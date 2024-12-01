https://sarabic.ae/20241201/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-الانتهاكات-الإسرائيلية-في-غزة-والضفة-مستمرة-وسط-صمت-دولي-1095381406.html

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة مستمرة وسط صمت دولي

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة مستمرة وسط صمت دولي

سبوتنيك عربي

صرح رئيس "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية، الوزير مؤيد شعبان، أن "الاحتلال الإسرائيلي لا يزال ماضيًا في غيّه وإجرامه وقصفه لكل ما هو فلسطيني، حيث ما... 01.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-01T18:50+0000

2024-12-01T18:50+0000

2024-12-01T18:50+0000

أخبار الضفة الغربية

العدوان الإسرائيلي على غزة

فلسطين المحتلة

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وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن "إطلاق إسرائيل الصواريخ من طائرة حربية على مركبة في قرية فلسطينية بمحافظة جنين، خير دليل أنها ماضية في إجرامها ضد الفلسطينيين"، مؤكدًا أن "حكومة نتنياهو، اتفقت على أن الفلسطيني يجب أن يكون إما ميتًا أو مطرودًا خارج أرضه أو مستسلما ويعمل عبدًا في مستعمراتهم".وتابع: "هذا الإجرام كل يوم يتنامى ويتضاعف في ظل الصمت الدول الحقيقي وغياب الإجراءات العقابية الصارمة ضد دولة الاحتلال".وأكد أن "الشعب الفلسطيني تفاءل وأعاد تجديد أمله في المنظمات الدولية بعد قرار محكمة الجنايات الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لكن يأمل في أن تطبق هذه القرارات التي صدرت عن أعلى المنظمات الدولية ومجلس الأمن، بوقف هذا العدوان فورا وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه في الحرية وتقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية".وطالبت الرئاسة الفلسطينية، أول أمس الجمعة، بانعقاد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، في ظل استمرار "المجازر"، التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.وجاء في بيان الرئاسة الفلسطينية: "نطالب بانعقاد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، في ظل استمرار المجازر وحرب الإبادة والتجويع والتهجير التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وآخرها المجازر في بيت لاهيا والنصيرات، والتي راح ضحيتها نحو مئة شهيد وعشرات الجرحى".وتتعمد إسرائيل تجاهل قراري مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين؛ في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل وحماس.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مشدداً على موقف الرئيس فلاديمير بوتين الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.

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أخبار الضفة الغربية, العدوان الإسرائيلي على غزة, فلسطين المحتلة, حصري