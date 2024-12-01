https://sarabic.ae/20241201/الدفاع-السورية-تعلن-تأمين-عدد-من-المناطق-في-حماة-والتصدي-للتنظيمات-الإرهابية--عاجل-1095362775.html

الدفاع السورية تعلن تأمين عدد من المناطق في حماة والتصدي للتنظيمات الإرهابية

الدفاع السورية تعلن تأمين عدد من المناطق في حماة والتصدي للتنظيمات الإرهابية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأحد، بأن وحداتها قامت بتأمين عدد من المناطق في حماة وتتصدى للتنظيمات الإرهابية. 01.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-01T07:03+0000

2024-12-01T07:03+0000

2024-12-01T07:45+0000

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وقالت الدفاع في بيان: "وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريف حماة الشمالي قامت، خلال ليلة أمس، بتعزيز خطوطها الدفاعية بمختلف الوسائط النارية والعناصر والعتاد، وتصدت للتنظيمات الإرهابية ومنعتها من تحقيق أي خرق".وأرسلت قوات الجيش السوري تعزيزات ضخمة إلى مدينة حماة وعززت مواقعها في محيط المدينة وجبل زين العابدين المطل على المدينة من جهة الشمال.أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بمقتل 18 مسلحا وإصابة آخرين، جراء تعرضهم لكمين ناري نفذته جهة مجهولة غربي مدينة إدلب السورية.وذكرت مصادر خاصة في إدلب لـ "سبوتنيك"، فجر اليوم الأحد، أنه قتل 18 مسلحا وأصيب آخرون جراء تعرضهم لكمين ناري نفذته جهة مجهولة في حي جمعية الزهراء غرب مدينة إدلب السورية.وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، شنّ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجبل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.

https://sarabic.ae/20241201/مقتل-18-مسلحا-وإصابة-آخرين-جراء-تعرضهم-لكمين-ناري-نفذته-جهة-مجهولة-غربي-إدلب-السورية-1095360372.html

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