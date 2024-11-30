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أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
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تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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https://sarabic.ae/20241130/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تنفيذ-ضربة-على-مواقع-لـحزب-الله-قرب-الحدود-اللبنانية-السورية-1095349809.html
الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ ضربة على مواقع لـ"حزب الله" قرب الحدود اللبنانية السورية
الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ ضربة على مواقع لـ"حزب الله" قرب الحدود اللبنانية السورية
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، "مهاجمة البنية التحتية العسكرية في سوريا بالقرب من المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان". 30.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-30T09:52+0000
2024-11-30T09:52+0000
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وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيانه، إن "المعابر كان يستخدمها حزب الله لنقل الأسلحة"، مشيرا إلى أن ذلك تم في أعقاب التعرف على نقل الأسلحة إلى حزب الله من سوريا إلى لبنان، حتى بعد اتفاق وقف إطلاق النار، مما يشكل تهديدا لدولة إسرائيل، وانتهاك لبنود الاتفاق.ويوم أمس الجمعة، شن الجيش الإسرائيلي هجمات على مواقع في جنوب لبنان، كما ألقى قنابل مضيئة في أجواء مدينة بنت جبيل، وذلك رغم دخول اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ الأربعاء.ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فجر الأربعاء الماضي، وفقا لوسائل إعلام لبنانية، وبعد بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه "تم القضاء على التهديد من ناحية لبنان بعدما تم شن الغزو البري"، لافتًا إلى أنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لحرب طاحنة إذا تم خرق اتفاق وقف إطلاق النار.وقال الجيش اللبناني، يوم الخميس، إن إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان عدة مرات، أمس الأربعاء واليوم الخميس.وقال الجيش في بيان له إنه "في 27 و28 نوفمبر/ تشرين الثاني، وبعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، انتهك العدو الإسرائيلي الاتفاق عدة مرات من خلال دخول المجال الجوي وضرب الأراضي اللبنانية بأسلحة مختلفة".
https://sarabic.ae/20241130/إسرائيل-تجدد-حظر-عودة-سكان-60-بلدة-لبنانية-1095344937.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, أخبار سوريا اليوم, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, أخبار سوريا اليوم, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ ضربة على مواقع لـ"حزب الله" قرب الحدود اللبنانية السورية

09:52 GMT 30.11.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatariقصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي "حزب الله" والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatari
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، "مهاجمة البنية التحتية العسكرية في سوريا بالقرب من المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان".
وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيانه، إن "المعابر كان يستخدمها حزب الله لنقل الأسلحة"، مشيرا إلى أن ذلك تم في أعقاب التعرف على نقل الأسلحة إلى حزب الله من سوريا إلى لبنان، حتى بعد اتفاق وقف إطلاق النار، مما يشكل تهديدا لدولة إسرائيل، وانتهاك لبنود الاتفاق.
ويوم أمس الجمعة، شن الجيش الإسرائيلي هجمات على مواقع في جنوب لبنان، كما ألقى قنابل مضيئة في أجواء مدينة بنت جبيل، وذلك رغم دخول اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ الأربعاء.
بدء أهالي جنوب لبنان العودة إلى منازلهم وأراضيهم مع الساعات الأولى لوقف إطلاق النار، جنوب لبنان 27 نوفمبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2024
إسرائيل تجدد حظر عودة سكان 60 بلدة لبنانية
05:58 GMT
ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، فجر الأربعاء الماضي، وفقا لوسائل إعلام لبنانية، وبعد بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.
وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه "تم القضاء على التهديد من ناحية لبنان بعدما تم شن الغزو البري"، لافتًا إلى أنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لحرب طاحنة إذا تم خرق اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال الجيش اللبناني، يوم الخميس، إن إسرائيل انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان عدة مرات، أمس الأربعاء واليوم الخميس.
وقال الجيش في بيان له إنه "في 27 و28 نوفمبر/ تشرين الثاني، وبعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، انتهك العدو الإسرائيلي الاتفاق عدة مرات من خلال دخول المجال الجوي وضرب الأراضي اللبنانية بأسلحة مختلفة".
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