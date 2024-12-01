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جامعة الدول العربية: نؤكد ضرورة احترام وحدة الأراضي السورية
جامعة الدول العربية: نؤكد ضرورة احترام وحدة الأراضي السورية
سبوتنيك عربي
أصدرت جامعة الدول العربية، بيانا يوم أمس السبت، بشأن تطورات الهجوم المفاجئ لقوات من المعارضة المسلحة السورية على مدينة حلب في شمالي البلاد، مؤكدة على ضرورة... 01.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-01T04:26+0000
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وقالت الجامعة العربية في بيان: "تتابع جامعة الدول العربية بقلق بالغ التطورات الميدانية في سوريا، وتؤكد على ضرورة احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية".وأكد المتحدث باسم أبو الغيط "التزام الأمانة العامة للجامعة العربية بجميع عناصر الموقف السياسي من الوضع في سوريا، على النحو الوارد في قرارات مجلس الجامعة بمختلف مستوياته".وأكد الجيش السوري في بيان، أن عملية التصدي للهجوم الذي تنفذه التنظيمات الإرهابية قائمة بكل نجاح وإصرار.وقال البيان الصادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إن هذه التنظيمات المسلحة "تواصل عبر كافة منصاتها بث الأخبار الكاذبة التي تستهدف التأثير في معنويات شعبنا وجيشنا الباسل، مستغلة الأحداث الميدانية الأخيرة التي وقعت في مدينة حلب".وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، شنّ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجيل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.البرلمان العراقي يوجه دعوة عاجلة إلى رئيس الوزراء على خلفية "العمليات الإرهابية" الأخيرة في سوريا
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
جامعة الدول العربية: نؤكد ضرورة احترام وحدة الأراضي السورية
أصدرت جامعة الدول العربية، بيانا يوم أمس السبت، بشأن تطورات الهجوم المفاجئ لقوات من المعارضة المسلحة السورية على مدينة حلب في شمالي البلاد، مؤكدة على ضرورة احترام وحدة وسيادة وسلامة الأراضي السورية.
وقالت الجامعة العربية في بيان: "تتابع جامعة الدول العربية بقلق بالغ التطورات الميدانية في سوريا، وتؤكد على ضرورة احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية".
وأعرب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، جمال رشدي، عن "انزعاج أحمد أبو الغيط، الأمين العام، إزاء التطورات المتلاحقة التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام، وتأثيراتها على المدنيين، والتي تفتح احتمالات عديدة، من بينها حدوث فوضى تستغلها الجماعات الإرهابية لاستئناف أنشطتها".
وأكد المتحدث باسم أبو الغيط "التزام الأمانة العامة للجامعة العربية بجميع عناصر الموقف السياسي من الوضع في سوريا، على النحو الوارد في قرارات مجلس الجامعة بمختلف مستوياته".
وأكد الجيش السوري في بيان، أن عملية التصدي للهجوم الذي تنفذه التنظيمات الإرهابية قائمة بكل نجاح وإصرار.
وقال البيان الصادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إن هذه التنظيمات المسلحة "تواصل عبر كافة منصاتها بث الأخبار الكاذبة التي تستهدف التأثير في معنويات شعبنا وجيشنا الباسل، مستغلة الأحداث الميدانية الأخيرة التي وقعت في مدينة حلب".
وأضافت أن "وحدات قواتنا المسلحة تتمركز في مواقعها في الريف الشمالي والشرقي لمحافظة حماة وهي على استعداد كامل لصد أي هجوم إرهابي محتمل".
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، شنّ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.
وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا
على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجيل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.