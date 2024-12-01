https://sarabic.ae/20241201/بعد-الحديث-عن-الجفاف-الحكومة-الجزائرية-تكشف-نسبة-امتلاء-السدود-1095368462.html
بعد الحديث عن الجفاف... الحكومة الجزائرية تكشف نسبة امتلاء السدود
بعد الحديث عن الجفاف... الحكومة الجزائرية تكشف نسبة امتلاء السدود
سبوتنيك عربي
أثيرت مخاوف في الفترة الأخيرة في الجزائر حول خطر الجفاف الذي يهدد البلاد، فيما كشف المدير المركزي بوزارة الري الجزائرية، بلعيد مزركت، عن نسبة امتلاء السدود على... 01.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-01T11:48+0000
2024-12-01T11:48+0000
2024-12-01T11:48+0000
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ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن مزركت أن نسبة امتلاء السدود الجزائرية بلغت 35% خلال سنة 2024، مشيراً إلى أن السدود الكبرى في الجهة الشرقية من البلاد امتلأت تقريباً بنسبة 53%.وأضاف مزركت أن الحديث عن الجفاف في الوقت الحالي “سابق لأوانه”، مؤكداً أن مشاريع الحكومة في قطاع الري تم تسخيرها بالكامل لمواجهة أي تحديات محتملة في هذا المجال.وتطرق المسؤول الجزائري لمسألة استهلاك المياه، حيث أوضح أن الأراضي الفلاحية تستهلك نحو 70% من المياه المستهلكة على المستوى الوطني، ما يضع القطاع الفلاحي في قلب استراتيجية إدارة الموارد المائية.وكشف مزركت عن أن طاقة إنتاج المياه الصالحة للشرب في الجزائر بلغت 9 ملايين متر مكعب يومياً، مع نسبة توصيل للمياه الصالحة للشرب للمنازل تقارب 100%، أما فيما يتعلق بتسعيرة المياه، طمأن مزركت المواطنين قائلا "إن تسعيرة الماء الصالح للشرب لن تشهد أي زيادة في الوقت الراهن".يذكر أنه في مارس/ آذار 2023، أعلنت الجزائر إطلاق "الوكالة الوطنية لتحلية المياه وتنظيمها وسيرها"، بهدف توفير الأمن المائي للبلد العربي الشمال أفريقي الذي يعاني منذ سنوات شحا في مياه الأمطار.ونشرت الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا يتضمن إنشاء الوكالة المذكورة والتي تعتبر "وسيلة لتنفيذ السياسة الوطنية في مجال تحلية المياه"، وفق صحيفة "النهار" المحلية.وبحسب المرسوم الموقع من رئيس الوزراء آنذاك، أيمن عبد الرحمن، فإن نشاط الوكالة يهدف إلى "تدعيم القدرات الوطنية في إنتاج المياه قصد توفير الأمن المائي".ويتضمن المرسوم تكليف الوكالة بـ"إنجاز واستغلال وضمان صيانة محطات تحلية المياه والمنشآت والمعدات المتعلقة بها، والقيام بجميع الأعمال والعمليات التي تساهم في تحقيق هذا الغرض".
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العالم العربي, الجزائر, أخبار المناخ في العالم, الأخبار
العالم العربي, الجزائر, أخبار المناخ في العالم, الأخبار
بعد الحديث عن الجفاف... الحكومة الجزائرية تكشف نسبة امتلاء السدود
أثيرت مخاوف في الفترة الأخيرة في الجزائر حول خطر الجفاف الذي يهدد البلاد، فيما كشف المدير المركزي بوزارة الري الجزائرية، بلعيد مزركت، عن نسبة امتلاء السدود على المستوى الوطني.
ونقلت صحيفة
"الشروق" الجزائرية عن مزركت أن نسبة امتلاء السدود الجزائرية بلغت 35% خلال سنة 2024، مشيراً إلى أن السدود الكبرى في الجهة الشرقية من البلاد امتلأت تقريباً بنسبة 53%.
وأضاف مزركت أن الحديث عن الجفاف في الوقت الحالي “سابق لأوانه”، مؤكداً أن مشاريع الحكومة في قطاع الري تم تسخيرها بالكامل لمواجهة أي تحديات محتملة في هذا المجال.
وتطرق المسؤول الجزائري لمسألة استهلاك المياه، حيث أوضح أن الأراضي الفلاحية تستهلك نحو 70% من المياه المستهلكة على المستوى الوطني، ما يضع القطاع الفلاحي في قلب استراتيجية إدارة الموارد المائية.
وكشف مزركت عن أن طاقة إنتاج المياه الصالحة للشرب في الجزائر بلغت 9 ملايين متر مكعب يومياً، مع نسبة توصيل للمياه الصالحة للشرب للمنازل تقارب 100%، أما فيما يتعلق بتسعيرة المياه، طمأن مزركت المواطنين قائلا "إن تسعيرة الماء الصالح للشرب لن تشهد أي زيادة في الوقت الراهن".
يذكر أنه في مارس/ آذار 2023، أعلنت الجزائر إطلاق "الوكالة الوطنية لتحلية المياه وتنظيمها وسيرها"، بهدف توفير الأمن المائي للبلد العربي الشمال أفريقي الذي يعاني منذ سنوات شحا في مياه الأمطار.
ونشرت الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا يتضمن إنشاء الوكالة المذكورة والتي تعتبر "وسيلة لتنفيذ السياسة الوطنية في مجال تحلية المياه"، وفق صحيفة
"النهار" المحلية.
وبحسب المرسوم الموقع من رئيس الوزراء آنذاك، أيمن عبد الرحمن، فإن نشاط الوكالة يهدف إلى "تدعيم القدرات الوطنية في إنتاج المياه قصد توفير الأمن المائي".
ويتضمن المرسوم تكليف الوكالة بـ"إنجاز واستغلال وضمان صيانة محطات تحلية المياه والمنشآت والمعدات المتعلقة بها، والقيام بجميع الأعمال والعمليات التي تساهم في تحقيق هذا الغرض".