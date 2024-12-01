https://sarabic.ae/20241201/بعد-نفيه-القتال-بدوافع-سياسية-البرهان-يرد-على-داعية-شهير-استفزه-بكلمة-1095372812.html

بعد نفيه القتال بدوافع سياسية.. البرهان يرد على داعية شهير "استفزه" بكلمة

بعد نفيه القتال بدوافع سياسية.. البرهان يرد على داعية شهير "استفزه" بكلمة

سبوتنيك عربي

هاجم قائد الجيش السوداني، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أحد الدعاة المشاهير، بسبب تصريحات حديثة له. 01.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-01T13:54+0000

2024-12-01T13:54+0000

2024-12-01T13:54+0000

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وقال البرهان، في خطاب له بأم درمان، أمس السبت، وسط جنوده عن الداعية عبد الحي يوسف: "في واحد نحن نعتبره من التكفيريين وضلالي، قال إنه لا يوجد جيش، تعال شوف الجيش هنا.. نحن نقول له خليك في حتتك الساقطة دي، لأنه لا تستطيع مواجهة الرجال هنا، ولا تستطيع الجلوس معهم"، وفقا لصحيفة "السوداني".وتابع: "لدينا جيش وشرطة وأمن، ومستنفرون ومقاومة شعبية ولدينا شعب، ونحن منتصرون رغم أنفهم لأن الله معنا".وأشار البرهان إلى أن الجيش "هو جيش السودان، ولا يوجد من له إمرة عليه، ولا يوجد شخص يتحدث باسمه يكذب"، لافتًا إلى أن "القوات المسلحة السودانية تقاتل من أجل الوطن دون أي وصاية أو قتال بدوافع سياسية أو انتماءات غير وطنية".وكان الداعية عبد الحي يوسف، قد قال في الآونة الأخيرة، إن "المجاهدين وليس الجيش السوداني، هم من حققوا الانتصارات التي شهدتها جبهات القتال المختلفة مؤخرا".يأتي هذا بعدما أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أمس السبت، بأن "القوات المسلحة السودانية تقاتل دفاعا عن الوطن، دون أي وصاية أو دوافع سياسية أو انتماءات غير وطنية".ونفى البرهان أي قتال لصالح جهة بعينها، قائلا: "من يعتقد أن هناك جهة تقاتل لصالحها، فليأتِ ويأخذ من يقاتل باسمها".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني - قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي, قوات الدعم السريع السودانية