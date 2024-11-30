https://sarabic.ae/20241130/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تنفيذ-ضربة-على-مواقع-لـحزب-الله-قرب-الحدود-اللبنانية-السورية-1095349809.html

الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ ضربة على مواقع لـ"حزب الله" قرب الحدود اللبنانية السورية

الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ ضربة على مواقع لـ"حزب الله" قرب الحدود اللبنانية السورية

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، "مهاجمة البنية التحتية العسكرية في سوريا بالقرب من المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان". 30.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-30T09:52+0000

2024-11-30T09:52+0000

2024-11-30T09:52+0000

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وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيانه، إن "المعابر كان يستخدمها حزب الله لنقل الأسلحة"، مشيرا إلى أن ذلك تم في أعقاب التعرف على نقل الأسلحة إلى حزب الله من سوريا إلى لبنان، حتى بعد اتفاق وقف إطلاق النار، مما يشكل تهديدا لدولة إسرائيل، وانتهاك لبنود الاتفاق.ويوم أمس الجمعة، شن الجيش الإسرائيلي هجمات على مواقع في جنوب لبنان، كما ألقى قنابل مضيئة في أجواء مدينة بنت جبيل، وذلك رغم دخول اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ الأربعاء.ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فجر الأربعاء الماضي، وفقا لوسائل إعلام لبنانية، وبعد بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه "تم القضاء على التهديد من ناحية لبنان بعدما تم شن الغزو البري"، لافتًا إلى أنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لحرب طاحنة إذا تم خرق اتفاق وقف إطلاق النار.وقال الجيش اللبناني، يوم الخميس، إن إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان عدة مرات، أمس الأربعاء واليوم الخميس.وقال الجيش في بيان له إنه "في 27 و28 نوفمبر/ تشرين الثاني، وبعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، انتهك العدو الإسرائيلي الاتفاق عدة مرات من خلال دخول المجال الجوي وضرب الأراضي اللبنانية بأسلحة مختلفة".

https://sarabic.ae/20241130/إسرائيل-تجدد-حظر-عودة-سكان-60-بلدة-لبنانية-1095344937.html

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