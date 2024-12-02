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الكرملين: روسيا تواصل دعمها للأسد
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13:03 GMT
30 د
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هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
13:33 GMT
27 د
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https://sarabic.ae/20241202/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-ضابط-كان-محتجزا-في-غزة-منذ-7-أكتوبر-2023-1095391480.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط كان محتجزا في غزة منذ 7 أكتوبر 2023
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط كان محتجزا في غزة منذ 7 أكتوبر 2023
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل ضابط شاب، كان محتجزا لدى مسلحين منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023. 02.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-02T08:46+0000
2024-12-02T08:46+0000
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ونشر موقع الجيش الإسرائيلي بيانات الضابط القتيل، وقال إنه "يدعى، عمر ماكسيم نيوتر، كان يبلغ من العمر 21 عامًا، وهو قائد فصيلة دبابات في الكتيبة 77، اللواء 7، وقد قتل وهو محتجز لدى منظمة إرهابية"، بحسب البيان الإسرائيلي.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأحد، بإصابة 4 إسرائيليين بجروح طفيفة خلال تدافعهم باتجاه الملاجىء بعد إطلاق صاروخ من اليمن.وذكرت نجمة داود الحمراء، أنها تلقت إخطارا بإصابة 4 إسرائيليين خلال تدافعهم إلى الملاجئ فور سماع دوي صفارات الإنذار جراء إطلاق صاروخ من اليمن.فيما أكد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه تم اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن قبل اختراقه المجال الجوي الإسرائيلي.في سياق متصل، تجري مصر وإسرائيل محادثات لفتح طريق المساعدات الحيوي، حيث أكدت القاهرة و"حماس" أنهما ستتخليان عن المطالبة بمغادرة القوات الإسرائيلية للمنطقة على الفور.أفادت تقارير أمريكية بأن مصر تجري محادثات مع إسرائيل لإعادة فتح معبر رفح الحدودي مع غزة كجزء من جهد جديد من شأنه أن يسمح بتدفق المزيد من المساعدات إلى القطاع وخلق حركة نحو اتفاق أوسع لوقف القتال هناك.وأشارت التقارير إلى أن تساعد السلطة الفلسطينية في إدارة الجانب الفلسطيني من المعبر، وتتخلى حركة "حماس" عن سيطرتها الكاملة عليه.وذكرت التقارير أن مسؤولين مصريين زاروا إسرائيل، في وقت سابق من هذا الأسبوع، للتفاوض على شروط إعادة فتح المعبر، الذي كان يتم الاعتماد عليه بشكل كبير لتوصيل المساعدات وتوزيعها، ولكنه ظل مغلقاً منذ مايو/أيار الماضي، عندما شنّت إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح الحدودية في غزة.
https://sarabic.ae/20241201/بعد-الهدنة-في-لبنان-هل-تتوقف-صواريخ-أنصار-الله-عن-استهداف-إسرائيل-والسفن-في-البحر-الأحمر؟-1095376617.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط كان محتجزا في غزة منذ 7 أكتوبر 2023

08:46 GMT 02.12.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenbergجنود إسرائيليون يحملون نعش مغطى بالعلم الإسرائيلي
جنود إسرائيليون يحملون نعش مغطى بالعلم الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل ضابط شاب، كان محتجزا لدى مسلحين منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023.
ونشر موقع الجيش الإسرائيلي بيانات الضابط القتيل، وقال إنه "يدعى، عمر ماكسيم نيوتر، كان يبلغ من العمر 21 عامًا، وهو قائد فصيلة دبابات في الكتيبة 77، اللواء 7، وقد قتل وهو محتجز لدى منظمة إرهابية"، بحسب البيان الإسرائيلي.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأحد، بإصابة 4 إسرائيليين بجروح طفيفة خلال تدافعهم باتجاه الملاجىء بعد إطلاق صاروخ من اليمن.
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أمس, 16:55 GMT
وذكرت نجمة داود الحمراء، أنها تلقت إخطارا بإصابة 4 إسرائيليين خلال تدافعهم إلى الملاجئ فور سماع دوي صفارات الإنذار جراء إطلاق صاروخ من اليمن.
فيما أكد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه تم اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن قبل اختراقه المجال الجوي الإسرائيلي.
في سياق متصل، تجري مصر وإسرائيل محادثات لفتح طريق المساعدات الحيوي، حيث أكدت القاهرة و"حماس" أنهما ستتخليان عن المطالبة بمغادرة القوات الإسرائيلية للمنطقة على الفور.
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"سبوتنيك" ترصد نقاط المراقبة الروسية قرب "منطقة الفصل" بين الجيشين السوري والإسرائيلي
18 نوفمبر, 18:29 GMT
أفادت تقارير أمريكية بأن مصر تجري محادثات مع إسرائيل لإعادة فتح معبر رفح الحدودي مع غزة كجزء من جهد جديد من شأنه أن يسمح بتدفق المزيد من المساعدات إلى القطاع وخلق حركة نحو اتفاق أوسع لوقف القتال هناك.
وأشارت التقارير إلى أن تساعد السلطة الفلسطينية في إدارة الجانب الفلسطيني من المعبر، وتتخلى حركة "حماس" عن سيطرتها الكاملة عليه.
وذكرت التقارير أن مسؤولين مصريين زاروا إسرائيل، في وقت سابق من هذا الأسبوع، للتفاوض على شروط إعادة فتح المعبر، الذي كان يتم الاعتماد عليه بشكل كبير لتوصيل المساعدات وتوزيعها، ولكنه ظل مغلقاً منذ مايو/أيار الماضي، عندما شنّت إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح الحدودية في غزة.
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Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:19 GMT
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