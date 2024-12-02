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13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20241202/الأردن-يستعين-بسفينة-مصرية-لها-أهمية-استثنائية---1095406561.html
الأردن يستعين بسفينة مصرية لها أهمية استثنائية
الأردن يستعين بسفينة مصرية لها أهمية استثنائية
سبوتنيك عربي
‏‎وقّع الأردن ومصر، اليوم الاثنين، اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز في مصر من قبل الجانب الأردني خلال العامين المقبلين. 02.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-02T11:40+0000
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وتضمّنت الاتفاقية الموقعة بين البلدين تزويد الأردن بالغاز المسال من خلال استعمال بواخر تخزين وتغويز الغاز العائمة.ويبدأ العمل في الاتفاق الذي تم توقعه بين شركة الكهرباء "نيبكو" والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" من تاريخه حتى نهاية 2026، بحسب موقع "الطاقة" الأخباري.
https://sarabic.ae/20241113/فرس-الرهان-معلومات-تكشف-لأول-مرة-عن-حقل-الريشة-الأردني-1094753169.html
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العالم العربي, مصر, اقتصاد
العالم العربي, مصر, اقتصاد

الأردن يستعين بسفينة مصرية لها أهمية استثنائية

11:40 GMT 02.12.2024
© Sputnik . Usama Dyub(ستروي ترانس غاز) تضيف نصف مليون م3 من الغاز الطبيعي إلى الشبكة السورية
(ستروي ترانس غاز) تضيف نصف مليون م3 من الغاز الطبيعي إلى الشبكة السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
© Sputnik . Usama Dyub
تابعنا عبر
‏‎وقّع الأردن ومصر، اليوم الاثنين، اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز في مصر من قبل الجانب الأردني خلال العامين المقبلين.
وتضمّنت الاتفاقية الموقعة بين البلدين تزويد الأردن بالغاز المسال من خلال استعمال بواخر تخزين وتغويز الغاز العائمة.

وتنص الاتفاقية على تحديد أولوية استعمال بواخر الغاز بين الجانبين في حال وجود حاجة متزامنة، مع تخصيص 350 مليون قدم مكعبة يوميًا للأردن (50% من قدرة باخرة واحدة أو 25% من قدرتين).

لوحة مخصصة لمعدات التحكم في الآبار في صناعة النفط والغاز والتحكم بجهاز منع الانفجار. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
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"فرس الرهان"... معلومات تكشف لأول مرة عن حقل "الريشة" الأردني
13 نوفمبر, 09:11 GMT

وأتاحت الاتفاقية لشركة الكهرباء الأردنية استعمال الغاز المسال دون تكبّد تكاليف ثابتة إذا لم تكن هناك حاجة؛ إذ تقدر تكاليف الغاز الذي يستهلك بنحو 3 ملايين دولار للشحنة و5 ملايين دولار للنقل عبر شبكة الغاز المصرية؛ ما يعني أن تكلفة الغاز المسال السنوية للأردن لن تتجاوز 10 ملايين دولار.

ويبدأ العمل في الاتفاق الذي تم توقعه بين شركة الكهرباء "نيبكو" والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" من تاريخه حتى نهاية 2026، بحسب موقع "الطاقة" الأخباري.
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