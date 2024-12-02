بعد حديثه عن "المباراة الأخيرة"... تقارير تكشف عن وجهة محمد صلاح القادمة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:17 GMT
24 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:12 GMT
18 د
ملفات ساخنة
هل تفتح مفاوضات جنيف الباب أم إحياء الاتفاق النووي الإيراني؟
10:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
12:29 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
13:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
17:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الجبهات الشمالية الغربية في سوريا تشتعل من جديد بأوامر قتالية صدرت من الجانب الإسرائيلي
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
لافروف ونظيره التركي يؤكدان ضرورة تنسيق الجهود لاستقرار الوضع في سوريا، محادثات بين مصر وإسرائيل لإعادة فتح معبر رفح
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
09:31 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241202/بعد-حديثه-عن-المباراة-الأخيرة-تقارير-تكشف-عن-وجهة-محمد-صلاح-القادمة-1095390527.html
بعد حديثه عن "المباراة الأخيرة"... تقارير تكشف عن وجهة محمد صلاح القادمة
بعد حديثه عن "المباراة الأخيرة"... تقارير تكشف عن وجهة محمد صلاح القادمة
سبوتنيك عربي
تحدثت تقارير إعلامية فرنسية عن أن نادي باريس سان جيرمان لديه فرصة جيدة لضم المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي. 02.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-02T08:20+0000
2024-12-02T08:20+0000
مجتمع
رياضة
منوعات
اللاعب محمد صلاح
الأخبار
ليفربول
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/01/1095382926_0:144:2761:1697_1920x0_80_0_0_bbe42ae49844aae48bfb1d6993bbcc8c.jpg
ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، تقريرا أفادت فيه بأن هناك "فرصة جيدة" لانتقال صلاح، إلى النادي الباريسي، خاصة وأن هناك أحاديث عن تعثر مفاوضات ليفربول مع صلاح لتجديد تعاقده.وتقول الصحيفة الفرنسية أن صرح دخل بالفعل في مفاوضات بالفعل حول انتقاله إلى النادي الباريسي، خصوصًا أن لديه "علاقة جيدة" مع مالك النادي ناصر الخليفي.يشار إلى أن مدة عقد صلاح مع ليفربول ستنتهي الصيف المقبل، ومن بعدها يحق له التفاوض والتوقيع مع أي ناد في فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ في يناير/ كانون الثاني المقبل.وشهدت الفترة الأخيرة استمرار تألق صلاح مع ناديه ليفربول الذي هزم ضيفه مانشستر سيتي، بطل المواسم الأربعة الماضية، واقترب خطوة إضافية من لقبه الثاني فقط في آخر 35 عاما، وذلك بالفوز عليه 2-0 أمس الأحد في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي.وفي وقت سابق، لمّح صلاح، إلى الرحيل عن فريقه ليفربول عقب المباراة التي قاد فيها فريقه للفوز على ضيفه مانشستر سيتي بهدفين دون رد، أمس الأحد، في إطار الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وقال محمد صلاح، في تصريحات عقب المباراة، إن "الجماهير كانت خلفنا وتدعمنا منذ الدقيقة الأولى، أنا سعيد للغاية لأننا تمكنا من الانتصار في هذه المواجهة، وكنا نعلم أن مانشستر سيتي سيهاجمنا بقوة".وأضاف صلاح: "أجواء ملعب "أنفيلد" خاصة للغاية، أستمتع بكل دقيقة هنا، أشعر وكأنني في بيتي، إنه شعور خاص دائمًا أن أسجل في "أنفيلد" ونفوز بالمباريات الكبرى".واختتم بالقول: "صراحة، أمور تمديد عقدي في ذهني، حتى الآن هذه المباراة الأخيرة التي أخوضها أمام مانشستر سيتي مع ليفربول، لذلك شعرت بالمتعة في كل ثانية بالأجواء المذهلة"، معربًا عن تمنياته بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي، مضيفا: "ثم سنرى ما سيحدث".
