الانقراضات الجماعية تجعل الحياة تعود إلى طبيعتها بشكل أقوى!

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الجيش السوري وأبناء القبائل يتصدون لهجمات متتالية من الجيش الأمريكي ومسلحيه شرقي البلاد
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
09:31 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الدعم الأمريكي والأوكراني سبب السيطرة على حلب
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا يحدث في سوريا ولماذا الآن
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
09:18 GMT
30 د
من الملعب
برشلونة يخسر والريال يقلص الفارق ومعاناة غوارديولا مستمرة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا يحدث في سوريا ولماذا الآن
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
11:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: هناك تعويل كبير على دور الجيش السوري والقوى الرديفة لإنهاء الهجمات الإرهابية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هي فرص تنفيذ "خارطة الطريق" للحل في غزة بعد توافق فتح وحماس في القاهرة
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
تداعيات الأوضاع في سوريا على أمن واستقرار العراق
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sarabic.ae/20241203/الانقراضات-الجماعية-تجعل-الحياة-تعود-إلى-طبيعتها-بشكل-أقوى-1095451106.html
الانقراضات الجماعية تجعل الحياة تعود إلى طبيعتها بشكل أقوى!
الانقراضات الجماعية تجعل الحياة تعود إلى طبيعتها بشكل أقوى!
سبوتنيك عربي
الوقت يتحرك بشكل أسرع على القمر، دراسة جديدة لنسبية أينشتاين.. دراسة مثيرة للجدل تشير إلى أن الانقراضات الجماعية تجعل الحياة "تعود إلى طبيعتها بشكل أقوى". 03.12.2024, سبوتنيك عربي
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الانقراضات الجماعية تجعل الحياة تعود إلى طبيعتها بشكل أقوى!
سبوتنيك عربي
الانقراضات الجماعية تجعل الحياة تعود إلى طبيعتها بشكل أقوى!
هل كانت الحياة الغريبة موجودة في الماء الساخن على المريخ قبل مليارات السنين؟.. لوح بابلي عمره 4000 عام يحفظ خطأ هندسيا ارتكبه طالب.. الخلايا الدهنية تحتفظ بذاكرة للسمنة.نص الحلقة:باستخدام نظرية أينشتاين للنسبية العامة، وجد الفيزيائيون أن الساعات على القمر تعمل أسرع بمقدار 56 ميكروثانية من الساعات على الأرض. سيساعد هذا الاكتشاف البعثات القمرية المستقبلية في التنقل.قد تؤدي الاضطرابات واسعة النطاق في الحياة في نهاية المطاف إلى زيادة التعقيد البيئي على مدى فترات زمنية جيولوجية، على الرغم من أن خطر الانقراض يلوح في الأفق دائمًا.لا توجد مفاهيم مثيرة للجدل ومغرية مثل فرضية غايا - الفكرة التي قدمها لأول مرة الكيميائي جيمس لوفلوك وعالمة الأحياء الدقيقة لين مارغوليس في السبعينيات، بأن الأرض نفسها تتصرف مثل كائن حي قادر على إدامة ذاته، حيث تتفاعل الكائنات الحية مع الأرض غير الحية للحفاظ على ظروف الحياة بل وحتى تحسينها.هل كانت الحياة الغريبة موجودة في "الماء الساخن" على المريخ قبل مليارات السنين؟ تشير أدلة جديدة من النيزك المريخي "الجمال الأسود" أو "Black Beauty" إلى ذلك.لوح طيني صغير من موقع "كيش" في العراق، يكشف عن طالب قام بحساب مساحة مثلث بشكل غير صحيح، قبل 4000 عام.معظم الأشخاص الذين يفقدون الوزن من خلال اتباع نظام غذائي، سوف يرون أن الوزن يتزايد مرة أخرى، ما يؤدي إلى دورة من "النظام الغذائي المتذبذب"، الذي يكون صعبًا على الجسم. تشير دراسة جديدة إلى أن الخلايا الدهنية تحتفظ بذاكرة لزيادة الوزن السابقة، والتي قد تساعد في تفسير سبب حدوث ذلك.
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مرايا العلوم, العراق, أخبار العراق اليوم, аудио
مرايا العلوم, العراق, أخبار العراق اليوم, аудио

الانقراضات الجماعية تجعل الحياة تعود إلى طبيعتها بشكل أقوى!

