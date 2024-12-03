https://sarabic.ae/20241203/الانقراضات-الجماعية-تجعل-الحياة-تعود-إلى-طبيعتها-بشكل-أقوى-1095451106.html
الانقراضات الجماعية تجعل الحياة تعود إلى طبيعتها بشكل أقوى!
الانقراضات الجماعية تجعل الحياة تعود إلى طبيعتها بشكل أقوى!
سبوتنيك عربي
الوقت يتحرك بشكل أسرع على القمر، دراسة جديدة لنسبية أينشتاين.. دراسة مثيرة للجدل تشير إلى أن الانقراضات الجماعية تجعل الحياة "تعود إلى طبيعتها بشكل أقوى". 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T14:53+0000
2024-12-03T14:53+0000
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الانقراضات الجماعية تجعل الحياة تعود إلى طبيعتها بشكل أقوى!
سبوتنيك عربي
الانقراضات الجماعية تجعل الحياة تعود إلى طبيعتها بشكل أقوى!
هل كانت الحياة الغريبة موجودة في الماء الساخن على المريخ قبل مليارات السنين؟.. لوح بابلي عمره 4000 عام يحفظ خطأ هندسيا ارتكبه طالب.. الخلايا الدهنية تحتفظ بذاكرة للسمنة.نص الحلقة:باستخدام نظرية أينشتاين للنسبية العامة، وجد الفيزيائيون أن الساعات على القمر تعمل أسرع بمقدار 56 ميكروثانية من الساعات على الأرض. سيساعد هذا الاكتشاف البعثات القمرية المستقبلية في التنقل.قد تؤدي الاضطرابات واسعة النطاق في الحياة في نهاية المطاف إلى زيادة التعقيد البيئي على مدى فترات زمنية جيولوجية، على الرغم من أن خطر الانقراض يلوح في الأفق دائمًا.لا توجد مفاهيم مثيرة للجدل ومغرية مثل فرضية غايا - الفكرة التي قدمها لأول مرة الكيميائي جيمس لوفلوك وعالمة الأحياء الدقيقة لين مارغوليس في السبعينيات، بأن الأرض نفسها تتصرف مثل كائن حي قادر على إدامة ذاته، حيث تتفاعل الكائنات الحية مع الأرض غير الحية للحفاظ على ظروف الحياة بل وحتى تحسينها.هل كانت الحياة الغريبة موجودة في "الماء الساخن" على المريخ قبل مليارات السنين؟ تشير أدلة جديدة من النيزك المريخي "الجمال الأسود" أو "Black Beauty" إلى ذلك.لوح طيني صغير من موقع "كيش" في العراق، يكشف عن طالب قام بحساب مساحة مثلث بشكل غير صحيح، قبل 4000 عام.معظم الأشخاص الذين يفقدون الوزن من خلال اتباع نظام غذائي، سوف يرون أن الوزن يتزايد مرة أخرى، ما يؤدي إلى دورة من "النظام الغذائي المتذبذب"، الذي يكون صعبًا على الجسم. تشير دراسة جديدة إلى أن الخلايا الدهنية تحتفظ بذاكرة لزيادة الوزن السابقة، والتي قد تساعد في تفسير سبب حدوث ذلك.
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مرايا العلوم, العراق, أخبار العراق اليوم, аудио
مرايا العلوم, العراق, أخبار العراق اليوم, аудио
الانقراضات الجماعية تجعل الحياة تعود إلى طبيعتها بشكل أقوى!
14:53 GMT 03.12.2024 (تم التحديث: 15:00 GMT 03.12.2024)
الوقت يتحرك بشكل أسرع على القمر، دراسة جديدة لنسبية أينشتاين.. دراسة مثيرة للجدل تشير إلى أن الانقراضات الجماعية تجعل الحياة "تعود إلى طبيعتها بشكل أقوى".
هل كانت الحياة الغريبة موجودة في الماء الساخن على المريخ قبل مليارات السنين؟.. لوح بابلي عمره 4000 عام يحفظ خطأ هندسيا ارتكبه طالب.. الخلايا الدهنية تحتفظ بذاكرة للسمنة.
باستخدام نظرية أينشتاين
للنسبية العامة، وجد الفيزيائيون أن الساعات على القمر تعمل أسرع بمقدار 56 ميكروثانية من الساعات على الأرض. سيساعد هذا الاكتشاف البعثات القمرية المستقبلية في التنقل.
قد تؤدي الاضطرابات واسعة النطاق في الحياة في نهاية المطاف إلى زيادة التعقيد البيئي على مدى فترات زمنية جيولوجية، على الرغم من أن خطر الانقراض يلوح في الأفق دائمًا.
لا توجد مفاهيم مثيرة للجدل ومغرية مثل فرضية غايا - الفكرة التي قدمها لأول مرة الكيميائي جيمس لوفلوك وعالمة الأحياء الدقيقة لين مارغوليس في السبعينيات، بأن الأرض نفسها تتصرف مثل كائن حي قادر على إدامة ذاته، حيث تتفاعل الكائنات الحية مع الأرض غير الحية للحفاظ على ظروف الحياة بل وحتى تحسينها.
لاحظ علماء أن الاضطرابات الكوكبية واسعة النطاق كتغير المناخ والإفراط في استخدام الموارد يمكن أن تمحو تقدم أي عالم، لكن دراسة جديدة تقدم حجة مختلفة وهي أن الاضطرابات واسعة النطاق هي في الواقع آلية تزيد بها الأنظمة تعقيدًا.
هل كانت الحياة الغريبة موجودة في "الماء الساخن" على المريخ قبل مليارات السنين؟ تشير أدلة جديدة من النيزك المريخي "الجمال الأسود" أو "Black Beauty" إلى ذلك.
لقد عثر العلماء على ما يبدو أنه أقدم دليل مباشر على تدفق الماء الساخن على المريخ خلال ماضيه القديم. وقد يشير الاكتشاف أيضًا إلى أن الكوكب الأحمر، على الرغم من مظهره القاحل، ربما كان قادرًا على دعم الحياة منذ فترة طويلة.
لوح طيني صغير من موقع "كيش" في العراق، يكشف عن طالب قام بحساب مساحة مثلث بشكل غير صحيح، قبل 4000 عام.
معظم الأشخاص الذين يفقدون الوزن من خلال اتباع نظام غذائي، سوف يرون أن الوزن يتزايد مرة أخرى، ما يؤدي إلى دورة من "النظام الغذائي المتذبذب"، الذي يكون صعبًا على الجسم. تشير دراسة جديدة إلى أن الخلايا الدهنية تحتفظ بذاكرة لزيادة الوزن السابقة، والتي قد تساعد في تفسير سبب حدوث ذلك.