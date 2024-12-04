https://sarabic.ae/20241204/الدبيبة-هناك-مؤامرة-لتعطيل-الاستفتاء-على-الدستور-في-ليبيا-1095487592.html

الدبيبة: هناك مؤامرة لتعطيل الاستفتاء على الدستور في ليبيا

الدبيبة: هناك مؤامرة لتعطيل الاستفتاء على الدستور في ليبيا

سبوتنيك عربي

صرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، بأن هناك مؤامرة لتعطيل الاستفتاء على الدستور في ليبيا. 04.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-04T16:50+0000

2024-12-04T16:50+0000

2024-12-04T16:50+0000

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عبد الحميد الدبيبة

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ونقل موقع "عين ليبيا" عن الدبيبة تصريحات أدلى بها خلال لقائه بعدد من أعضاء هيئة صياغة الدستور، حيث شدد على "ضرورة إعادة تفعيل دور الهيئة لاستكمال الاستحقاق الدستوري الذي يعتبر أساسا لاستقرار ليبيا ومستقبلها السياسي".واستنكر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية ما وصفه بـ"مؤامرة تعطيل الاستفتاء على الدستور”، لافتا إلى "أن هذه العرقلة تمثل استهدافا لإرادة الشعب الليبي، مضيفا أن الشعب انتخب أعضاء الهيئة بشكل مباشر وبغرض واضح ومحدد، وهو صياغة دستور يعبر عن تطلعات الليبيين جميعا".وحذر الدبيبة من أن "أي محاولات لعرقلة هذا المسار هي عرقلة مباشرة لمسيرة الشعب الليبي نحو بناء دولة القانون والمؤسسات، مؤكدا التزام حكومة الوحدة الوطنية بدعم جهود الهيئة ومساندتها لتحقيق هذا الهدف الوطني المهم".وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، قد أكد في وقت سابق، على "ضرورة استمرار التعاون والتواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي".وخلال لقائه مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، أكد عقيلة، على "التزام مجلس النواب بالاتفاق السياسي ومخرجات لجنة 6+6 وكل ما من شأنه إنهاء الانقسام السياسي".من جانبها، أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على سعيها المتواصل والجاد لإعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف عبر تقريب وجهات النظر.وفي الختام، تم الاتفاق على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة موحدة للمضي قدما نحو تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.وأعلن المجلس الرئاسي الليبي عن مبادرة لإجراء استفتاء وطني، رغم التحديات التي تجعل تنفيذ هذا الاستحقاق صعبًا للغاية، خاصة مع استمرار الانقسامات السياسية وتعثر التوافق الوطني، حسب خبراء.ولا يزال المشهد السياسي الليبي يواجه تعقيدات وسط استمرار الاتفاقات المتفرقة والخلافات بين الأطراف المتنازعة، مع غياب أي بوادر لتشكيل حكومة جديدة تضطلع بمسؤولية الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة.

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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, عبد الحميد الدبيبة