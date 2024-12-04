https://sarabic.ae/20241204/تصريحات-رسمية-من-دولة-مجاورة-تثير-غضبا-واسعا-في-السودان-1095488086.html
تصريحات رسمية من دولة مجاورة تثير غضبا واسعا في السودان
تصريحات رسمية من دولة مجاورة تثير غضبا واسعا في السودان
سبوتنيك عربي
أكدت حكومة جنوب السودان أن التصريحات التي أدلى بها نائب الرئيس تعبان دينق، بشأن السودان ليس لها علاقة بها وتعبر عن موقفها الرسمي. 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T16:57+0000
2024-12-04T16:57+0000
2024-12-04T16:57+0000
أخبار السودان اليوم
أخبار جنوب السودان
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101342/12/1013421222_0:0:4175:2348_1920x0_80_0_0_bbc05e6062ed79cff4e0b46d0fcf49f7.jpg
وكان دينق قد صرح في وقت سابق، بأنه "لا توجد حكومة في السودان"، مما أثار جدلا واسعا في الأوساط الدبلوماسية بين البلدين.وحسب صحيفة "السوداني"، أكد وزير الشؤون الرئاسية في جنوب السودان، شول ماووت، أن هذه التصريحات لا تعبر عن الموقف الرسمي لجمهورية جنوب السودان، ولا تعكس رؤيتها تجاه القضايا الإقليمية.وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، وصل رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، إلى مدينة جوبا بجمهورية جنوب السودان، في زيارة رسمية.واستقبل رئيس جنوب السودان سلفاكير، البرهان في مطار جوبا الدولي، قبل أن يجري الطرفان مباحثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.ويرافق البرهان خلال الزيارة وزير الطاقة والنفط الدكتور محيي الدين نعيم ووكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين، والمدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.يشار إلى أن جنوب السودان كانت قد أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي موافقة البرهان على مبادرة لسلفاكير للتوسط لحل النزاع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني والدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.يأتي ذلك وسط دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال.
https://sarabic.ae/20241203/تطور-خطير-ظهور-أسلحة-استراتيجية-ومسيرات-تنطلق-من-دولة-مجاورة-للسودان-1095442990.html
https://sarabic.ae/20241201/بعد-نفيه-القتال-بدوافع-سياسية-البرهان-يرد-على-داعية-شهير-استفزه-بكلمة-1095372812.html
أخبار جنوب السودان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101342/12/1013421222_0:0:3797:2848_1920x0_80_0_0_cc7c8d70d38ed853f30798ef7e8fb147.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, أخبار جنوب السودان, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, أخبار جنوب السودان, العالم العربي, الأخبار
تصريحات رسمية من دولة مجاورة تثير غضبا واسعا في السودان
أكدت حكومة جنوب السودان أن التصريحات التي أدلى بها نائب الرئيس تعبان دينق، بشأن السودان ليس لها علاقة بها وتعبر عن موقفها الرسمي.
وكان دينق قد صرح في وقت سابق، بأنه "لا توجد حكومة في السودان"، مما أثار جدلا واسعا في الأوساط الدبلوماسية بين البلدين.
وحسب صحيفة
"السوداني"، أكد وزير الشؤون الرئاسية في جنوب السودان، شول ماووت، أن هذه التصريحات لا تعبر عن الموقف الرسمي لجمهورية جنوب السودان، ولا تعكس رؤيتها تجاه القضايا الإقليمية.
وأضاف أن تصريحات دينق تتعارض مع موقف جوبا الثابت الداعم لاستقرار المنطقة، مؤكدًا احترام حكومة جنوب السودان لنظيرتها السودانية.
وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، وصل رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان
، إلى مدينة جوبا بجمهورية جنوب السودان، في زيارة رسمية.
واستقبل رئيس جنوب السودان سلفاكير، البرهان في مطار جوبا الدولي، قبل أن يجري الطرفان مباحثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
ويرافق البرهان خلال الزيارة وزير الطاقة والنفط الدكتور محيي الدين نعيم ووكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين، والمدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.
يشار إلى أن جنوب السودان
كانت قد أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي موافقة البرهان على مبادرة لسلفاكير للتوسط لحل النزاع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.
ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني والدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
يأتي ذلك وسط دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة
والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال.