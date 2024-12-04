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الاستخبارات الروسية: الاتحاد الأوروبي يمارس تأثيرا مدمرا على مولدوفا
الاستخبارات الروسية: الاتحاد الأوروبي يمارس تأثيرا مدمرا على مولدوفا
سبوتنيك عربي
أكدت الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يمارس تأثيرا مدمرا على مولدوفا، وقد أدى ذلك إلى استقطاب كارثي في ​​المجتمع المحلي. 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T07:43+0000
2024-12-04T07:43+0000
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وأشار التقرير، الذي نشرته الاستخبارات الخارجية الروسية، إلى أن "التأثير المدمر للاتحاد الأوروبي على مولدوفا أدى بالفعل إلى استقطاب كارثي في ​​المجتمع المحلي، وبالتالي، تم زرع قنبلة موقوتة تحت أساس الدولة المولدوفية".وأكدت الاستخبارات الخارجية الروسية أن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في كيشيناو، يانيس ماجيكس، كلف السلطات المولدوفية بمهمة إثارة انقسام في المعارضة اليسارية.وجاء في التقرير: "كلف رئيس وفد الاتحاد الأوروبي كيشيناو بمهمة إثارة الانقسام في صفوف المعارضة اليسارية من خلال إثارة التناقضات بين زعيم حزب الاشتراكيين، آي دودون، ورئيس حزب الشيوعيين، فورونين، ورئيس بلدية كيشيناو، خلال الحملة الانتخابية المقبلة، وينبغي عليهم انتقاد بعضهم البعض، وليس الحزب الحاكم".وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في مولدوفا، أن ما يزيد قليلا عن 50 في المئة من مواطني مولدوفا يؤيدون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي فيما عارضه 49.93 في المئة.مولدوفا.. غالبية السكان تصوت ضد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في الاستفتاءالخارجية الروسية تهدد بالرد على احتمال طرد دبلوماسيين من بعثتها لدى مولدوفا
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مولدوفا, مولدوفا, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الاستخبارات الروسية: الاتحاد الأوروبي يمارس تأثيرا مدمرا على مولدوفا

07:43 GMT 04.12.2024
© Sputnik . Miroslav Rotar / الانتقال إلى بنك الصورمولدوفا
مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
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أكدت الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يمارس تأثيرا مدمرا على مولدوفا، وقد أدى ذلك إلى استقطاب كارثي في ​​المجتمع المحلي.
وأشار التقرير، الذي نشرته الاستخبارات الخارجية الروسية، إلى أن "التأثير المدمر للاتحاد الأوروبي على مولدوفا أدى بالفعل إلى استقطاب كارثي في ​​المجتمع المحلي، وبالتالي، تم زرع قنبلة موقوتة تحت أساس الدولة المولدوفية".
وأكدت الاستخبارات الخارجية الروسية أن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في كيشيناو، يانيس ماجيكس، كلف السلطات المولدوفية بمهمة إثارة انقسام في المعارضة اليسارية.
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وجاء في التقرير: "كلف رئيس وفد الاتحاد الأوروبي كيشيناو بمهمة إثارة الانقسام في صفوف المعارضة اليسارية من خلال إثارة التناقضات بين زعيم حزب الاشتراكيين، آي دودون، ورئيس حزب الشيوعيين، فورونين، ورئيس بلدية كيشيناو، خلال الحملة الانتخابية المقبلة، وينبغي عليهم انتقاد بعضهم البعض، وليس الحزب الحاكم".
وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في مولدوفا، أن ما يزيد قليلا عن 50 في المئة من مواطني مولدوفا يؤيدون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي فيما عارضه 49.93 في المئة.
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