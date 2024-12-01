https://sarabic.ae/20241201/محادثات-مصرية-إسرائيلية-لإعادة-فتح-معبر-رفح-1095361766.html

محادثات مصرية إسرائيلية لإعادة فتح معبر رفح

محادثات مصرية إسرائيلية لإعادة فتح معبر رفح

سبوتنيك عربي

تجري مصر وإسرائيل محادثات لفتح طريق المساعدات الحيوي، حيث أكدت القاهرة و"حماس" أنهما ستتخليان عن المطالبة بمغادرة القوات الإسرائيلية للمنطقة على الفور. 01.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-01T05:22+0000

2024-12-01T05:22+0000

2024-12-01T05:22+0000

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أفادت تقارير أمريكية بأن مصر تجري محادثات مع إسرائيل لإعادة فتح معبر رفح الحدودي مع غزة كجزء من جهد جديد من شأنه أن يسمح بتدفق المزيد من المساعدات إلى القطاع وخلق حركة نحو اتفاق أوسع لوقف القتال هناك.وذكرت التقارير أن مسؤولين مصريين زاروا إسرائيل، في وقت سابق من هذا الأسبوع، للتفاوض على شروط إعادة فتح المعبر، الذي كان يتم الاعتماد عليه بشكل كبير لتوصيل المساعدات وتوزيعها، ولكنه ظل مغلقاً منذ مايو/أيار الماضي، عندما شنّت إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح الحدودية بغزة.وأوضحت أن الجهود الجديدة لإعادة فتح معبر رفح تأتي ضمن مقترح جديد تبحثه مصر مع إسرائيل وحركة حماس لوقف القتال في غزة لمدة 60 يوماً، يسمح لإسرائيل بالحفاظ على وجود عسكري في القطاع.ووفقاً للمقترح، تبدأ عملية إطلاق سراح المحتجزين خلال 7 أيام من بدء وقف إطلاق النار، والسماح لنحو 200 شاحنة مساعدات بالدخول إلى غزة يومياً ضمن مراحله الأولى.وأضافت الصحيفة أن مصر وحماس أشارتا إلى أنهما لن تصرا على مغادرة الجيش الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل فوري، وهو ما وصفته الصحيفة أنه يمثل "تراجعاً عن مطلب رئيسي كان قد أفشل المحاولات السابقة لإعادة فتح المعبر".وفي وقت سابق، وفي واشنطن، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي شون سافيت، إن الرئيس جو بايدن "سيواصل العمل على مدار الساعة لإطلاق سراح المحتجزين في غزة.وقالت حركة حماس، في وقت سابق، إنها ملتزمة بالتعاون مع أي جهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة حيث تخوض قتالاً مع القوات الإسرائيلية منذ أكثر من عام.وأضافت "حماس" في بيان صدر بعد موافقة إسرائيل و"حزب الله" على وقف إطلاق النار في لبنان: "نعرب عن التزامنا بالتعاون مع أي جهود لوقف إطلاق النار في غزة، ومعنيون بوقف العدوان على شعبنا، ضمن محددات وقف العدوان على غزة التي توافقنا عليها وطنياً؛ وهي وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، وإنجاز صفقة تبادل للأسرى حقيقية وكاملة".السعودية تعلن الانضمام إلى تحالف دولي جديد وتتحدث عن الحرب في غزة والسودانقياديان بـ"فتح" لـ"سبوتنيك": تفاؤل يسود مفاوضات الحركة مع حماس بالقاهرة وهناك إمكانية للتوصل لاتفاقوفد من حركة "فتح" يصل إلى القاهرة للقاء ممثلين عن "حماس" برعاية مصرية

https://sarabic.ae/20241025/اجتماعات-مكثفة-لإحياء-مفاوضات-صفقة-التبادل-وإنهاء-الحرب-على-غزة-1094146525.html

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