https://sarabic.ae/20241202/القيادة-الأمريكية-تعلن-التصدي-لهجمات-أنصار-الله-على-مدمرتين-في-خليج-عدن-1095386355.html

القيادة الأمريكية تعلن التصدي لهجمات "أنصار الله" على مدمرتين في خليج عدن

القيادة الأمريكية تعلن التصدي لهجمات "أنصار الله" على مدمرتين في خليج عدن

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن مدمرتين تابعتين للبحرية الأمريكية اعترضتا بـ"نجاح"، عدداً من الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها جماعة "أنصار... 02.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-02T05:44+0000

2024-12-02T05:44+0000

2024-12-02T05:44+0000

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وقالت القيادة في بيان: "المدمرتان كانتا ترافقان ثلاث سفن تجارية مملوكة ومدارة ومسجلة تحت العلم الأمريكي. ولم تسفر الهجمات المتهورة عن أي إصابات أو أضرار لأي من السفن، سواء المدنية أو التابعة للبحرية الأمريكية".وأشارت إلى أن "الهجمات المتهورة" لم تسفر عن أي إصابات أو أضرار في أي من السفن المدنية أو التابعة للبحرية الأمريكية.أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم أمس الأحد، تنفيذ "عملية نوعية" استهدفت فيها مدمرة و3 سفن إمداد عسكرية أمريكية في خليج عدن.وأكد أن "العملية نُفّذت بـ16 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيّرة في البحر العربي وخليج عدن"، مشيرًا إلى أن "الإصابات كانت دقيقة ومباشرة".وذكر أن "القوات المسلحة اليمنية وأمام استمرار جرائم العدو في قطاع غزة ستضاعف من عملياتها العسكرية بالصواريخ والطائرات المسيرة وذلك ضمن تأديتها للواجب الديني والأخلاقي والإنساني، نُصرةً وإسناداً للمجاهدين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية".وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة."أنصار الله" اليمنية تحذر أمريكا من التصعيد ضدها وتتوعد برد "أكبر وأقوى"بعد الهدنة في لبنان.. هل تتوقف صواريخ "أنصار الله" عن استهداف إسرائيل والسفن في البحر الأحمر؟جماعة "أنصار الله" اليمنية تعلن مهاجمة "هدف حيوي" وسط إسرائيل

https://sarabic.ae/20241201/أنصار-الله-تعلن-تنفيذ-عملية-عسكرية-بـ16-صاروخا-استهدفت-فيها-مدمرة-و3-سفن-حربية-أمريكية-1095383663.html

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