https://sarabic.ae/20241202/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-ضابط-كان-محتجزا-في-غزة-منذ-7-أكتوبر-2023-1095391480.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط كان محتجزا في غزة منذ 7 أكتوبر 2023

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط كان محتجزا في غزة منذ 7 أكتوبر 2023

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل ضابط شاب، كان محتجزا لدى مسلحين منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023. 02.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-02T08:46+0000

2024-12-02T08:46+0000

2024-12-02T08:46+0000

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ونشر موقع الجيش الإسرائيلي بيانات الضابط القتيل، وقال إنه "يدعى، عمر ماكسيم نيوتر، كان يبلغ من العمر 21 عامًا، وهو قائد فصيلة دبابات في الكتيبة 77، اللواء 7، وقد قتل وهو محتجز لدى منظمة إرهابية"، بحسب البيان الإسرائيلي.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأحد، بإصابة 4 إسرائيليين بجروح طفيفة خلال تدافعهم باتجاه الملاجىء بعد إطلاق صاروخ من اليمن.وذكرت نجمة داود الحمراء، أنها تلقت إخطارا بإصابة 4 إسرائيليين خلال تدافعهم إلى الملاجئ فور سماع دوي صفارات الإنذار جراء إطلاق صاروخ من اليمن.فيما أكد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه تم اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن قبل اختراقه المجال الجوي الإسرائيلي.في سياق متصل، تجري مصر وإسرائيل محادثات لفتح طريق المساعدات الحيوي، حيث أكدت القاهرة و"حماس" أنهما ستتخليان عن المطالبة بمغادرة القوات الإسرائيلية للمنطقة على الفور.أفادت تقارير أمريكية بأن مصر تجري محادثات مع إسرائيل لإعادة فتح معبر رفح الحدودي مع غزة كجزء من جهد جديد من شأنه أن يسمح بتدفق المزيد من المساعدات إلى القطاع وخلق حركة نحو اتفاق أوسع لوقف القتال هناك.وأشارت التقارير إلى أن تساعد السلطة الفلسطينية في إدارة الجانب الفلسطيني من المعبر، وتتخلى حركة "حماس" عن سيطرتها الكاملة عليه.وذكرت التقارير أن مسؤولين مصريين زاروا إسرائيل، في وقت سابق من هذا الأسبوع، للتفاوض على شروط إعادة فتح المعبر، الذي كان يتم الاعتماد عليه بشكل كبير لتوصيل المساعدات وتوزيعها، ولكنه ظل مغلقاً منذ مايو/أيار الماضي، عندما شنّت إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح الحدودية في غزة.

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