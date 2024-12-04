https://sarabic.ae/20241204/برلماني-سوري-ما-يحدث-في-حلب-أداة-سياسية-لفرض-مصالح-خارجية-ودولية-على-دمشق-1095469643.html

برلماني سوري: ما يحدث في حلب أداة سياسية لفرض مصالح خارجية ودولية على دمشق

برلماني سوري: ما يحدث في حلب أداة سياسية لفرض مصالح خارجية ودولية على دمشق

سبوتنيك عربي

اعتبر خالد العبود، عضو مجلس الشعب السوري، أن "الوضع الميداني في سوريا تحدده المواقف السياسية"، مؤكدًا أن "ما يحدث في حلب هو أداة سياسية تستخدمها بعض الدول... 04.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-04T10:26+0000

2024-12-04T10:26+0000

2024-12-04T10:26+0000

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وأضاف العبود أن "بعض الأطراف الإقليمية والدولية، ترى في الأحداث التي تجري في حلب أداة مشروعة للضغط على سوريا، في حين أن هناك من يعتبر ما يحدث في الميدان، هجومًا إرهابيًا يهدد استقرار سوريا والمنطقة بأسرها".وأوضح العبود، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن "الميدان يعكس حقيقة هذه المواقف السياسية"، مشيرًا إلى أن "الطرف الذي يعتبر أن ما يحصل في حلب هو استغلال من قبل قوى إرهابية، سيعدون العدة إلى جانب الدولة السورية بهدف تأسيس خارطة ميدانية جديدة". وأكد عضو مجلس الشعب السوري أن "ما يحدث في حلب ليس بعيدًا عن الدعم الذي تقدمه إيران وروسيا للدولة السورية"، مشيرًا إلى أن "هذا الدعم يعزز من موقف سوريا في مواجهة الضغوطات الخارجية"، مضيفا أن "الميدان قد يؤثر على العناوين السياسية"، لافتًا إلى أن "المستهدف ليس سوريا فقط، بل وإنما روسيا وإيران". وقال العبود: "سوريا كانت قد رفضت أن تكون جزءًا من طاولة التطبيع التي أسس لها النظام العربي الرسمي تحت الضغوطات الخارجية، مما يزيد من تعقيد المشهد".كما أشار إلى أن "إسرائيل هي الأخرى تستفيد من حالة عدم الاستقرار في سوريا، معتبرة أن الفوضى التي تعم المنطقة تمنع وصول الأسلحة إلى حزب الله"، مضيفًا أنّ "تركيا أيضًا تعد من المستفيدين، حيث ترى في هذا الوضع فرصة لدخول أوسع إلى المنطقة".وأكد العبود، أن "الدولة السورية صبرت ولم تتسرع في المواجهة المباشرة، بل سارعت لتشكيل تحالف سياسي لمكافحة الإرهاب، في الوقت الذي حافظت فيه على قواتها المسلحة لتكون جاهزة لمواجهة التحديات المستقبلية".وأشار العبود إلى أن "سوريا ستخوض في النهاية مواجهة شاملة ضد الإرهاب، بعدما أعطت الفرصة لظهور العناوين السياسية والتفاعل معها على المستوى الإقليمي". وفي هذا السياق، اعتبر أن "التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تهديد سوريا والمنطقة لا تأتي من فراغ، بل هي جزء من الاستراتيجية الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة وتتعلق بخارطة الشرق الاوسط الجديد التي تحاول رسمها".وأكد أن "بعض الدول العربية الكبرى بدأت تدرك أبعاد الأزمة السورية وتأثير الإرهاب على مستوى العالم، ما يفتح المجال لمزيد من التعاون بين سوريا والدول العربية التي تدرك الواقع الإقليمي".وأشار العبود إلى أن "ما يحدث في سوريا هو جزء من مخطط أكبر، حيث تتداخل الخطوط العسكرية والسياسية في هذه الجغرافيا الضيقة"، مؤكدًا أن "هناك علاقة معروفة بين "قسد" أي قوات سوريا الديمقراطية والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يساهم في تعقيد الوضع الميداني والسياسي في المنطقة".روسيا: الأمريكيون يقدمون الدعم للإرهابيين في سوريا

https://sarabic.ae/20241204/الجيش-السوري-ينجح-بإجلاء-طلاب-الأكاديمية-العسكرية-في-حلب--1095468753.html

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