https://sarabic.ae/20241130/الخارجية-الإيرانية-تؤكد-وقوع-هجوم-على-قنصليتها-في-حلب-دون-وقوع-إصابات---عاجل-1095355993.html

الخارجية الإيرانية تؤكد وقوع هجوم على قنصليتها في حلب دون وقوع إصابات

الخارجية الإيرانية تؤكد وقوع هجوم على قنصليتها في حلب دون وقوع إصابات

سبوتنيك عربي

أكدت إيران، اليوم السبت، وقوع هجوم على قنصليتها في حلب في سوريا، من قبل العناصر الإرهابية المسلحة. 30.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-30T15:38+0000

2024-11-30T15:38+0000

2024-11-30T16:05+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار سوريا اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091848667_0:114:1100:733_1920x0_80_0_0_b04bb96c466ee9e8372bf98392f3b9ce.jpg

وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بشدة الهجوم الذي شنته بعض العناصر الإرهابية المسلحة على قنصلية إيران في حلب، مشيرا إلى أحكام اتفاقية عام 1963 التي تحظر أي هجوم على المباني القنصلية، وأن انتهاك هذه الاتفاقية غير مقبول من أي فرد أو مجموعة أو حكومة، وفقا لبيان رسمي من الوزارة.وشدد بقائي على أن "إيران ستتحرك قانونيا ودوليا ردا على الاعتداء على قنصليتها في حلب".وردا على سؤال حول وضع موظفي القنصلية العامة الإيرانية في حلب، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن "القنصل العام وجميع أعضاء القنصلية في حلب بصحة جيدة".وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أمس الجمعة، أن قوات الجيش السوري تواصل التصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية في ريفي حلب وإدلب المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" الإرهابية.وجاء في بيان وزارة الدفاع السورية: "تواصل قواتنا المسلحة العاملة على جبهات ريفي حلب وإدلب التصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة الإرهابية"، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب".وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، شن تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجيل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.

https://sarabic.ae/20241130/إيران-تعلق-على-التطورات-الأخيرة-في-سوريا-1095345173.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن