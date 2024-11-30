https://sarabic.ae/20241130/الجيش-السوري-يتخذ-قرارا-ميدانيا-عاجلا-نظرا-للأعداد-الكبيرة-للإرهابيين-وتعدد-جبهات-الاشتباك---عاجل-1095349955.html

الجيش السوري يتخذ قرارا ميدانيا عاجلا نظرا للأعداد الكبيرة للإرهابيين وتعدد جبهات الاشتباك

الجيش السوري يتخذ قرارا ميدانيا عاجلا نظرا للأعداد الكبيرة للإرهابيين وتعدد جبهات الاشتباك

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش السوري، أن "التنظيمات الإرهابية المسلحة، المنضوية تحت ما يُعرف بجبهة النصرة، مدعومةً بآلاف الإرهابيين الأجانب وبالأسلحة الثقيلة وطائرات مسيرة، شنوا... 30.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-30T09:53+0000

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وقالت القوات المسلحة السورية، في بيان لها، إن قواتها "خاضت ضد هذه التنظيمات معارك شرسة في مختلف نقاط الاشتباك الممتدة على شريط يتجاوز 100 كم لوقف تقدمها، وارتقى خلال المعارك العشرات من رجال قواتنا المسلحة شهداء وأصيب آخرون".وقررت القوات السورية، وفقا للبيان، "تنفيذ عملية إعادة انتشار هدفها تدعيم خطوط الدفاع بغية امتصاص الهجوم، والمحافظة على أرواح المدنيين والجنود، والتحضير لهجوم مضاد"، وذلك بسبب الأعداد الكبيرة للإرهابيين وتعدد جبهات الاشتباك.وأضاف البيان أنه "مع استمرار تدفق الإرهابيين عبر الحدود الشمالية وتكثيف الدعم العسكري والتقني لهم، تمكنت التنظيمات الإرهابية خلال الساعات الماضية من دخول أجزاء واسعة من أحياء مدينة حلب، دون أن تتمكن من تثبيت نقاط تمركز لها بفعل استمرار توجيه قواتنا المسلحة لضربات مركزة وقوية، وذلك ريثما يتم استكمال وصول التعزيزات العسكرية وتوزيعها على محاور القتال استعداداً للقيام بهجوم مضاد".وأكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، في بيانها، أن "هذا الإجراء الذي اتخذته هو إجراء مؤقت وستعمل بكل الوسائل الممكنة على ضمان أمن وسلامة الأهالي في مدينة حلب، وأنها ستواصل عملياتها والقيام بواجبها الوطني في التصدي للتنظيمات الإرهابية لطردها واستعادة سيطرة الدولة ومؤسساتها على كامل المدينة وريفها".وأعلنت الدفاع السورية، أمس الجمعة، أن قوات الجيش السوري تواصل التصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية في ريفي حلب وإدلب المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" الإرهابية.وجاء في بيان وزارة الدفاع السورية: "تواصل قواتنا المسلحة العاملة على جبهات ريفي حلب وإدلب التصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة الإرهابية"، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب".وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، شنّ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجيل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.

https://sarabic.ae/20241130/مصر-تعرب-عن-قلقها--إزاء-التطورات-في-إدلب-وحلب-1095346400.html

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