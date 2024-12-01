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عرب بوينت بودكاست
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عالم سبوتنيك
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29 د
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صدى الحياة
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المركز الروسي للمصالحة: الجيش السوري بمساعدة قواتنا الجوية يحيد 320 مسلحا
المركز الروسي للمصالحة: الجيش السوري بمساعدة قواتنا الجوية يحيد 320 مسلحا
سبوتنيك عربي
أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، تحييد ما لا يقل عن 320 مسلحًا وتدمير 63 قطعة من المعدات العسكرية التابعة للإرهابيين، خلال الـ24... 01.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-01T19:48+0000
2024-12-01T19:48+0000
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وقال نائب مدير المركز الروسي للمصالحة أوليغ إيغناسيوك، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إنه "خلال الـ24 الساعة الماضية، تم تنفيذ هجمات صاروخية على أماكن تجمع المسلحين ومعداتهم، ومستودعات ذخيرة وأسلحة ومواقع راجمات صواريخ ومدفعية ونقاط مراقبة تابعة لهم، وتم إثر ذلك تحييد ما لا يقل عن 320 مسلحا وتدمير 63 مركبة وعربة مدرعة".ونقلت وكالة الأنباء السورية - "سانا"، عن مصدر عسكري، قوله إن "الضربات الجوية نفذها سلاح الجو السوري الروسي المشترك".وشدد الأسد، خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في العاصمة السورية دمشق، على أن "مواجهة الإرهاب وتفكيك بنيته وتجفيف منابعه لا يخدم سوريا وحدها بقدر ما يخدم استقرار المنطقة كلها"، حسب وكالة الأنباء السورية - "سانا".وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجبل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الغربي.
https://sarabic.ae/20241201/عراقجي-يؤكد-للأسد-استعداد-إيران-لتقديم-الدعم-الشامل-لسوريا-في-محاربة-الإرهاب-1095380987.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

المركز الروسي للمصالحة: الجيش السوري بمساعدة قواتنا الجوية يحيد 320 مسلحا

19:48 GMT 01.12.2024
© Alexander Kotsأفراد من الجيش السوري يطلفون النار من مدفع في محافظة اللاذقية
أفراد من الجيش السوري يطلفون النار من مدفع في محافظة اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2024
© Alexander Kots
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أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، تحييد ما لا يقل عن 320 مسلحًا وتدمير 63 قطعة من المعدات العسكرية التابعة للإرهابيين، خلال الـ24 الساعة الماضية، وذلك عبر ضربات تم تنفيذها من قبل قوات الجيش السوري بالتعاون مع سلاح الجو الروسي.
وقال نائب مدير المركز الروسي للمصالحة أوليغ إيغناسيوك، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إنه "خلال الـ24 الساعة الماضية، تم تنفيذ هجمات صاروخية على أماكن تجمع المسلحين ومعداتهم، ومستودعات ذخيرة وأسلحة ومواقع راجمات صواريخ ومدفعية ونقاط مراقبة تابعة لهم، وتم إثر ذلك تحييد ما لا يقل عن 320 مسلحا وتدمير 63 مركبة وعربة مدرعة".

وأعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأحد، مقتل وإصابة العشرات من الإرهابيين على أطراف منطقة السفيرة في ريف حلب الشرقي، عبر ضربات جوية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية - "سانا"، عن مصدر عسكري، قوله إن "الضربات الجوية نفذها سلاح الجو السوري الروسي المشترك".
الرئيس السوري بشار الأسد، خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2024
عراقجي يؤكد للأسد استعداد إيران لتقديم الدعم الشامل لسوريا في محاربة الإرهاب
18:19 GMT
وأكد الرئيس السوري بشار الأسد، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن "سوريا دولة وجيشاً وشعباً ماضية في محاربة التنظيمات الإرهابية بكل قوة وحزم وعلى كامل أراضيها".
وشدد الأسد، خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في العاصمة السورية دمشق، على أن "مواجهة الإرهاب وتفكيك بنيته وتجفيف منابعه لا يخدم سوريا وحدها بقدر ما يخدم استقرار المنطقة كلها"، حسب وكالة الأنباء السورية - "سانا".

ويوم الأربعاء الماضي، شنّ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.

وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجبل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الغربي.
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