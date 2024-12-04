https://sarabic.ae/20241204/للمرة-الثانية-هذا-الأسبوع-زلزال-يضرب-شمال-مصر-دون-خسائر-1095473245.html

للمرة الثانية هذا الأسبوع... زلزال يضرب شمال مصر دون خسائر

للمرة الثانية هذا الأسبوع... زلزال يضرب شمال مصر دون خسائر

سبوتنيك عربي

رصدت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، صباح اليوم الأربعاء، هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر. 04.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-04T11:26+0000

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ووفقا لبيان المعهد، وقع الزلزال في تمام الساعة 11:09:08 صباحا بتوقيت القاهرة، على عمق 48.8 كيلومتر، وعلى بُعد 502 كيلومتر شمال مدينة دمياط.على الرغم من قوة الهزة، أكد المعهد أنه لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، مشددًا على أن الزلزال لم يتسبب في أضرار كبيرة.وفي السياق، نقلت وسائل إعلام محلية عن الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، قوله إن الهزة تم تسجيلها بدقة عبر شبكة رصد الزلازل المصرية، والتي تُعد جزءًا من منظومة متكاملة لمراقبة النشاط الزلزالي في المنطقة.وأوضح أن بعض سكان القاهرة شعروا بالهزة، مما أثار تفاعلات وتساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي.كما لفت إلى أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل تواصل مراقبة النشاط الزلزالي في مصر والمنطقة، لضمان توفير أحدث البيانات والتقارير، ناصحا المواطنين بالاطلاع على الإرشادات المتعلقة بالسلامة والتصرف بحذر في حال وقوع هزات جديدة.وتعد هذه الهزة هي الثانية التي يشعر بها سكان القاهرة خلال أسبوع واحد، حيث كانت الأولى يوم الجمعة الماضي، ومركزها بالقرب من جزيرة قبرص.

https://sarabic.ae/20170502/زلزال-القرن-تشيلي-1023810535.html

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