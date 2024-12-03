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الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
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30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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بلا قيود
خبير: الدعم الأمريكي والأوكراني سبب السيطرة على حلب
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مساحة حرة
ماذا يحدث في سوريا ولماذا الآن
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https://sarabic.ae/20241203/رئيس-البرلمان-الليبي-والممثلة-الأممية-يتفقان-على-خطوات-تمهد-لإجراء-الانتخابات-الرئاسية-والبرلمانية-1095426511.html
رئيس البرلمان الليبي والممثلة الأممية يتفقان على خطوات تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
رئيس البرلمان الليبي والممثلة الأممية يتفقان على خطوات تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
سبوتنيك عربي
أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، على "ضرورة استمرار التعاون والتواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي". 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T06:26+0000
2024-12-03T06:26+0000
أخبار ليبيا اليوم
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
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وخلال لقائه مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، أكد عقيلة، على "التزام مجلس النواب بالاتفاق السياسي ومخرجات لجنة 6+6 وكل ما من شأنه إنهاء الانقسام السياسي".من جانبها، أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على سعيها المتواصل والجاد لإعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف عبر تقريب وجهات النظر.وفي الختام، تم الاتفاق على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة موحدة للمضي قدما نحو تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.وأعلن المجلس الرئاسي الليبي عن مبادرة لإجراء استفتاء وطني، رغم التحديات التي تجعل تنفيذ هذا الاستحقاق صعبًا للغاية، خاصة مع استمرار الانقسامات السياسية وتعثر التوافق الوطني، حسب خبراء.ولا يزال المشهد السياسي الليبي يواجه تعقيدات وسط استمرار الاتفاقات المتفرقة والخلافات بين الأطراف المتنازعة، مع غياب أي بوادر لتشكيل حكومة جديدة تضطلع بمسؤولية الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.
https://sarabic.ae/20241101/تمديد-البعثة-الأممية-في-ليبيا-إدارة-أزمة-أم-فرصة-للحوار-1094401200.html
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أخبار ليبيا اليوم, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

رئيس البرلمان الليبي والممثلة الأممية يتفقان على خطوات تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

06:26 GMT 03.12.2024
© AP Photoرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
© AP Photo
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أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، على "ضرورة استمرار التعاون والتواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي".
وخلال لقائه مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، أكد عقيلة، على "التزام مجلس النواب بالاتفاق السياسي ومخرجات لجنة 6+6 وكل ما من شأنه إنهاء الانقسام السياسي".
من جانبها، أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على سعيها المتواصل والجاد لإعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف عبر تقريب وجهات النظر.
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1 نوفمبر, 16:08 GMT
وفي الختام، تم الاتفاق على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة موحدة للمضي قدما نحو تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.
وأعلن المجلس الرئاسي الليبي عن مبادرة لإجراء استفتاء وطني، رغم التحديات التي تجعل تنفيذ هذا الاستحقاق صعبًا للغاية، خاصة مع استمرار الانقسامات السياسية وتعثر التوافق الوطني، حسب خبراء.
ولا يزال المشهد السياسي الليبي يواجه تعقيدات وسط استمرار الاتفاقات المتفرقة والخلافات بين الأطراف المتنازعة، مع غياب أي بوادر لتشكيل حكومة جديدة تضطلع بمسؤولية الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.
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