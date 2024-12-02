https://sarabic.ae/20241202/مشاورات-سياسية-ماذا-دار-في-السعودية-بحضور-مسؤولين-كبار-من-إثيوبيا؟-1095409588.html

مشاورات سياسية.. ماذا دار في السعودية بحضور مسؤولين كبار من إثيوبيا؟

مشاورات سياسية.. ماذا دار في السعودية بحضور مسؤولين كبار من إثيوبيا؟

سبوتنيك عربي

عقدت إثيوبيا والسعودية، مشاورات سياسية في العاصمة السعودية الرياض، تعهد خلالها الجانبان خلالها تعزيز التعاون بينهما في مختلف القطاعات ورفع مستوى التنسيق بشأن... 02.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-02T13:13+0000

2024-12-02T13:13+0000

2024-12-02T13:13+0000

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ونقلت وكالة "إينا" الإثيوبية، بيانا لوزارة الخارجية الإثيوبية، قالت فيه إن "وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير مسقانو أرغا، ترأس الوفد الإثيوبي، بينما قاد الجانب السعودي نائب وزير الخارجية المهندس وليد عبد الكريم الخريجي".واتفق الجانبان على تعزيز العلاقات الثنائية والعمل المشترك لتسريع تنفيذ الاتفاقيات المبدئية القائمة، إضافة إلى رفع مستوى التعاون في مجالات عدة بما يحقق مصالح البلدين.وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن "جهود السعودية فيما يتعلق بقارة أفريقيا، تتجاوز ما يتم فعله في المملكة".وأشار في كلمة له، بمناسبة انطلاق أعمال النسخة الثامنة من مبادرة "مستقبل الاستثمار" في "قمة أفريقيا الجديدة" في العاصمة السعودية الرياض، إلى أن "أهم التحديات التي تواجه الدول الأفريقية هي استدامة الديون، وذلك يستدعي تعاونا دوليا جادا وعاجلا لمساعدة هذه الدول في معالجة ديونها السيادية".وأضاف موضحا أن "السعودية قطعت شوطا في معالجة الديون، من خلال مبادرة تعليق خدمة الديون، ومبادرة الإطار المشترك لمجموعة العشرين، التي أطلقت خلال رئاسة المملكة للمجموعة، وأسهمت بصورة مباشرة في دعم عدد من الدول الأفريقية، مثل تشاد وزامبيا وغانا وإثيوبيا".وتابع وزير المالية السعودي: "وإيمانا من المملكة بأهمية هذه الجهود، فإننا ملتزمون بمواصلتها، إذ أعمل بصفتي رئيسا للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية الـ"IMFC"، ومجموعة البنك الدولي ومجموعة العشرين، لتطوير حلول لمعالجة ديون الدول الأفريقية، وبالذات الدول الأقل دخلا".وأردف: "لن نركز في ذلك على حلول والمعالجات العاجلة والمؤقتة فقط، بل على إنشاء إطار دائم يعزز المرونة الاقتصادية والاستقرار المالي لهذه الدول".

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