https://sarabic.ae/20241130/جماهير-محمد-صلاح-تطالب-برحيل-مالك-ليفربول-بسبب-أمر-لا-يغتفر-1095358648.html
https://sarabic.ae/20241125/محمد-صلاح-ينتقد-إدارة-ليفربول-بشكل-علني-لأول-مرة-احتمالات-رحيلي-أكبر-1095158324.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/01/1095382926_154:0:2609:1841_1920x0_80_0_0_9b9353cb9de64234a2816fefe646e0ef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, منوعات, اللاعب محمد صلاح, الأخبار, ليفربول
رياضة, منوعات, اللاعب محمد صلاح, الأخبار, ليفربول

بعد حديثه عن "المباراة الأخيرة"... تقارير تكشف عن وجهة محمد صلاح القادمة

08:20 GMT 02.12.2024
© AP Photo / Ian Hodgsonالمصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Ian Hodgson
تابعنا عبر
تحدثت تقارير إعلامية فرنسية عن أن نادي باريس سان جيرمان لديه فرصة جيدة لضم المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي.
ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، تقريرا أفادت فيه بأن هناك "فرصة جيدة" لانتقال صلاح، إلى النادي الباريسي، خاصة وأن هناك أحاديث عن تعثر مفاوضات ليفربول مع صلاح لتجديد تعاقده.
وتقول الصحيفة الفرنسية أن صرح دخل بالفعل في مفاوضات بالفعل حول انتقاله إلى النادي الباريسي، خصوصًا أن لديه "علاقة جيدة" مع مالك النادي ناصر الخليفي.
لاعب كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2024
مجتمع
جماهير محمد صلاح تطالب برحيل مالك "ليفربول" بسبب "أمر لا يغتفر"
30 نوفمبر, 20:00 GMT
يشار إلى أن مدة عقد صلاح مع ليفربول ستنتهي الصيف المقبل، ومن بعدها يحق له التفاوض والتوقيع مع أي ناد في فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ في يناير/ كانون الثاني المقبل.
وشهدت الفترة الأخيرة استمرار تألق صلاح مع ناديه ليفربول الذي هزم ضيفه مانشستر سيتي، بطل المواسم الأربعة الماضية، واقترب خطوة إضافية من لقبه الثاني فقط في آخر 35 عاما، وذلك بالفوز عليه 2-0 أمس الأحد في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي.
وفي وقت سابق، لمّح صلاح، إلى الرحيل عن فريقه ليفربول عقب المباراة التي قاد فيها فريقه للفوز على ضيفه مانشستر سيتي بهدفين دون رد، أمس الأحد، في إطار الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
نجم كرة القدم وفريق ليفربول، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
مجتمع
محمد صلاح ينتقد إدارة ليفربول بشكل علني لأول مرة: احتمالات رحيلي أكبر
25 نوفمبر, 10:51 GMT
وقال محمد صلاح، في تصريحات عقب المباراة، إن "الجماهير كانت خلفنا وتدعمنا منذ الدقيقة الأولى، أنا سعيد للغاية لأننا تمكنا من الانتصار في هذه المواجهة، وكنا نعلم أن مانشستر سيتي سيهاجمنا بقوة".
وأضاف صلاح: "أجواء ملعب "أنفيلد" خاصة للغاية، أستمتع بكل دقيقة هنا، أشعر وكأنني في بيتي، إنه شعور خاص دائمًا أن أسجل في "أنفيلد" ونفوز بالمباريات الكبرى".
واختتم بالقول: "صراحة، أمور تمديد عقدي في ذهني، حتى الآن هذه المباراة الأخيرة التي أخوضها أمام مانشستر سيتي مع ليفربول، لذلك شعرت بالمتعة في كل ثانية بالأجواء المذهلة"، معربًا عن تمنياته بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي، مضيفا: "ثم سنرى ما سيحدث".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала