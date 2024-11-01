تمديد البعثة الأممية في ليبيا إدارة أزمة أم فرصة للحوار؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
135 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين الدعم العربي والدور الإيراني والانقسام السياسي
10:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
تحول الجسيمات فائقة الندرة ولغز التثاؤب والصرع وانقراض النياندرتال
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: لا يمكن أن يقبل لبنان بأي اتفاق يمس سيادته
17:03 GMT
59 د
On air
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:32 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:28 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أفق التوصل لوقف إطلاق النار في لبنان
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مباحثات بين مبعوثي الإدارة الأمريكية ونتنياهو لوقف اطلاق النار، "قمة متابعة عربية إسلامية" في الحادي عشر من نوفمبر الجاري
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241101/تمديد-البعثة-الأممية-في-ليبيا-إدارة-أزمة-أم-فرصة-للحوار-1094401200.html
تمديد البعثة الأممية في ليبيا إدارة أزمة أم فرصة للحوار؟
تمديد البعثة الأممية في ليبيا إدارة أزمة أم فرصة للحوار؟
سبوتنيك عربي
صوتت الأمم المتحدة على قرار بتمديد عمل بعثتها في ليبيا لمدة 3 أشهر إضافية، وسط تباين الآراء حول فعالية البعثة. 01.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-01T16:08+0000
2024-11-01T16:08+0000
أخبار ليبيا اليوم
تقارير سبوتنيك
الأخبار
منظمة الأمم المتحدة
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0b/1088731689_0:4:1280:724_1920x0_80_0_0_2d230789bb03f937144d28d5519ced84.jpg
ووفقا لمحللين، فإن البعثة لم تحقق تقدما ملموسا على الأرض سوى في إدارة الأزمة دون تقديم حلول جذرية، ما أثار تساؤلات حول جدوى التمديد، ورغم ذلك فقد رحبت معظم الأطراف الليبية بهذا القرار، معتبرة أنه "فرصة لتعزيز الحوار ومحاولة تقريب وجهات النظر بين القوى المتصارعة".حوار معطليرى المحلل السياسي الليبي، جمال شلوف، أن "قرار مجلس الأمن الذي صدر، أمس الخميس، يمثّل النهاية لمشروع الحوار الذي كانت تقوده المبعوثة، ستيفاني خوري، إذ حدد القرار أن مهمة خوري ستنتهي في يناير/ كانون الثاني 2025، أي بعد ثلاثة أشهر، وبذلك، إذا بدأت خوري الحوار، ستدرك جميع الأطراف أن مهمتها لن تستمر بعد يناير، مما قد يدفعها إلى التباطؤ ومحاولة التأجيل بانتظار ممثل جديد للأمين العام".وأوضح شلوف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "القرار يلزم الأمين العام بتقديم تقرير كل 60 يوما لمجلس الأمن حول مدى التقدم، وإذا لم يتم تعيين ممثل جديد للأمم المتحدة في ليبيا، فقد يعتبر الأمر إخفاقا".