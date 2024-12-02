https://sarabic.ae/20241202/بعد-حديثه-عن-المباراة-الأخيرة-تقارير-تكشف-عن-وجهة-محمد-صلاح-القادمة-1095390527.html

بعد حديثه عن "المباراة الأخيرة"... تقارير تكشف عن وجهة محمد صلاح القادمة

بعد حديثه عن "المباراة الأخيرة"... تقارير تكشف عن وجهة محمد صلاح القادمة

سبوتنيك عربي

تحدثت تقارير إعلامية فرنسية عن أن نادي باريس سان جيرمان لديه فرصة جيدة لضم المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي. 02.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-02T08:20+0000

2024-12-02T08:20+0000

2024-12-02T08:20+0000

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ليفربول

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ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، تقريرا أفادت فيه بأن هناك "فرصة جيدة" لانتقال صلاح، إلى النادي الباريسي، خاصة وأن هناك أحاديث عن تعثر مفاوضات ليفربول مع صلاح لتجديد تعاقده.وتقول الصحيفة الفرنسية أن صرح دخل بالفعل في مفاوضات بالفعل حول انتقاله إلى النادي الباريسي، خصوصًا أن لديه "علاقة جيدة" مع مالك النادي ناصر الخليفي.يشار إلى أن مدة عقد صلاح مع ليفربول ستنتهي الصيف المقبل، ومن بعدها يحق له التفاوض والتوقيع مع أي ناد في فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ في يناير/ كانون الثاني المقبل.وشهدت الفترة الأخيرة استمرار تألق صلاح مع ناديه ليفربول الذي هزم ضيفه مانشستر سيتي، بطل المواسم الأربعة الماضية، واقترب خطوة إضافية من لقبه الثاني فقط في آخر 35 عاما، وذلك بالفوز عليه 2-0 أمس الأحد في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي.وفي وقت سابق، لمّح صلاح، إلى الرحيل عن فريقه ليفربول عقب المباراة التي قاد فيها فريقه للفوز على ضيفه مانشستر سيتي بهدفين دون رد، أمس الأحد، في إطار الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وقال محمد صلاح، في تصريحات عقب المباراة، إن "الجماهير كانت خلفنا وتدعمنا منذ الدقيقة الأولى، أنا سعيد للغاية لأننا تمكنا من الانتصار في هذه المواجهة، وكنا نعلم أن مانشستر سيتي سيهاجمنا بقوة".وأضاف صلاح: "أجواء ملعب "أنفيلد" خاصة للغاية، أستمتع بكل دقيقة هنا، أشعر وكأنني في بيتي، إنه شعور خاص دائمًا أن أسجل في "أنفيلد" ونفوز بالمباريات الكبرى".واختتم بالقول: "صراحة، أمور تمديد عقدي في ذهني، حتى الآن هذه المباراة الأخيرة التي أخوضها أمام مانشستر سيتي مع ليفربول، لذلك شعرت بالمتعة في كل ثانية بالأجواء المذهلة"، معربًا عن تمنياته بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي، مضيفا: "ثم سنرى ما سيحدث".

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رياضة, منوعات, اللاعب محمد صلاح, الأخبار, ليفربول