14:53 GMT 03.12.2024 (تم التحديث: 15:00 GMT 03.12.2024)
راديو
الانقراضات الجماعية تجعل الحياة تعود إلى طبيعتها بشكل أقوى!
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الوقت يتحرك بشكل أسرع على القمر، دراسة جديدة لنسبية أينشتاين.. دراسة مثيرة للجدل تشير إلى أن الانقراضات الجماعية تجعل الحياة "تعود إلى طبيعتها بشكل أقوى".
هل كانت الحياة الغريبة موجودة في الماء الساخن على المريخ قبل مليارات السنين؟.. لوح بابلي عمره 4000 عام يحفظ خطأ هندسيا ارتكبه طالب.. الخلايا الدهنية تحتفظ بذاكرة للسمنة.
نص الحلقة:
باستخدام نظرية أينشتاين للنسبية العامة، وجد الفيزيائيون أن الساعات على القمر تعمل أسرع بمقدار 56 ميكروثانية من الساعات على الأرض. سيساعد هذا الاكتشاف البعثات القمرية المستقبلية في التنقل.
قد تؤدي الاضطرابات واسعة النطاق في الحياة في نهاية المطاف إلى زيادة التعقيد البيئي على مدى فترات زمنية جيولوجية، على الرغم من أن خطر الانقراض يلوح في الأفق دائمًا.
لا توجد مفاهيم مثيرة للجدل ومغرية مثل فرضية غايا - الفكرة التي قدمها لأول مرة الكيميائي جيمس لوفلوك وعالمة الأحياء الدقيقة لين مارغوليس في السبعينيات، بأن الأرض نفسها تتصرف مثل كائن حي قادر على إدامة ذاته، حيث تتفاعل الكائنات الحية مع الأرض غير الحية للحفاظ على ظروف الحياة بل وحتى تحسينها.

لاحظ علماء أن الاضطرابات الكوكبية واسعة النطاق كتغير المناخ والإفراط في استخدام الموارد يمكن أن تمحو تقدم أي عالم، لكن دراسة جديدة تقدم حجة مختلفة وهي أن الاضطرابات واسعة النطاق هي في الواقع آلية تزيد بها الأنظمة تعقيدًا.

هل كانت الحياة الغريبة موجودة في "الماء الساخن" على المريخ قبل مليارات السنين؟ تشير أدلة جديدة من النيزك المريخي "الجمال الأسود" أو "Black Beauty" إلى ذلك.

لقد عثر العلماء على ما يبدو أنه أقدم دليل مباشر على تدفق الماء الساخن على المريخ خلال ماضيه القديم. وقد يشير الاكتشاف أيضًا إلى أن الكوكب الأحمر، على الرغم من مظهره القاحل، ربما كان قادرًا على دعم الحياة منذ فترة طويلة.

لوح طيني صغير من موقع "كيش" في العراق، يكشف عن طالب قام بحساب مساحة مثلث بشكل غير صحيح، قبل 4000 عام.
معظم الأشخاص الذين يفقدون الوزن من خلال اتباع نظام غذائي، سوف يرون أن الوزن يتزايد مرة أخرى، ما يؤدي إلى دورة من "النظام الغذائي المتذبذب"، الذي يكون صعبًا على الجسم. تشير دراسة جديدة إلى أن الخلايا الدهنية تحتفظ بذاكرة لزيادة الوزن السابقة، والتي قد تساعد في تفسير سبب حدوث ذلك.
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