وأشار إلى أن "بعثة الأمم المتحدة في شكلها الحالي دون تغيير موظفيها، أصبحت جزءا من الأزمة، إذ أقام عدد من الموظفين علاقات مع شخصيات ليبية من الأطراف المتصارعة، مما أثّر على حيادية البعثة وأصبحت جزءا من المشكلة لا الحل".وأضاف أنه "ينبغي مراجعة هيكلية البعثة وآليات عملها، خاصة أن مصداقيتها باتت على المحك، في ظل امتناعها عن نشر تقارير حول مزاعم الرشوة في جنيف، مما أثار الشكوك حول حيادية أي حوار تنظمه".وأضاف أن "مخرجات حواري تونس وجنيف لم تحقق أي إنجاز سياسي ملموس، كما أن مخرجات "اتفاق الصخيرات"، الذي كان من المفترض أن ينفذ خطة لجمع السلاح خلال 90 يوما، لم ينفذ بالكامل".وشدد على أن "الأمم المتحدة تقاعست أيضا في مراقبة وقف إطلاق النار الموقع في جنيف 2020، رغم أن بعض أعضاء مجلس الأمن انتهكوا هذا الاتفاق، دون أن تتخذ الأمم المتحدة أي إجراءات عقابية".وختم جمال شلوف حديثه بالإشارة إلى أن "ترحيب الأطراف الليبية بقرار مجلس الأمن قد يبدو ظاهريا إيجابيا، لكن فعليا يعكس نوايا أخرى، إذ يرجح أن يكون هذا الترحيب شكليا ويهدف إلى كسب الوقت والمماطلة، مما قد يعرّض الحوار للإفشال".خلاف دوليصرّح المحلل السياسي والأكاديمي الليبي، إلياس الباروني، أن "المجتمع الدولي لا يزال منقسما حول رؤية موحدة لحل الأزمة الليبية، مما أثّر سلبا على دور وأداء البعثة الأممية، وذلك نتيجة التباين والصراع بين القوى الإقليمية والدولية، حيث يسعى كل طرف لفرض رؤيته على الحل".وأشار الباروني في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "تمديد عمل البعثة لثلاثة أشهر يهدف إلى تقريب وجهات النظر بين القوى الفاعلة ومجلس الأمن، للوصول إلى توافق حول شخصية قيادية متفق عليها دوليا لقيادة الملف الليبي، في ظل هذا الانقسام".وأضاف أن "التوصل إلى اتفاق دولي حول شخصية معينة أمر صعب، نظرا للتشرذم بين القوى المؤثرة في المشهد الليبي".كما لفت إلى "وجود حراك إقليمي وعربي بقيادة الجزائر ومصر وتونس للتقريب بين وجهات النظر، وطرح رؤية جديدة لحل الأزمة".وأشار إلى أن "المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية يسعيان إلى وضع رؤية جديدة عبر الاستفتاء على الدستور، وتنفيذ الاستحقاق الانتخابي بعيدا عن الأجسام الانتقالية الحالية، مما قد يحظى بدعم دولي لدفع هذا الحل".وأكد أنه "إذا لم يحدث توافق دولي، فستبقى الأزمة الليبية على حالها، مع استمرار الدول في تحقيق مصالحها بشكل منفرد"، مستشهدًا بإيطاليا "التي تتحرك بشكل منفرد لتعزيز نفوذها في ليبيا"، وفق قوله.واعتبر المحلل السياسي والأكاديمي الليبي أن "السياسة الخارجية الليبية يجب أن تستغل هذه التحركات لتحقيق مصالحها، بما يسهم في استقرار البلاد".وفيما يخص المبعوث الجديد، أبدى إلياس الباروني تشاؤمه بشأن إمكانية نجاحه، معتبرًا أن "الملف الليبي يُدار من قبل قوى دولية وإقليمية متصارعة، مما يعقّد مهمة البعثة".وأشار إلى أن "ستيفاني خوري خلال فترة الثلاثة أشهر المقبلة يجب أن تسعى لرسم رؤية جديدة، وإقناع الدول الفاعلة بالضغط على البرلمان لقبول مقترح الاستفتاء على الدستور، بهدف إنهاء المرحلة الانتقالية المستمرة في ليبيا".
