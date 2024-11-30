https://sarabic.ae/20241130/الخارجية-الإيرانية-تؤكد-وقوع-هجوم-على-قنصليتها-في-حلب-دون-وقوع-إصابات---عاجل-1095355993.html
الخارجية الإيرانية تؤكد وقوع هجوم على قنصليتها في حلب دون وقوع إصابات
الخارجية الإيرانية تؤكد وقوع هجوم على قنصليتها في حلب دون وقوع إصابات
سبوتنيك عربي
أكدت إيران، اليوم السبت، وقوع هجوم على قنصليتها في حلب في سوريا، من قبل العناصر الإرهابية المسلحة. 30.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-30T15:38+0000
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وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بشدة الهجوم الذي شنته بعض العناصر الإرهابية المسلحة على قنصلية إيران في حلب، مشيرا إلى أحكام اتفاقية عام 1963 التي تحظر أي هجوم على المباني القنصلية، وأن انتهاك هذه الاتفاقية غير مقبول من أي فرد أو مجموعة أو حكومة، وفقا لبيان رسمي من الوزارة.وشدد بقائي على أن "إيران ستتحرك قانونيا ودوليا ردا على الاعتداء على قنصليتها في حلب".وردا على سؤال حول وضع موظفي القنصلية العامة الإيرانية في حلب، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن "القنصل العام وجميع أعضاء القنصلية في حلب بصحة جيدة".وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أمس الجمعة، أن قوات الجيش السوري تواصل التصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية في ريفي حلب وإدلب المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" الإرهابية.وجاء في بيان وزارة الدفاع السورية: "تواصل قواتنا المسلحة العاملة على جبهات ريفي حلب وإدلب التصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة الإرهابية"، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب".وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، شن تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجيل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.
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الخارجية الإيرانية تؤكد وقوع هجوم على قنصليتها في حلب دون وقوع إصابات
15:38 GMT 30.11.2024 (تم التحديث: 16:05 GMT 30.11.2024)
أكدت إيران، اليوم السبت، وقوع هجوم على قنصليتها في حلب في سوريا، من قبل العناصر الإرهابية المسلحة.
وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بشدة الهجوم الذي شنته بعض العناصر الإرهابية المسلحة على قنصلية إيران في حلب، مشيرا إلى أحكام اتفاقية عام 1963 التي تحظر أي هجوم على المباني القنصلية، وأن انتهاك هذه الاتفاقية غير مقبول من أي فرد أو مجموعة أو حكومة، وفقا لبيان رسمي
من الوزارة.
وشدد بقائي على أن "إيران ستتحرك قانونيا ودوليا ردا على الاعتداء على قنصليتها في حلب".
وردا على سؤال حول وضع موظفي القنصلية العامة الإيرانية في حلب، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن "القنصل العام وجميع أعضاء القنصلية في حلب بصحة جيدة".
وأعلنت وزارة الدفاع السورية
، أمس الجمعة، أن قوات الجيش السوري تواصل التصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية في ريفي حلب وإدلب المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" الإرهابية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع السورية: "تواصل قواتنا المسلحة العاملة على جبهات ريفي حلب وإدلب التصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة الإرهابية"، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب".
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، شن تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.
وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا
على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجيل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.