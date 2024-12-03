قطر: السعودية قادرة على تنظيم مونديال مذهل ولن ندخر جهدا في دعمها

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القوات الروسية تحرر رومانوفكا ونوفوداروفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
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ع الموجة مع ايلي
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151 د
مدار الليل والنهار
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مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
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الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
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عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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بلا قيود
خبير: الدعم الأمريكي والأوكراني سبب السيطرة على حلب
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مساحة حرة
ماذا يحدث في سوريا ولماذا الآن
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29 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
09:18 GMT
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من الملعب
برشلونة يخسر والريال يقلص الفارق ومعاناة غوارديولا مستمرة
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27 د
مساحة حرة
ماذا يحدث في سوريا ولماذا الآن
10:31 GMT
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
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30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
11:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:32 GMT
28 د
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كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20241203/قطر-السعودية-قادرة-على-تنظيم-مونديال-مذهل-ولن-ندخر-جهدا-في-دعمها-1095435506.html
قطر: السعودية قادرة على تنظيم مونديال مذهل ولن ندخر جهدا في دعمها
قطر: السعودية قادرة على تنظيم مونديال مذهل ولن ندخر جهدا في دعمها
سبوتنيك عربي
أعربت قطر عن ثقتها في أن المملكة العربية السعودية مؤهلة تمامًا لاستضافة نسخة مذهلة ومتفردة من كأس العالم لكرة القدم، في عام 2034. 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T10:07+0000
2024-12-03T10:07+0000
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قال السفير القطري لدى السعودية، بندر بن محمد العطية، إن المملكة رائدة في استضافة الأحداث الدولية الكبرى، معربًا عن ثقته الكبيرة في قدرتها على تقديم تجربة استثنائية للمشاركين في البطولة من المنتخبات والوفود، ومحبي كرة القدم حول العالم.واعتبر العطية أن التأييد التاريخي من مختلف دول العالم لملف استضافة المملكة للبطولة، يعد نجاحًا لكل خليجي وعربي، ويؤكد المكانة المرموقة والثقة الكبيرة التي تحظى بها المملكة بين دول العالم.كما أشاد بالمدن والملاعب الرياضية الجديدة في المملكة، والبنية التحتية المذهلة المنفذة في مختلف المناطق، وعلى رأسها شبكة السكك الحديدية، وخطوط النقل المختلفة، لافتا إلى أن هذا الإنجاز لن يكون الوحيد في مسيرة رؤية المملكة 2030.وأبدى السفير القطري حماسه لبلوغ ذلك المحفل "الذي سيقدم بلا شك تجربة لن تنسى، وسيقف العالم أجمع على حجم ما تمتلكه المملكة والمنطقة من إرث حضاري وثقافي زاخر وعريق، خصوصًا على صعيد التقاليد الراسخة ذات العلاقة بكرم الضيافة وطيب الحفاوة بضيوفها"، على حد قوله.كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نشر قبل أيام، تقييمه لملف استضافة السعودية للبطولة، والذي حصل على متوسط تقييم 4.2 من أصل 5، وهو أعلى تقييم فني يمنحه الاتحاد عبر التاريخ لملف تم تقديمه لاستضافة المونديال.
https://sarabic.ae/20241130/السعودية-تحصل-على-تقييم-تاريخي-في-ملف-استضافة-كأس-العالم-2034-1095344681.html
https://sarabic.ae/20240820/ظهور-أول-ملعب-سعودي-سيستضيف-مبارات-كأس-العالم-لعام-2034-صور-1091916951.html
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رياضة, منوعات, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
رياضة, منوعات, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي

قطر: السعودية قادرة على تنظيم مونديال مذهل ولن ندخر جهدا في دعمها

10:07 GMT 03.12.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصور مراسم افتتاح كأس العالم لكرة القدم في روسيا
 مراسم افتتاح كأس العالم لكرة القدم في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أعربت قطر عن ثقتها في أن المملكة العربية السعودية مؤهلة تمامًا لاستضافة نسخة مذهلة ومتفردة من كأس العالم لكرة القدم، في عام 2034.
قال السفير القطري لدى السعودية، بندر بن محمد العطية، إن المملكة رائدة في استضافة الأحداث الدولية الكبرى، معربًا عن ثقته الكبيرة في قدرتها على تقديم تجربة استثنائية للمشاركين في البطولة من المنتخبات والوفود، ومحبي كرة القدم حول العالم.
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30 نوفمبر, 05:17 GMT
وشدد السفير على أن بلاده لن تدّخر جهدًا في دعم جهود المملكة لإنجاح استضافة البطولة، لا سيما في تبادل الخبرات بهذا المجال، استنادًا للنجاح الكبير الذي تحقق لقطر إبّان استضافتها للنسخة الماضية في 2022.
واعتبر العطية أن التأييد التاريخي من مختلف دول العالم لملف استضافة المملكة للبطولة، يعد نجاحًا لكل خليجي وعربي، ويؤكد المكانة المرموقة والثقة الكبيرة التي تحظى بها المملكة بين دول العالم.
كما أشاد بالمدن والملاعب الرياضية الجديدة في المملكة، والبنية التحتية المذهلة المنفذة في مختلف المناطق، وعلى رأسها شبكة السكك الحديدية، وخطوط النقل المختلفة، لافتا إلى أن هذا الإنجاز لن يكون الوحيد في مسيرة رؤية المملكة 2030.
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ظهور أول ملعب سعودي لاستضافة مباريات كأس العالم لعام 2034... صور
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وأبدى السفير القطري حماسه لبلوغ ذلك المحفل "الذي سيقدم بلا شك تجربة لن تنسى، وسيقف العالم أجمع على حجم ما تمتلكه المملكة والمنطقة من إرث حضاري وثقافي زاخر وعريق، خصوصًا على صعيد التقاليد الراسخة ذات العلاقة بكرم الضيافة وطيب الحفاوة بضيوفها"، على حد قوله.
كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نشر قبل أيام، تقييمه لملف استضافة السعودية للبطولة، والذي حصل على متوسط تقييم 4.2 من أصل 5، وهو أعلى تقييم فني يمنحه الاتحاد عبر التاريخ لملف تم تقديمه لاستضافة المونديال.
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