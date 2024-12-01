https://sarabic.ae/20241201/الدفاع-السورية-تعلن-تأمين-عدد-من-المناطق-في-حماة-والتصدي-للتنظيمات-الإرهابية--عاجل-1095362775.html
الدفاع السورية تعلن تأمين عدد من المناطق في حماة والتصدي للتنظيمات الإرهابية
الدفاع السورية تعلن تأمين عدد من المناطق في حماة والتصدي للتنظيمات الإرهابية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأحد، بأن وحداتها قامت بتأمين عدد من المناطق في حماة وتتصدى للتنظيمات الإرهابية. 01.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-01T07:03+0000
2024-12-01T07:03+0000
2024-12-01T07:45+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/01/1095363774_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_eeeaf6797b3c0c8e4ae16d199c28d2ce.jpg
وقالت الدفاع في بيان: "وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريف حماة الشمالي قامت، خلال ليلة أمس، بتعزيز خطوطها الدفاعية بمختلف الوسائط النارية والعناصر والعتاد، وتصدت للتنظيمات الإرهابية ومنعتها من تحقيق أي خرق".وأرسلت قوات الجيش السوري تعزيزات ضخمة إلى مدينة حماة وعززت مواقعها في محيط المدينة وجبل زين العابدين المطل على المدينة من جهة الشمال.أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بمقتل 18 مسلحا وإصابة آخرين، جراء تعرضهم لكمين ناري نفذته جهة مجهولة غربي مدينة إدلب السورية.وذكرت مصادر خاصة في إدلب لـ "سبوتنيك"، فجر اليوم الأحد، أنه قتل 18 مسلحا وأصيب آخرون جراء تعرضهم لكمين ناري نفذته جهة مجهولة في حي جمعية الزهراء غرب مدينة إدلب السورية.وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، شنّ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجبل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.
https://sarabic.ae/20241201/مقتل-18-مسلحا-وإصابة-آخرين-جراء-تعرضهم-لكمين-ناري-نفذته-جهة-مجهولة-غربي-إدلب-السورية-1095360372.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/01/1095363774_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_ea69f108195fd9832f9d5219dfbeb648.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
الدفاع السورية تعلن تأمين عدد من المناطق في حماة والتصدي للتنظيمات الإرهابية
07:03 GMT 01.12.2024 (تم التحديث: 07:45 GMT 01.12.2024)
أفادت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأحد، بأن وحداتها قامت بتأمين عدد من المناطق في حماة وتتصدى للتنظيمات الإرهابية.
وقالت الدفاع في بيان: "وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريف حماة الشمالي قامت، خلال ليلة أمس، بتعزيز خطوطها الدفاعية بمختلف الوسائط النارية والعناصر والعتاد، وتصدت للتنظيمات الإرهابية ومنعتها من تحقيق أي خرق".
وأضاف البيان: "تمكنت قواتنا المسلحة من تأمين عدد من المناطق بعد طرد الإرهابيين منها، أهمها قلعة المضيق ومعردس حيث قضت على العشرات منهم ولاذ بقيتهم بالفرار".
وأرسلت قوات الجيش السوري تعزيزات ضخمة إلى مدينة حماة وعززت مواقعها في محيط المدينة وجبل زين العابدين المطل على المدينة من جهة الشمال.
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بمقتل 18 مسلحا وإصابة آخرين، جراء تعرضهم لكمين ناري نفذته جهة مجهولة غربي مدينة إدلب السورية.
وذكرت مصادر خاصة في إدلب لـ "سبوتنيك
"، فجر اليوم الأحد، أنه قتل 18 مسلحا وأصيب آخرون جراء تعرضهم لكمين ناري نفذته جهة مجهولة في حي جمعية الزهراء غرب مدينة إدلب السورية.
وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت، أول أمس الجمعة، أن قوات الجيش السوري تواصل التصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية في ريفي حلب وإدلب المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" الإرهابية (المحظور في روسيا ودول عدة).
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، شنّ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.
وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا
على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجبل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.