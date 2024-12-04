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مصر تجدد موقفها الثابت والداعم للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها

مصر تجدد موقفها الثابت والداعم للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، على الأهمية البالغة لحماية المدنيين في سوريا. 04.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-04T10:27+0000

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وخلال تلقيه اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية السوري، بسام صباغ، جدد عبد العاطي، "موقف مصر الثابت والداعم للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها".وبحث الجانبان، آخر المستجدات والتطورات الميدانية في شمال سوريا والتداعيات الوخيمة لهذه التطورات على أمن واستقرار سوريا والمنطقة بأسرها، كما تم بحث سبل الدعم العربي للدولة السورية في ظل التطورات الأخيرة، خاصة في إطار جامعة الدول العربية.وكان وزير الخارجية المصري أعرب منذ أيام، عن قلق القاهرة إزاء الهجمات الإرهابية على قرى وبلدات ومواقع عسكرية في محافظتي حلب وإدلب، مؤكدا أن القاهرة تدعم دمشق في مكافحة الإرهاب وبسط سيادة الدولة واستقلال ووحدة أراضيها.وقالت وزارة الخارجية المصرية، إن "الاتصال الهاتفي بين الوزيرين جري مساء أمس وتناول التطورات الأخيرة في شمال سوريا خاصة في إدلب وحلب".وأضافت: "تم خلال الاتصال تناول التطورات الأخيرة في شمال سوريا خاصة في إدلب وحلب، حيث استمع الوزير عبد العاطي إلى شرح وتقييم الوزير صباغ للتطورات الأخيرة المتلاحقة هناك".وأعرب عبد العاطي عن القلق إزاء منحى هذه التطورات، مؤكدًا موقف مصر "الداعم للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية وأهمية دورها في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب وبسط سيادة الدولة واستقرارها واستقلال ووحدة أراضيها".وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، شنّ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجيل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.

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