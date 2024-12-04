https://sarabic.ae/20241204/بـ82-صوتا-مقابل-رفض-53-نائبا-البرلمان-الأردني-يمنح-الثقة-لحكومة-جعفر-حسان-1095492379.html

بـ82 صوتا مقابل رفض 53 نائبا.. البرلمان الأردني يمنح الثقة لحكومة جعفر حسان

بـ82 صوتا مقابل رفض 53 نائبا.. البرلمان الأردني يمنح الثقة لحكومة جعفر حسان

سبوتنيك عربي

منح مجلس النواب الأردني الثقة لحكومة جعفر حسّان، اليوم الأربعاء، بعد أن صوّت 82 نائبا بالثقة مقابل 53 نائبا حجبوها عنها، وامتناع اثنان. 04.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-04T20:42+0000

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وأفادت قناة "المملكة" الأردنية بأن عدد النواب الذين حضروا جلسة التصويت بلغ 135 من أصل العدد الكُلي للمجلس، والبالغ 138 نائبا، واستمرت مناقشات النواب للبيان الوزاري لـ3 أيام، بعد أن ألقت الحكومة خطاب الثقة الأحد الماضي. يشار إلى أن رئيس الوزراء جعفر حسان، قد رد على مُداخلات النواب، قبيل التصويت، وذلك بعدما بدأ المجلس يوم الاثنين الماضي، مناقشة البيان الوزاري لحكومة حسان، التي طلبت الثقة على أساسه، وتحدث في مناقشات الثقة، على مدار 3 أيام 129 نائبا من أصل 138.وتحتاج الحكومة في الأردن للحصول على الثقة، لأصوات الأغلبية المُطلقة من أعضاء مجلس النواب، أي ما يعادل نصف عدد أعضاء المجلس زائد واحد 70 نائبا، وذلك بحسب المادة 53 من الدستور الأردني، فيما يُحدد النظام الداخلي لمجلس النواب، جواب النواب عند التصويت بالثقة، بإحدى الكلمات الآتية: ثقة أو حجب أو امتناع.وتنص المادة 81 من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني على أنه "تُعطى الأصوات بالمُناداة على الأعضاء بأسمائهم، وبصوت عالٍ في الحالتين التاليتين:1- إذا كان التصويت مُتعلقا بالدستور، يكون الجواب بإحدى الكلمات الآتية: موافق، مُخالف، مُمتنع.2- إذا كان التصويت مُتعلقا بالثقة بالوزارة، أو بالوزراء يكون الجواب بإحدى الكلمات الآتية: ثقة أو حجب، أو امتناع. وقال رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، عقب منحه الثقة "لكل الأخوة والأخوات أعضاء المجلس التقدير والاحترام سواء من منح الثقة أو امتنع أو حجب، ولكل من مدّ يده للتعاون من أجل مصلحة الأردن فإننا أيضا نمدّ يدنا للعمل معا بروح وطنية عالية فالأردن يستحق منا الكثير". وأضاف: "إنني والفريق الوزاري نحمل أمانة القسم العظيم الذي أدّيناه، وثقة جلالة الملك الغالية التي تطوق أعناقنا، وثقة مجلسكم الكريم وهي أمانة ثقيلة أعاننا الله على تأديتها بعمل مخلص والتزام وطني لخدمة الأردنيين والأردنيات، بكل شرف ومسؤولية".

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