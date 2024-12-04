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https://sarabic.ae/20241204/تصريحات-رسمية-من-دولة-مجاورة-تثير-غضبا-واسعا-في-السودان-1095488086.html
تصريحات رسمية من دولة مجاورة تثير غضبا واسعا في السودان
تصريحات رسمية من دولة مجاورة تثير غضبا واسعا في السودان
سبوتنيك عربي
أكدت حكومة جنوب السودان أن التصريحات التي أدلى بها نائب الرئيس تعبان دينق، بشأن السودان ليس لها علاقة بها وتعبر عن موقفها الرسمي. 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T16:57+0000
2024-12-04T16:57+0000
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وكان دينق قد صرح في وقت سابق، بأنه "لا توجد حكومة في السودان"، مما أثار جدلا واسعا في الأوساط الدبلوماسية بين البلدين.وحسب صحيفة "السوداني"، أكد وزير الشؤون الرئاسية في جنوب السودان، شول ماووت، أن هذه التصريحات لا تعبر عن الموقف الرسمي لجمهورية جنوب السودان، ولا تعكس رؤيتها تجاه القضايا الإقليمية.وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، وصل رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، إلى مدينة جوبا بجمهورية جنوب السودان، في زيارة رسمية.واستقبل رئيس جنوب السودان سلفاكير، البرهان في مطار جوبا الدولي، قبل أن يجري الطرفان مباحثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.ويرافق البرهان خلال الزيارة وزير الطاقة والنفط الدكتور محيي الدين نعيم ووكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين، والمدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.يشار إلى أن جنوب السودان كانت قد أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي موافقة البرهان على مبادرة لسلفاكير للتوسط لحل النزاع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني والدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.يأتي ذلك وسط دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال.
https://sarabic.ae/20241203/تطور-خطير-ظهور-أسلحة-استراتيجية-ومسيرات-تنطلق-من-دولة-مجاورة-للسودان-1095442990.html
https://sarabic.ae/20241201/بعد-نفيه-القتال-بدوافع-سياسية-البرهان-يرد-على-داعية-شهير-استفزه-بكلمة-1095372812.html
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أخبار السودان اليوم, أخبار جنوب السودان, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, أخبار جنوب السودان, العالم العربي, الأخبار

تصريحات رسمية من دولة مجاورة تثير غضبا واسعا في السودان

16:57 GMT 04.12.2024
© AP Photo / Abd Raoufعلم السودان
علم السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Abd Raouf
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أكدت حكومة جنوب السودان أن التصريحات التي أدلى بها نائب الرئيس تعبان دينق، بشأن السودان ليس لها علاقة بها وتعبر عن موقفها الرسمي.
وكان دينق قد صرح في وقت سابق، بأنه "لا توجد حكومة في السودان"، مما أثار جدلا واسعا في الأوساط الدبلوماسية بين البلدين.
وحسب صحيفة "السوداني"، أكد وزير الشؤون الرئاسية في جنوب السودان، شول ماووت، أن هذه التصريحات لا تعبر عن الموقف الرسمي لجمهورية جنوب السودان، ولا تعكس رؤيتها تجاه القضايا الإقليمية.
عبد الفتاح البرهان وسط قادة وأفراد الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
تطور خطير... ظهور أسلحة استراتيجية ومسيرات تنطلق من دولة "مجاورة" للسودان
أمس, 12:44 GMT

وأضاف أن تصريحات دينق تتعارض مع موقف جوبا الثابت الداعم لاستقرار المنطقة، مؤكدًا احترام حكومة جنوب السودان لنظيرتها السودانية.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، وصل رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، إلى مدينة جوبا بجمهورية جنوب السودان، في زيارة رسمية.
واستقبل رئيس جنوب السودان سلفاكير، البرهان في مطار جوبا الدولي، قبل أن يجري الطرفان مباحثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2024
بعد نفيه القتال بدوافع سياسية.. البرهان يرد على داعية شهير "استفزه" بكلمة
1 ديسمبر, 13:54 GMT
ويرافق البرهان خلال الزيارة وزير الطاقة والنفط الدكتور محيي الدين نعيم ووكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين، والمدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.
يشار إلى أن جنوب السودان كانت قد أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي موافقة البرهان على مبادرة لسلفاكير للتوسط لحل النزاع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.
ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني والدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
يأتي ذلك وسط دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال.
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