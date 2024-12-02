https://sarabic.ae/20241202/الصحة-السورية-عودة-منظومة-الإسعاف-للعمل-في-حلب-بعد-توقفها-نتيجة-الاعتداءات-الإرهابية-1095386606.html

الصحة السورية: عودة منظومة الإسعاف للعمل في حلب بعد توقفها نتيجة الاعتداءات الإرهابية

الصحة السورية: عودة منظومة الإسعاف للعمل في حلب بعد توقفها نتيجة الاعتداءات الإرهابية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الاثنين، عن استئناف منظومة الإسعاف في حلب عملها بعد توقفها خلال اليومين الماضيين بسبب الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت البنية... 02.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-02T05:45+0000

2024-12-02T05:45+0000

2024-12-02T05:45+0000

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وأشار وزير الصحة السوري أحمد ضميرية، في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إلى أن المنظومة عادت إلى الخدمة، موضحًا أن المواطنين يمكنهم طلب خدماتها عبر الرقم 110.وأعلنت وزارة الدفاع السورية، في وقت سابق، أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" [الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول]، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع السورية، في بيان، وصول تعزيزات عسكرية إلى ريف حماة الشمالي وسط حالة من الفرار الجماعي لعناصر التنظيمات الإرهابية.فيما أكد الرئيس السوري بشار الأسد إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشددًا على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعبًا ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الوضع في مدينة حلب السورية، بأنه تعدٍ على سيادة سوريا، مؤكدًا أن روسيا تدعم استعادة النظام في المنطقة.

https://sarabic.ae/20241202/بيان-مشترك-الولايات-المتحدة-وفرنسا-وألمانيا-وبريطانيا-تدعو-إلى-خفض-التصعيد-في-سوريا-1095384753.html

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