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13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
13:33 GMT
27 د
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https://sarabic.ae/20241202/الصحة-السورية-عودة-منظومة-الإسعاف-للعمل-في-حلب-بعد-توقفها-نتيجة-الاعتداءات-الإرهابية-1095386606.html
الصحة السورية: عودة منظومة الإسعاف للعمل في حلب بعد توقفها نتيجة الاعتداءات الإرهابية
الصحة السورية: عودة منظومة الإسعاف للعمل في حلب بعد توقفها نتيجة الاعتداءات الإرهابية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الاثنين، عن استئناف منظومة الإسعاف في حلب عملها بعد توقفها خلال اليومين الماضيين بسبب الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت البنية... 02.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-02T05:45+0000
2024-12-02T05:45+0000
أخبار سوريا اليوم
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وأشار وزير الصحة السوري أحمد ضميرية، في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إلى أن المنظومة عادت إلى الخدمة، موضحًا أن المواطنين يمكنهم طلب خدماتها عبر الرقم 110.وأعلنت وزارة الدفاع السورية، في وقت سابق، أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" [الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول]، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع السورية، في بيان، وصول تعزيزات عسكرية إلى ريف حماة الشمالي وسط حالة من الفرار الجماعي لعناصر التنظيمات الإرهابية.فيما أكد الرئيس السوري بشار الأسد إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشددًا على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعبًا ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الوضع في مدينة حلب السورية، بأنه تعدٍ على سيادة سوريا، مؤكدًا أن روسيا تدعم استعادة النظام في المنطقة.
https://sarabic.ae/20241202/بيان-مشترك-الولايات-المتحدة-وفرنسا-وألمانيا-وبريطانيا-تدعو-إلى-خفض-التصعيد-في-سوريا-1095384753.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, حلب, إدلب
أخبار سوريا اليوم, روسيا, حلب, إدلب

الصحة السورية: عودة منظومة الإسعاف للعمل في حلب بعد توقفها نتيجة الاعتداءات الإرهابية

05:45 GMT 02.12.2024
© Photo / وكالة الأنباء السورية الرسمية ساناأفراد من الجيش السوري يطلفون النار من مدفع في قرية العيس في محافظة حلب
أفراد من الجيش السوري يطلفون النار من مدفع في قرية العيس في محافظة حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
© Photo / وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا
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أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الاثنين، عن استئناف منظومة الإسعاف في حلب عملها بعد توقفها خلال اليومين الماضيين بسبب الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت البنية التحتية للقطاع الصحي في المدينة.
وأشار وزير الصحة السوري أحمد ضميرية، في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إلى أن المنظومة عادت إلى الخدمة، موضحًا أن المواطنين يمكنهم طلب خدماتها عبر الرقم 110.
قوات الجيش السوري في قرية العيس في محافظة حلب،فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
بيان مشترك: الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا تدعو إلى "خفض التصعيد" في سوريا
01:06 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، في وقت سابق، أنها تقوم، بالتعاون مع القوات الصديقة، بالتصدي للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة" [الإرهابية المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول]، والتي تستخدم في هجومها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة إلى الطيران المسير، ومعتمدة على مجموعات كبيرة من المسلحين الإرهابيين الأجانب.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع السورية، في بيان، وصول تعزيزات عسكرية إلى ريف حماة الشمالي وسط حالة من الفرار الجماعي لعناصر التنظيمات الإرهابية.
فيما أكد الرئيس السوري بشار الأسد إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشددًا على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعبًا ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.
ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الوضع في مدينة حلب السورية، بأنه تعدٍ على سيادة سوريا، مؤكدًا أن روسيا تدعم استعادة النظام في المنطقة.
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