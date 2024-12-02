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القيادة الأمريكية تعلن التصدي لهجمات "أنصار الله" على مدمرتين في خليج عدن
القيادة الأمريكية تعلن التصدي لهجمات "أنصار الله" على مدمرتين في خليج عدن
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن مدمرتين تابعتين للبحرية الأمريكية اعترضتا بـ"نجاح"، عدداً من الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها جماعة "أنصار... 02.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-02T05:44+0000
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وقالت القيادة في بيان: "المدمرتان كانتا ترافقان ثلاث سفن تجارية مملوكة ومدارة ومسجلة تحت العلم الأمريكي. ولم تسفر الهجمات المتهورة عن أي إصابات أو أضرار لأي من السفن، سواء المدنية أو التابعة للبحرية الأمريكية".وأشارت إلى أن "الهجمات المتهورة" لم تسفر عن أي إصابات أو أضرار في أي من السفن المدنية أو التابعة للبحرية الأمريكية.أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم أمس الأحد، تنفيذ "عملية نوعية" استهدفت فيها مدمرة و3 سفن إمداد عسكرية أمريكية في خليج عدن.وأكد أن "العملية نُفّذت بـ16 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيّرة في البحر العربي وخليج عدن"، مشيرًا إلى أن "الإصابات كانت دقيقة ومباشرة".وذكر أن "القوات المسلحة اليمنية وأمام استمرار جرائم العدو في قطاع غزة ستضاعف من عملياتها العسكرية بالصواريخ والطائرات المسيرة وذلك ضمن تأديتها للواجب الديني والأخلاقي والإنساني، نُصرةً وإسناداً للمجاهدين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية".وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة."أنصار الله" اليمنية تحذر أمريكا من التصعيد ضدها وتتوعد برد "أكبر وأقوى"بعد الهدنة في لبنان.. هل تتوقف صواريخ "أنصار الله" عن استهداف إسرائيل والسفن في البحر الأحمر؟جماعة "أنصار الله" اليمنية تعلن مهاجمة "هدف حيوي" وسط إسرائيل
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الحرب على اليمن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليمن الأن, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
الحرب على اليمن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليمن الأن, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

القيادة الأمريكية تعلن التصدي لهجمات "أنصار الله" على مدمرتين في خليج عدن

05:44 GMT 02.12.2024
© AP Photoسفن حربية أمريكية
سفن حربية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن مدمرتين تابعتين للبحرية الأمريكية اعترضتا بـ"نجاح"، عدداً من الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية، أثناءعبورهما خليج عدن، بين 30 نوفمبر/تشرين الثاني والأول من ديسمبر/كانون الأول.
وقالت القيادة في بيان: "المدمرتان كانتا ترافقان ثلاث سفن تجارية مملوكة ومدارة ومسجلة تحت العلم الأمريكي. ولم تسفر الهجمات المتهورة عن أي إصابات أو أضرار لأي من السفن، سواء المدنية أو التابعة للبحرية الأمريكية".

وأوضح البيان أن "المدمرتين تمكنتا من التعامل بنجاح مع ثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن، وثلاث مسيرات انتحارية، وصاروخ كروز مضاد للسفن، ما ضمن سلامة السفن وأفراد طواقمها وكذلك السفن المدنية وطواقمها".

وأشارت إلى أن "الهجمات المتهورة" لم تسفر عن أي إصابات أو أضرار في أي من السفن المدنية أو التابعة للبحرية الأمريكية.

وأضافت أن هذه التحركات تعكس التزام قوات القيادة المركزية بـ"حماية الأفراد الأمريكيين، والشركاء الإقليميين، والشحن الدولي، ضد الهجمات التي تطلقها جماعة الحوثي المدعومة من إيران".

تحولت إلى كتلة من اللهب...أنصار الله تنشر مشاهد لاستهداف سفينة يونانية في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2024
"أنصار الله" تعلن تنفيذ عملية عسكرية بـ16 صاروخا استهدفت فيها مدمرة و3 سفن حربية أمريكية
أمس, 20:43 GMT
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم أمس الأحد، تنفيذ "عملية نوعية" استهدفت فيها مدمرة و3 سفن إمداد عسكرية أمريكية في خليج عدن.

وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان له، إن "سفن إمداد الجيش الأمريكي المستهدفة هي سفينةStena" impeccable" وسفينة "Maersk Saratoga" وسفينة"Liberty Grace".

وأكد أن "العملية نُفّذت بـ16 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيّرة في البحر العربي وخليج عدن"، مشيرًا إلى أن "الإصابات كانت دقيقة ومباشرة".
وذكر أن "القوات المسلحة اليمنية وأمام استمرار جرائم العدو في قطاع غزة ستضاعف من عملياتها العسكرية بالصواريخ والطائرات المسيرة وذلك ضمن تأديتها للواجب الديني والأخلاقي والإنساني، نُصرةً وإسناداً للمجاهدين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية".

وأكد المتحدث باسم الجماعة أن "عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بوقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار عنه".

وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
"أنصار الله" اليمنية تحذر أمريكا من التصعيد ضدها وتتوعد برد "أكبر وأقوى"
بعد الهدنة في لبنان.. هل تتوقف صواريخ "أنصار الله" عن استهداف إسرائيل والسفن في البحر الأحمر؟
جماعة "أنصار الله" اليمنية تعلن مهاجمة "هدف حيوي" وسط إسرائيل
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