https://sarabic.ae/20241101/صالح-والمنفي-يعلقان-على-قرار-مجلس-الأمن-بتمديد-ولاية-البعثة-الأممية-في-ليبيا-1094375076.html
https://sarabic.ae/20241023/المنفي-يدعو-الأمم-المتحدة-لتعيين-مبعوث-دائم-وتسريع-العملية-الانتخابية-في-ليبيا-1094081567.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0b/1088731689_0:0:1280:961_1920x0_80_0_0_a16274cefff15b57eb8b2c8ff76c9f8b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, تقارير سبوتنيك, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة, حصري
أخبار ليبيا اليوم, تقارير سبوتنيك, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة, حصري

تمديد البعثة الأممية في ليبيا إدارة أزمة أم فرصة للحوار؟

16:08 GMT 01.11.2024
© Photo / MAHER ALSHAERY المبعوثة الأممية المُكلفة ستيفاني خوري
المبعوثة الأممية المُكلفة ستيفاني خوري - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2024
المبعوثة الأممية المُكلفة ستيفاني خوري
© Photo / MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
حصري
صوتت الأمم المتحدة على قرار بتمديد عمل بعثتها في ليبيا لمدة 3 أشهر إضافية، وسط تباين الآراء حول فعالية البعثة.
ووفقا لمحللين، فإن البعثة لم تحقق تقدما ملموسا على الأرض سوى في إدارة الأزمة دون تقديم حلول جذرية، ما أثار تساؤلات حول جدوى التمديد، ورغم ذلك فقد رحبت معظم الأطراف الليبية بهذا القرار، معتبرة أنه "فرصة لتعزيز الحوار ومحاولة تقريب وجهات النظر بين القوى المتصارعة".
حوار معطل
يرى المحلل السياسي الليبي، جمال شلوف، أن "قرار مجلس الأمن الذي صدر، أمس الخميس، يمثّل النهاية لمشروع الحوار الذي كانت تقوده المبعوثة، ستيفاني خوري، إذ حدد القرار أن مهمة خوري ستنتهي في يناير/ كانون الثاني 2025، أي بعد ثلاثة أشهر، وبذلك، إذا بدأت خوري الحوار، ستدرك جميع الأطراف أن مهمتها لن تستمر بعد يناير، مما قد يدفعها إلى التباطؤ ومحاولة التأجيل بانتظار ممثل جديد للأمين العام".
وأوضح شلوف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "القرار يلزم الأمين العام بتقديم تقرير كل 60 يوما لمجلس الأمن حول مدى التقدم، وإذا لم يتم تعيين ممثل جديد للأمم المتحدة في ليبيا، فقد يعتبر الأمر إخفاقا".
عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في البيضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2024
صالح والمنفي يعلقان على قرار مجلس الأمن بتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا
06:46 GMT
وأشار إلى أن "بعثة الأمم المتحدة في شكلها الحالي دون تغيير موظفيها، أصبحت جزءا من الأزمة، إذ أقام عدد من الموظفين علاقات مع شخصيات ليبية من الأطراف المتصارعة، مما أثّر على حيادية البعثة وأصبحت جزءا من المشكلة لا الحل".
وأضاف أنه "ينبغي مراجعة هيكلية البعثة وآليات عملها، خاصة أن مصداقيتها باتت على المحك، في ظل امتناعها عن نشر تقارير حول مزاعم الرشوة في جنيف، مما أثار الشكوك حول حيادية أي حوار تنظمه".

وأكد شلوف أن "البعثة لم تحقق أي نجاح ملموس منذ بدء عملها في ليبيا، إذ لم تقم بإنهاء الانقسام السياسي، بل ساعدت على ترسيخه ومنحته شرعية دولية، في حين كان هناك طرف يعترض على مخرجات الانتخابات التي أفرزت البرلمان، وقام بإنشاء حكومة موازية، ولم تدافع الأمم المتحدة عن الديمقراطية أو المبادئ التي قامت عليها، بل دعمت حكومة معترف بها دوليا في طرابلس، دون أن تكون لها سيطرة حقيقية على الأرض".

وأضاف أن "مخرجات حواري تونس وجنيف لم تحقق أي إنجاز سياسي ملموس، كما أن مخرجات "اتفاق الصخيرات"، الذي كان من المفترض أن ينفذ خطة لجمع السلاح خلال 90 يوما، لم ينفذ بالكامل".
