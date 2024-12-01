https://sarabic.ae/20241201/مقتل-18-مسلحا-وإصابة-آخرين-جراء-تعرضهم-لكمين-ناري-نفذته-جهة-مجهولة-غربي-إدلب-السورية-1095360372.html
مقتل 18 مسلحا وإصابة آخرين جراء تعرضهم لكمين ناري نفذته جهة مجهولة غربي إدلب السورية
مقتل 18 مسلحا وإصابة آخرين جراء تعرضهم لكمين ناري نفذته جهة مجهولة غربي إدلب السورية
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بمقتل 18 مسلحا وإصابة آخرين جراء تعرضهم لكمين ناري نفذته جهة مجهولة غربي مدينة إدلب السورية. 01.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-01T02:25+0000
2024-12-01T02:25+0000
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وذكرت مصادر خاصة في إدلب لـ "سبوتنيك"، فجر اليوم الأحد، أنه قتل 18 مسلحا وأصيب آخرين جراء تعرضهم لكمين ناري نفذته جهة مجهولة في حي جمعية الزهراء غرب مدينة إدلب السورية.وأكدت المصادر نفسها، أنه في حادث منفصل، تم فقدان الاتصال بثلاث مجموعات مسلحة دخلوا أحياء ضاحية (حلب الجديدة)، صباح اليوم، ولم يعرف مصيرهم حتى الآن.وفي السياق نفسه، أوضح مراسل "سبوتنيك" في مدينة اللاذقية، أن وحدة من الجيش السوري ألقت القبض على مجموعة مسلحة حاولت التسلل باتجاه أحد مواقعه على محور بلدة (سلمى) بريف اللاذقية الشمالي.وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت، أول أمس الجمعة، أن قوات الجيش السوري تواصل التصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية في ريفي حلب وإدلب المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" الإرهابية (المحظور في روسيا ودول عدة).وجاء في بيان وزارة الدفاع السورية: "تواصل قواتنا المسلحة العاملة على جبهات ريفي حلب وإدلب التصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة الإرهابية"، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب".وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، شنّ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجيل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
مقتل 18 مسلحا وإصابة آخرين جراء تعرضهم لكمين ناري نفذته جهة مجهولة غربي إدلب السورية
02:25 GMT 01.12.2024 (تم التحديث: 02:56 GMT 01.12.2024)
يتبع
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بمقتل 18 مسلحا وإصابة آخرين جراء تعرضهم لكمين ناري نفذته جهة مجهولة غربي مدينة إدلب السورية.
وذكرت مصادر خاصة في إدلب لـ "سبوتنيك
"، فجر اليوم الأحد، أنه قتل 18 مسلحا وأصيب آخرين جراء تعرضهم لكمين ناري نفذته جهة مجهولة في حي جمعية الزهراء غرب مدينة إدلب السورية.
وأكدت المصادر نفسها، أنه في حادث منفصل، تم فقدان الاتصال بثلاث مجموعات مسلحة دخلوا أحياء ضاحية (حلب الجديدة
)، صباح اليوم، ولم يعرف مصيرهم حتى الآن.
وفي السياق نفسه، أوضح مراسل "سبوتنيك" في مدينة اللاذقية، أن وحدة من الجيش السوري ألقت القبض على مجموعة مسلحة حاولت التسلل باتجاه أحد مواقعه على محور بلدة (سلمى) بريف اللاذقية الشمالي.
وكانت وزارة الدفاع السورية
قد أعلنت، أول أمس الجمعة، أن قوات الجيش السوري تواصل التصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية في ريفي حلب وإدلب المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" الإرهابية (المحظور في روسيا ودول عدة).
وجاء في بيان وزارة الدفاع السورية: "تواصل قواتنا المسلحة العاملة على جبهات ريفي حلب وإدلب التصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة الإرهابية"، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب".
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، شنّ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.
وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا
على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجيل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.