https://sarabic.ae/20241202/بعد-حديثه-عن-المباراة-الأخيرة-تقارير-تكشف-عن-وجهة-محمد-صلاح-القادمة-1095390527.html
بعد حديثه عن "المباراة الأخيرة"... تقارير تكشف عن وجهة محمد صلاح القادمة
بعد حديثه عن "المباراة الأخيرة"... تقارير تكشف عن وجهة محمد صلاح القادمة
سبوتنيك عربي
تحدثت تقارير إعلامية فرنسية عن أن نادي باريس سان جيرمان لديه فرصة جيدة لضم المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي. 02.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-02T08:20+0000
2024-12-02T08:20+0000
2024-12-02T08:20+0000
مجتمع
رياضة
منوعات
اللاعب محمد صلاح
الأخبار
ليفربول
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/01/1095382926_0:144:2761:1697_1920x0_80_0_0_bbe42ae49844aae48bfb1d6993bbcc8c.jpg
ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، تقريرا أفادت فيه بأن هناك "فرصة جيدة" لانتقال صلاح، إلى النادي الباريسي، خاصة وأن هناك أحاديث عن تعثر مفاوضات ليفربول مع صلاح لتجديد تعاقده.وتقول الصحيفة الفرنسية أن صرح دخل بالفعل في مفاوضات بالفعل حول انتقاله إلى النادي الباريسي، خصوصًا أن لديه "علاقة جيدة" مع مالك النادي ناصر الخليفي.يشار إلى أن مدة عقد صلاح مع ليفربول ستنتهي الصيف المقبل، ومن بعدها يحق له التفاوض والتوقيع مع أي ناد في فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ في يناير/ كانون الثاني المقبل.وشهدت الفترة الأخيرة استمرار تألق صلاح مع ناديه ليفربول الذي هزم ضيفه مانشستر سيتي، بطل المواسم الأربعة الماضية، واقترب خطوة إضافية من لقبه الثاني فقط في آخر 35 عاما، وذلك بالفوز عليه 2-0 أمس الأحد في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي.وفي وقت سابق، لمّح صلاح، إلى الرحيل عن فريقه ليفربول عقب المباراة التي قاد فيها فريقه للفوز على ضيفه مانشستر سيتي بهدفين دون رد، أمس الأحد، في إطار الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وقال محمد صلاح، في تصريحات عقب المباراة، إن "الجماهير كانت خلفنا وتدعمنا منذ الدقيقة الأولى، أنا سعيد للغاية لأننا تمكنا من الانتصار في هذه المواجهة، وكنا نعلم أن مانشستر سيتي سيهاجمنا بقوة".وأضاف صلاح: "أجواء ملعب "أنفيلد" خاصة للغاية، أستمتع بكل دقيقة هنا، أشعر وكأنني في بيتي، إنه شعور خاص دائمًا أن أسجل في "أنفيلد" ونفوز بالمباريات الكبرى".واختتم بالقول: "صراحة، أمور تمديد عقدي في ذهني، حتى الآن هذه المباراة الأخيرة التي أخوضها أمام مانشستر سيتي مع ليفربول، لذلك شعرت بالمتعة في كل ثانية بالأجواء المذهلة"، معربًا عن تمنياته بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي، مضيفا: "ثم سنرى ما سيحدث".
https://sarabic.ae/20241130/جماهير-محمد-صلاح-تطالب-برحيل-مالك-ليفربول-بسبب-أمر-لا-يغتفر-1095358648.html
https://sarabic.ae/20241125/محمد-صلاح-ينتقد-إدارة-ليفربول-بشكل-علني-لأول-مرة-احتمالات-رحيلي-أكبر-1095158324.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/01/1095382926_154:0:2609:1841_1920x0_80_0_0_9b9353cb9de64234a2816fefe646e0ef.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رياضة, منوعات, اللاعب محمد صلاح, الأخبار, ليفربول
رياضة, منوعات, اللاعب محمد صلاح, الأخبار, ليفربول
بعد حديثه عن "المباراة الأخيرة"... تقارير تكشف عن وجهة محمد صلاح القادمة
تحدثت تقارير إعلامية فرنسية عن أن نادي باريس سان جيرمان لديه فرصة جيدة لضم المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي.
ونشرت صحيفة
"ليكيب" الفرنسية، تقريرا أفادت فيه بأن هناك "فرصة جيدة" لانتقال صلاح، إلى النادي الباريسي، خاصة وأن هناك أحاديث عن تعثر مفاوضات ليفربول مع صلاح لتجديد تعاقده.
وتقول الصحيفة الفرنسية أن صرح دخل بالفعل في مفاوضات بالفعل حول انتقاله إلى النادي الباريسي، خصوصًا أن لديه "علاقة جيدة" مع مالك النادي ناصر الخليفي.
يشار إلى أن مدة عقد صلاح مع ليفربول ستنتهي الصيف المقبل، ومن بعدها يحق له التفاوض والتوقيع مع أي ناد في فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ في يناير/ كانون الثاني المقبل.
وشهدت الفترة الأخيرة استمرار تألق صلاح مع ناديه ليفربول الذي هزم ضيفه مانشستر سيتي، بطل المواسم الأربعة الماضية، واقترب خطوة إضافية من لقبه الثاني فقط في آخر 35 عاما، وذلك بالفوز عليه 2-0 أمس الأحد في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي.
وفي وقت سابق، لمّح صلاح، إلى الرحيل عن فريقه ليفربول عقب المباراة التي قاد فيها فريقه للفوز على ضيفه مانشستر سيتي بهدفين دون رد، أمس الأحد، في إطار الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وقال محمد صلاح، في تصريحات عقب المباراة، إن "الجماهير كانت خلفنا وتدعمنا منذ الدقيقة الأولى، أنا سعيد للغاية لأننا تمكنا من الانتصار في هذه المواجهة، وكنا نعلم أن مانشستر سيتي سيهاجمنا بقوة".
وأضاف صلاح: "أجواء ملعب "أنفيلد" خاصة للغاية، أستمتع بكل دقيقة هنا، أشعر وكأنني في بيتي، إنه شعور خاص دائمًا أن أسجل في "أنفيلد" ونفوز بالمباريات الكبرى".
واختتم بالقول: "صراحة، أمور تمديد عقدي
في ذهني، حتى الآن هذه المباراة الأخيرة التي أخوضها أمام مانشستر سيتي مع ليفربول، لذلك شعرت بالمتعة في كل ثانية بالأجواء المذهلة"، معربًا عن تمنياته بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي، مضيفا: "ثم سنرى ما سيحدث".