وشدد على أن "الأمم المتحدة تقاعست أيضا في مراقبة وقف إطلاق النار الموقع في جنيف 2020، رغم أن بعض أعضاء مجلس الأمن انتهكوا هذا الاتفاق، دون أن تتخذ الأمم المتحدة أي إجراءات عقابية".
وختم جمال شلوف حديثه بالإشارة إلى أن "ترحيب الأطراف الليبية بقرار مجلس الأمن قد يبدو ظاهريا إيجابيا، لكن فعليا يعكس نوايا أخرى، إذ يرجح أن يكون هذا الترحيب شكليا ويهدف إلى كسب الوقت والمماطلة، مما قد يعرّض الحوار للإفشال".
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في القمة العربية بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2024
المنفي يدعو الأمم المتحدة لتعيين مبعوث دائم وتسريع العملية الانتخابية في ليبيا
23 أكتوبر, 12:36 GMT
خلاف دولي
صرّح المحلل السياسي والأكاديمي الليبي، إلياس الباروني، أن "المجتمع الدولي لا يزال منقسما حول رؤية موحدة لحل الأزمة الليبية، مما أثّر سلبا على دور وأداء البعثة الأممية، وذلك نتيجة التباين والصراع بين القوى الإقليمية والدولية، حيث يسعى كل طرف لفرض رؤيته على الحل".
وأشار الباروني في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "تمديد عمل البعثة لثلاثة أشهر يهدف إلى تقريب وجهات النظر بين القوى الفاعلة ومجلس الأمن، للوصول إلى توافق حول شخصية قيادية متفق عليها دوليا لقيادة الملف الليبي، في ظل هذا الانقسام".
وأضاف أن "التوصل إلى اتفاق دولي حول شخصية معينة أمر صعب، نظرا للتشرذم بين القوى المؤثرة في المشهد الليبي".
كما لفت إلى "وجود حراك إقليمي وعربي بقيادة الجزائر ومصر وتونس للتقريب بين وجهات النظر، وطرح رؤية جديدة لحل الأزمة".

وأوضح الباروني أن "الانشغال الدولي بقضايا مثل النزاع الفلسطيني، وكذلك الصراع القائم في فلسطين، جعل الملف الليبي يتراجع في أولويات السياسة الخارجية للعديد من الدول"، مشددًا على أهمية دور القوى الليبية الداخلية في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن "المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية يسعيان إلى وضع رؤية جديدة عبر الاستفتاء على الدستور، وتنفيذ الاستحقاق الانتخابي بعيدا عن الأجسام الانتقالية الحالية، مما قد يحظى بدعم دولي لدفع هذا الحل".
وأكد أنه "إذا لم يحدث توافق دولي، فستبقى الأزمة الليبية على حالها، مع استمرار الدول في تحقيق مصالحها بشكل منفرد"، مستشهدًا بإيطاليا "التي تتحرك بشكل منفرد لتعزيز نفوذها في ليبيا"، وفق قوله.
واعتبر المحلل السياسي والأكاديمي الليبي أن "السياسة الخارجية الليبية يجب أن تستغل هذه التحركات لتحقيق مصالحها، بما يسهم في استقرار البلاد".
وفيما يخص المبعوث الجديد، أبدى إلياس الباروني تشاؤمه بشأن إمكانية نجاحه، معتبرًا أن "الملف الليبي يُدار من قبل قوى دولية وإقليمية متصارعة، مما يعقّد مهمة البعثة".
وأشار إلى أن "ستيفاني خوري خلال فترة الثلاثة أشهر المقبلة يجب أن تسعى لرسم رؤية جديدة، وإقناع الدول الفاعلة بالضغط على البرلمان لقبول مقترح الاستفتاء على الدستور، بهدف إنهاء المرحلة الانتقالية المستمرة في ليبيا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:25 GMTДым поднимается от израильских авиаударов по Дахие, южному пригороду Бейрута, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 22:04 GMTПоследствия израильского авиаудара в Дахии, Бейрут, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 13:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала