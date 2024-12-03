https://sarabic.ae/20241203/الانقراضات-الجماعية-تجعل-الحياة-تعود-إلى-طبيعتها-بشكل-أقوى-1095451106.html

الانقراضات الجماعية تجعل الحياة تعود إلى طبيعتها بشكل أقوى!

الانقراضات الجماعية تجعل الحياة تعود إلى طبيعتها بشكل أقوى!

سبوتنيك عربي

الوقت يتحرك بشكل أسرع على القمر، دراسة جديدة لنسبية أينشتاين.. دراسة مثيرة للجدل تشير إلى أن الانقراضات الجماعية تجعل الحياة "تعود إلى طبيعتها بشكل أقوى". 03.12.2024, سبوتنيك عربي

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الانقراضات الجماعية تجعل الحياة تعود إلى طبيعتها بشكل أقوى! سبوتنيك عربي الانقراضات الجماعية تجعل الحياة تعود إلى طبيعتها بشكل أقوى!

هل كانت الحياة الغريبة موجودة في الماء الساخن على المريخ قبل مليارات السنين؟.. لوح بابلي عمره 4000 عام يحفظ خطأ هندسيا ارتكبه طالب.. الخلايا الدهنية تحتفظ بذاكرة للسمنة.نص الحلقة:باستخدام نظرية أينشتاين للنسبية العامة، وجد الفيزيائيون أن الساعات على القمر تعمل أسرع بمقدار 56 ميكروثانية من الساعات على الأرض. سيساعد هذا الاكتشاف البعثات القمرية المستقبلية في التنقل.قد تؤدي الاضطرابات واسعة النطاق في الحياة في نهاية المطاف إلى زيادة التعقيد البيئي على مدى فترات زمنية جيولوجية، على الرغم من أن خطر الانقراض يلوح في الأفق دائمًا.لا توجد مفاهيم مثيرة للجدل ومغرية مثل فرضية غايا - الفكرة التي قدمها لأول مرة الكيميائي جيمس لوفلوك وعالمة الأحياء الدقيقة لين مارغوليس في السبعينيات، بأن الأرض نفسها تتصرف مثل كائن حي قادر على إدامة ذاته، حيث تتفاعل الكائنات الحية مع الأرض غير الحية للحفاظ على ظروف الحياة بل وحتى تحسينها.هل كانت الحياة الغريبة موجودة في "الماء الساخن" على المريخ قبل مليارات السنين؟ تشير أدلة جديدة من النيزك المريخي "الجمال الأسود" أو "Black Beauty" إلى ذلك.لوح طيني صغير من موقع "كيش" في العراق، يكشف عن طالب قام بحساب مساحة مثلث بشكل غير صحيح، قبل 4000 عام.معظم الأشخاص الذين يفقدون الوزن من خلال اتباع نظام غذائي، سوف يرون أن الوزن يتزايد مرة أخرى، ما يؤدي إلى دورة من "النظام الغذائي المتذبذب"، الذي يكون صعبًا على الجسم. تشير دراسة جديدة إلى أن الخلايا الدهنية تحتفظ بذاكرة لزيادة الوزن السابقة، والتي قد تساعد في تفسير سبب حدوث ذلك.

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