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البيت الأبيض: واشنطن تنفي ضلوعها في الهجوم الإرهابي بسوريا
البيت الأبيض: واشنطن تنفي ضلوعها في الهجوم الإرهابي بسوريا
سبوتنيك عربي
نفى شون سافيت، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الأحد، ضلوع بلاده بالهجوم الذي تقوده "هيئة تحرير الشام" الإرهابية في سوريا. 01.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-01T03:55+0000
2024-12-01T03:55+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وذكر شون سافيت في بيان أنه لا علاقة للولايات المتحدة الأمريكية بالهجوم الذي تقوده هيئة تحرير الشام (الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة [الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول]).وأكد سافيت في بيانه أن الولايات المتحدة تحث، مع شركائها وحلفائها، على وقف التصعيد وحماية المدنيين والأقليات"، مشيرا إلى أن واشنطن تراقب الوضع في سوريا عن كثب وتجري اتصالات مع سلطات دول منطقة الشرق الأوسط.وأوضح البيان الأمريكي أن بلاده مستعدة لحماية أفرادها وقواعدها في المنطقة.ويشار إلى أن محافظتي حلب وإدلب شمالي سوريا تشهدان، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها هيئة تحرير الشام [جبهة النصرة سابقاً].فيما أعلنت وزارة الدفاع السورية أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة "، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.ووصف دميتري بيسكوف، الناطق باسم الرئاسة الروسية، الوضع في مدينة حلب السورية، بأنه تعد على سيادة سوريا، مؤكدًا على أن روسيا تدعم استعادة النظام في المنطقة.
https://sarabic.ae/20241201/مقتل-18-مسلحا-وإصابة-آخرين-جراء-تعرضهم-لكمين-ناري-نفذته-جهة-مجهولة-غربي-إدلب-السورية-1095360372.html
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سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

البيت الأبيض: واشنطن تنفي ضلوعها في الهجوم الإرهابي بسوريا

03:55 GMT 01.12.2024
© Sputnik . Munther Saeedحرائق في ريف اللاذقية على السواحل السورية
حرائق في ريف اللاذقية على السواحل السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2024
© Sputnik . Munther Saeed
تابعنا عبر
نفى شون سافيت، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الأحد، ضلوع بلاده بالهجوم الذي تقوده "هيئة تحرير الشام" الإرهابية في سوريا.
واشنطن - سبوتنيك. وذكر شون سافيت في بيان أنه لا علاقة للولايات المتحدة الأمريكية بالهجوم الذي تقوده هيئة تحرير الشام (الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة [الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول]).
مدينة خان شيخون، محافظة إدلب، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2024
مقتل 18 مسلحا وإصابة آخرين جراء تعرضهم لكمين ناري نفذته جهة مجهولة غربي إدلب السورية
02:25 GMT
وأكد سافيت في بيانه أن الولايات المتحدة تحث، مع شركائها وحلفائها، على وقف التصعيد وحماية المدنيين والأقليات"، مشيرا إلى أن واشنطن تراقب الوضع في سوريا عن كثب وتجري اتصالات مع سلطات دول منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح البيان الأمريكي أن بلاده مستعدة لحماية أفرادها وقواعدها في المنطقة.
ويشار إلى أن محافظتي حلب وإدلب شمالي سوريا تشهدان، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها هيئة تحرير الشام [جبهة النصرة سابقاً].
فيما أعلنت وزارة الدفاع السورية أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة "، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.
ووصف دميتري بيسكوف، الناطق باسم الرئاسة الروسية، الوضع في مدينة حلب السورية، بأنه تعد على سيادة سوريا، مؤكدًا على أن روسيا تدعم استعادة النظام في المنطقة.
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