https://sarabic.ae/20241203/رئيس-البرلمان-الليبي-والممثلة-الأممية-يتفقان-على-خطوات-تمهد-لإجراء-الانتخابات-الرئاسية-والبرلمانية-1095426511.html
رئيس البرلمان الليبي والممثلة الأممية يتفقان على خطوات تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
رئيس البرلمان الليبي والممثلة الأممية يتفقان على خطوات تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
سبوتنيك عربي
أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، على "ضرورة استمرار التعاون والتواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي". 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T06:26+0000
2024-12-03T06:26+0000
2024-12-03T06:26+0000
أخبار ليبيا اليوم
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0c/1091660325_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6121b29f81c69cfd5b93c0c015a65d3a.jpg
وخلال لقائه مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، أكد عقيلة، على "التزام مجلس النواب بالاتفاق السياسي ومخرجات لجنة 6+6 وكل ما من شأنه إنهاء الانقسام السياسي".من جانبها، أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على سعيها المتواصل والجاد لإعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف عبر تقريب وجهات النظر.وفي الختام، تم الاتفاق على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة موحدة للمضي قدما نحو تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.وأعلن المجلس الرئاسي الليبي عن مبادرة لإجراء استفتاء وطني، رغم التحديات التي تجعل تنفيذ هذا الاستحقاق صعبًا للغاية، خاصة مع استمرار الانقسامات السياسية وتعثر التوافق الوطني، حسب خبراء.ولا يزال المشهد السياسي الليبي يواجه تعقيدات وسط استمرار الاتفاقات المتفرقة والخلافات بين الأطراف المتنازعة، مع غياب أي بوادر لتشكيل حكومة جديدة تضطلع بمسؤولية الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.
https://sarabic.ae/20241101/تمديد-البعثة-الأممية-في-ليبيا-إدارة-أزمة-أم-فرصة-للحوار-1094401200.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0c/1091660325_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8e3f83e53d33a449b340f74c7fec4cca.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
رئيس البرلمان الليبي والممثلة الأممية يتفقان على خطوات تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، على "ضرورة استمرار التعاون والتواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي".
وخلال لقائه مع نائبة الممثل الخاص
للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، أكد عقيلة، على "التزام مجلس النواب بالاتفاق السياسي ومخرجات لجنة 6+6 وكل ما من شأنه إنهاء الانقسام السياسي".
من جانبها، أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على سعيها المتواصل والجاد لإعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف عبر تقريب وجهات النظر.
وفي الختام، تم الاتفاق على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة موحدة للمضي قدما نحو تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.
وأعلن المجلس الرئاسي الليبي
عن مبادرة لإجراء استفتاء وطني، رغم التحديات التي تجعل تنفيذ هذا الاستحقاق صعبًا للغاية، خاصة مع استمرار الانقسامات السياسية وتعثر التوافق الوطني، حسب خبراء.
ولا يزال المشهد السياسي الليبي يواجه تعقيدات وسط استمرار الاتفاقات المتفرقة والخلافات بين الأطراف المتنازعة، مع غياب أي بوادر لتشكيل حكومة جديدة تضطلع بمسؤولية الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.