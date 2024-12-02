https://sarabic.ae/20241202/توقيع-اتفاقية-تعاون-بين-وزارتي-الصحة-في-روسيا-وحكومة-الوحدة-الوطنية-المؤقتة-بليبيا-1095420668.html
توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي الصحة في روسيا وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بليبيا
توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي الصحة في روسيا وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بليبيا
سبوتنيك عربي
وقّع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف في حكومة الليبية المؤقتة رمضان أبوجناح، على اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة الليبية ووزارة الصحة الروسية، في مجالات... 02.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-02T17:34+0000
2024-12-02T17:34+0000
2024-12-02T17:34+0000
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وتنص الاتفاقية التي وقّعها أبوجناح، خلال زيارته إلى جمهورية روسيا الاتحادية، على "التعاون في مجال تنظيم وإدارة أنظمة الرعاية الصحية والتدريب المهني قصير الأجل والحماية الصحية للأم والطفل وكذلك تنفيذ التقنيات الرقمية للمنظومة الصحية والاشتراك في البحث العلمي الطبي".كما تشمل الاتفاقية القيام بأنشطة مشتركة منها تبادل الخبرات والمعلومات التنظيمية والإحصائية والتحليلية في مجال الرعاية الصحية، وتنظيم المؤتمرات العلمية الطبية وإقامة اتصالات مباشرة بين المنظمات العلمية والتعليمية والطبية الليبية والروسية.وكان محمد الحويج، وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، قد صرح لوكالة "سبوتنيك"، بأن بلاده مستعدة للانضمام إلى أي مجموعة اقتصادية أو مالية في العالم.جاءت تصريحات الحويج، تعليقًا على تصريحات سابقة لوزير الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، قال فيها إن "ليبيا تتطلع للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، حيث تقوم حاليًا بدراسة الجدوى الاقتصادية والفوائد المحتملة التي يمكن أن تعود على الشعب الليبي من هذا الانضمام".وفي وقت سابق، شاركت ليبيا في المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة بين روسيا وأفريقيا، والذي عُقد في إقليم سيريوس الفدرالي في روسيا.
https://sarabic.ae/20241109/وزير-الخارجية-الليبي-المكلف-ولافروف-يؤكدان-تعزيز-التعاون-بين-ليبيا-وروسيا-1094640780.html
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أخبار ليبيا اليوم, أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار العالم الآن, العالم العربي
توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي الصحة في روسيا وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بليبيا
وقّع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف في حكومة الليبية المؤقتة رمضان أبوجناح، على اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة الليبية ووزارة الصحة الروسية، في مجالات التطوير والتدريب وتبادل الخبرات.
وتنص الاتفاقية التي وقّعها أبوجناح، خلال زيارته إلى جمهورية روسيا الاتحادية، على "التعاون في مجال تنظيم وإدارة أنظمة الرعاية الصحية والتدريب المهني قصير الأجل والحماية الصحية للأم والطفل وكذلك تنفيذ التقنيات الرقمية للمنظومة الصحية والاشتراك في البحث العلمي الطبي".
كما تشمل الاتفاقية القيام بأنشطة مشتركة منها تبادل الخبرات والمعلومات التنظيمية والإحصائية والتحليلية في مجال الرعاية الصحية، وتنظيم المؤتمرات العلمية الطبية وإقامة اتصالات مباشرة بين المنظمات العلمية والتعليمية والطبية الليبية والروسية.
وكان محمد الحويج، وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، قد صرح لوكالة "سبوتنيك"، بأن بلاده مستعدة للانضمام إلى أي مجموعة اقتصادية
أو مالية في العالم.
جاءت تصريحات الحويج، تعليقًا على تصريحات سابقة لوزير الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، قال فيها إن "ليبيا تتطلع للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، حيث تقوم حاليًا بدراسة الجدوى الاقتصادية والفوائد المحتملة التي يمكن أن تعود على الشعب الليبي من هذا الانضمام".
وحول علاقة ليبيا وروسيا في الإطار الاقتصادي، قال الحويج إن "علاقتنا القديمة مع دولة روسيا قوية وممتدة عبر الزمن، والعلاقات الحديثة لا تقل قوة عنها، تتميز هذه العلاقات بالتبادل التجاري، حيث تشمل السلع الأساسية مثل السلع والقمح، بالإضافة إلى ذلك، تلقينا دعوة من وزير التجارة الشيشاني، والتي ندرس تلبيتها في إطار مبادئ الاحترام والسيادة والمنفعة والمصالح المشتركة".
وفي وقت سابق، شاركت ليبيا في المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة بين روسيا وأفريقيا، والذي عُقد في إقليم سيريوس الفدرالي في روسيا.