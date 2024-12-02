https://sarabic.ae/20241202/-وزير-الخارجية-المصري-مستعدون-لإدخال-المساعدات-لغزة-بمجرد-توافر-الظروف-الميدانية-الآمنة--1095402766.html
وزير الخارجية المصري: مستعدون لإدخال المساعدات لغزة بمجرد توافر الظروف الميدانية الآمنة
وزير الخارجية المصري: مستعدون لإدخال المساعدات لغزة بمجرد توافر الظروف الميدانية الآمنة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، أن مصر مستعدة لإدخال أعداد كبيرة من شاحنات المساعدات إلى غزة، بمجرد توافر الظروف الميدانية... 02.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-02T10:51+0000
2024-12-02T10:51+0000
2024-12-02T10:51+0000
مصر
قطاع غزة
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0e/1091716077_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a24ba72c3cae8fe61b824608d57101fb.jpg
وقال عبد العاطي في تصريحات خلال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة: "مصر مستعدة لإدخال أعداد كبيرة من الشاحنات يوميًا إلى قطاع غزة بمجرد أن تسمح الظروف الميدانية اللازمة، لضمان النفاذ الآمن للمساعدات وتوفير المناخ الآمن لعمل وكالات الإغاثة".وأشار إلى أنه يجب على المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، تحمل مسؤوليته الواضحة عبر الضغط على إسرائيل لفتح معابرها وتشغيلها بطاقتها الحقيقية بكل ما يعنيه ذلك "من تحمل إسرائيل باعتبارها سلطة الاحتلال مسؤوليتها التي يحددها القانون الدولي".أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إدانة مصر بشكل كامل إقرار التشريع غير القانوني لحظر عمل وكالة "أونروا" لما يمثله من سابقة خطيرة بحظر دولة عضو بالأمم المتحدة لعمل إحدى وكالاتها وتعكس استخفافا مرفوضا بالمجتمع الدولي ومؤسساته.وشدد على أن "الوكالة لا بديل لها ولا يمكن الاستغناء عنها ولا يمكن أن يقوم بدورها أي طرف آخر أيا كان".انطلق أعمال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة في غزة، بمشاركة بمشاركة 103 وفود دول ومنظمات وهيئات دولية ومؤسسات مالية. يأتي المؤتمر برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبحضور وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ونائبة السكرتير العام للأمم المتحدة أمينة محمد.مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية يطالب بتجميد عضوية إسرائيل والاعتراف بعضوية بلاده في الأمم المتحدةمحادثات مصرية إسرائيلية لإعادة فتح معبر رفحالرئاسة الفلسطينية تطالب بعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية
https://sarabic.ae/20241128/المساعدات-الإنسانية-في-غزة-بين-مطرقة-السرقة-وسندان-قلة-الإمدادات-الغذائية---1095212343.html
مصر
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0e/1091716077_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a9970de666d8c416f1a3f6b01b859229.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, قطاع غزة, العالم العربي
مصر, قطاع غزة, العالم العربي
وزير الخارجية المصري: مستعدون لإدخال المساعدات لغزة بمجرد توافر الظروف الميدانية الآمنة
أكد وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، أن مصر مستعدة لإدخال أعداد كبيرة من شاحنات المساعدات إلى غزة، بمجرد توافر الظروف الميدانية الآمنة لذلك.
وقال عبد العاطي في تصريحات خلال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة: "مصر مستعدة لإدخال أعداد كبيرة من الشاحنات يوميًا إلى قطاع غزة بمجرد أن تسمح الظروف الميدانية اللازمة، لضمان النفاذ الآمن للمساعدات وتوفير المناخ الآمن لعمل وكالات الإغاثة".
وجدد دعوته بشأن الانسحاب الإسرائيلي الفوري من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.
وأشار إلى أنه يجب على المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، تحمل مسؤوليته الواضحة عبر الضغط على إسرائيل لفتح معابرها وتشغيلها بطاقتها الحقيقية بكل ما يعنيه ذلك "من تحمل إسرائيل باعتبارها سلطة الاحتلال مسؤوليتها التي يحددها القانون الدولي".
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إدانة مصر بشكل كامل إقرار التشريع غير القانوني لحظر عمل وكالة "أونروا" لما يمثله من سابقة خطيرة بحظر دولة عضو بالأمم المتحدة لعمل إحدى وكالاتها وتعكس استخفافا مرفوضا بالمجتمع الدولي ومؤسساته.
وشدد على أن "الوكالة لا بديل لها ولا يمكن الاستغناء عنها ولا يمكن أن يقوم بدورها أي طرف آخر أيا كان".
ووفقا له، فإن "مصر قدمت 70% من المساعدات التي دخلت لقطاع غزة". وأكد أن "إسرائيل يمنع وصول المساعدات الإنسانية الي غزة بطرق غير مبررة".
انطلق أعمال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة في غزة، بمشاركة بمشاركة 103 وفود دول ومنظمات وهيئات دولية ومؤسسات مالية.
يأتي المؤتمر برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبحضور وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ونائبة السكرتير العام للأمم المتحدة أمينة محمد.