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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241201/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-29-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليلة-الماضية-1095362124.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 29 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 29 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاحد، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 29 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعات روسية عدة. 01.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-01T05:26+0000
2024-12-01T05:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 29 طائرة مسيرة أوكرانية، إذ تم تدمير 20 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و7 طائرات فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وواحدة فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241130/مشاهد-لقيام-مروحية-من-طراز-كا-52-إم-بإطلاق-صواريخ-على-موقع-لنظام-كييف-في-كورسك-فيديو--1095356238.html
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روسيا

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 29 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

05:26 GMT 01.12.2024
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالقوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2024
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاحد، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 29 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعات روسية عدة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".
وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 29 طائرة مسيرة أوكرانية، إذ تم تدمير 20 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و7 طائرات فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وواحدة فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك".
مروحية كا 52 الروسية تنفذ هجوما أثناء تأدية مهمة في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد لقيام مروحية "كا-52 إم" بإطلاق صواريخ على موقع لنظام كييف في كورسك... فيديو
أمس, 16:08 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.

بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:03 GMT
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