06:31+0000
2024-11-30T06:31+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار إيران
إيران
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/1c/1050272605_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_bab699311a605e6f0f4f964f4a298873.jpg
وقال قاليباف: إن "التحركات الجديدة للجماعات الإرهابية التكفيرية هي جزء من مخطط الولايات المتحدة والكيان الصهيوني غير الشرعي"، مشددا على ضرورة أن يكون جيران سوريا يقظين وألا يقعوا في فخ مخططاتهم. وأضاف: "بعد هزيمة الكيان الصهيوني، ستدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة الحكومة السورية والشعب السوري ضد المؤامرة الجديدة". وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أمس الجمعة، أن قوات الجيش السوري تواصل التصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية في ريفي حلب وإدلب المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" الإرهابية.وجاء في بيان وزارة الدفاع السورية: "تواصل قواتنا المسلحة العاملة على جبهات ريفي حلب وإدلب التصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة الإرهابية"، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب".وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، شنّ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجيل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.
https://sarabic.ae/20241129/مركز-المصالحة-سلاح-الجو-الروسي-يواصل-بالتعاون-مع-القوات-السورية-صد-الهجمات-الإرهابية-في-حلب-وإدلب-1095340841.html
أخبار إيران
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/09/1c/1050272605_910:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_6e825ed13b027fe465fe60d5dec3ddba.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أخبار إيران, إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار سوريا اليوم, أخبار إيران, إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران تعلق على التطورات الأخيرة في سوريا
علق رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، على التطورات الأخيرة في سوريا.
وقال قاليباف: إن "التحركات الجديدة للجماعات الإرهابية التكفيرية هي جزء من مخطط الولايات المتحدة والكيان الصهيوني غير الشرعي"، مشددا على ضرورة أن يكون جيران سوريا يقظين وألا يقعوا في فخ مخططاتهم.
وأضاف: "بعد هزيمة الكيان الصهيوني، ستدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة الحكومة السورية والشعب السوري ضد المؤامرة الجديدة".
وأعلنت وزارة الدفاع السورية
، أمس الجمعة، أن قوات الجيش السوري تواصل التصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية في ريفي حلب وإدلب المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" الإرهابية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع السورية: "تواصل قواتنا المسلحة العاملة على جبهات ريفي حلب وإدلب التصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة الإرهابية"، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب".
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، شنّ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.
وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا
على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجيل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.