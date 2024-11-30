https://sarabic.ae/20241130/الجيش-الأمريكي-الجنرال-جاسبر-جيفرز-وصل-إلى-بيروت-وسيتولى-رئاسة-لجنة-مراقبة-وقف-إطلاق-النار-في-لبنان-1095342831.html

الجيش الأمريكي: الجنرال جاسبر جيفرز وصل إلى بيروت وسيتولى رئاسة لجنة مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان

الجيش الأمريكي: الجنرال جاسبر جيفرز وصل إلى بيروت وسيتولى رئاسة لجنة مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الأمريكي، صباح اليوم السبت، وصول الجنرال جاسبر جيفرز إلى بيروت لرئاسة لجنة مراقبة وقف إطلاق النار في لبنان. 30.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-30T01:17+0000

2024-11-30T01:17+0000

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وقالت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، في بيان عبر منصة إكس: "وصل الجنرال جاسبر جيفرز، قائد العمليات الخاصة في القيادة المركزية الأمريكية، إلى بيروت في 27 نوفمبر، حيث سيتولى رئاسة لجنة مراقبة وتنفيذ آلية وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، إلى جانب آموس هوكشتاين، المستشار الكبير للرئيس الأمريكي".وأضاف البيان: "اللجنة التي ستشرف على تنفيذ آلية وقف إطلاق النار ستترأسها الولايات المتحدة، وستضم القوات المسلحة اللبنانية، والجيش الإسرائيلي، وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وفرنسا".وسيترأس جيفرز اللجنة كرئيس مشارك إلى جانب أموس هوكشتاين، الذي سيشغل مؤقتاً منصب الرئيس المدني المشارك حتى يتم تعيين مسؤول مدني دائم. وسيساعد الفريق في مراقبة وتنفيذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 26 نوفمبر/تشرين الثاني.ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فجر يوم أمس الأربعاء، وفقا لوسائل إعلام لبنانية، وبعد بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

https://sarabic.ae/20241128/نتنياهوأصدرت-تعليمات-للجيش-بالاستعداد-لحرب-طاحنة-إذا-حدث-خرق-جسيم-لوقف-إطلاق-النار-في-لبنان-1095303717.html

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