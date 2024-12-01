https://sarabic.ae/20241201/سلاح-الجو-السوري-يستهدف-قافلة-مدرعات-للإرهابيين-فيديو-1095364308.html
سلاح الجو السوري يستهدف قافلة مدرعات للإرهابيين... فيديو
سلاح الجو السوري يستهدف قافلة مدرعات للإرهابيين... فيديو
سبوتنيك عربي
أكد مصدر عسكري سوري، في قوات الأمن السورية، أن سلاح الجو السوري استهدف قافلة مركبات مدرعة للإرهابيين على طريق حلب-دمشق السريع، ما أدى إلى تعطيل هجومهم. 01.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-01T08:09+0000
2024-12-01T08:09+0000
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "نفذت الطائرات الحربية السورية عدة هجمات على رتل من العربات المدرعة للإرهابيين على طريق السيارات"إم-5"، خطط الإرهابيون لتنفيذ هجوم لكن سلاح الجو أفشل مخططاتهم ودمر معداتهم".من جانبه قال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في حميميم العقيد البحري أوليغ إيغناسيوك، إن الجيش السوري تمكن خلال الـ 24 الساعة الماضية، من القضاء على ما لا يقل عن 300 مسلح في حلب وإدلب.وأفاد التلفزيون السوري بأن حصيلة الأيام الـ3 الماضية من تصدي الجيش السوري لمسلحي "جبهة النصرة" قاربت الألف قتيل منهمويأتي ذلك على خلفية هجمات للمسلحين وسيطرتهم على مناطق واسعة في حلب وريفها وإدلب بعد إطلاقهم يوم الأربعاء الماضي عملية أطلقوا عليها تسمية "ردع العدوان".جدير بالذكر أن الجيش السوري أعلن سابقا تنفيذ عملية إعادة انتشار على جبهتي حلب وإدلب هدفها تدعيم خطوط الدفاع والمحافظة على أرواح المدنيين والجنود والتحضير لهجوم مضاد.وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجبل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.
https://sarabic.ae/20241201/الدفاع-السورية-تعلن-تأمين-عدد-من-المناطق-في-حماة-والتصدي-للتنظيمات-الإرهابية--عاجل-1095362775.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
سلاح الجو السوري يستهدف قافلة مدرعات للإرهابيين... فيديو
أكد مصدر عسكري سوري، في قوات الأمن السورية، أن سلاح الجو السوري استهدف قافلة مركبات مدرعة للإرهابيين على طريق حلب-دمشق السريع، ما أدى إلى تعطيل هجومهم.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "نفذت الطائرات الحربية السورية عدة هجمات على رتل من العربات المدرعة للإرهابيين على طريق السيارات"إم-5"، خطط الإرهابيون لتنفيذ هجوم لكن سلاح الجو أفشل مخططاتهم ودمر معداتهم".
ويظهر الفيديو، الذي حصلت وكالة "سبوتنيك" عليه، لحظة شن طائرات سلاح الجو السورية سلسلة ضربات على قافلة من المدرعات التابعة للمسلحين على الطريق السريع "إم-5 حلب - دمشق"، ما أدى إلى إحباط هجومها.
من جانبه قال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في حميميم العقيد البحري أوليغ إيغناسيوك، إن الجيش السوري تمكن خلال الـ 24 الساعة الماضية، من القضاء على ما لا يقل عن 300 مسلح في حلب وإدلب.
وأفاد التلفزيون السوري بأن حصيلة الأيام الـ3 الماضية من تصدي الجيش السوري لمسلحي "جبهة النصرة" قاربت الألف قتيل منهم
ويأتي ذلك على خلفية هجمات للمسلحين وسيطرتهم على مناطق واسعة في حلب وريفها وإدلب بعد إطلاقهم يوم الأربعاء الماضي عملية أطلقوا عليها تسمية "ردع العدوان".
جدير بالذكر أن الجيش السوري أعلن سابقا تنفيذ عملية إعادة انتشار على جبهتي حلب وإدلب هدفها تدعيم خطوط الدفاع والمحافظة على أرواح المدنيين والجنود والتحضير لهجوم مضاد.
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، شنّ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.
وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا
على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجبل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.