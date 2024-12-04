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مصر تجدد موقفها الثابت والداعم للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها
مصر تجدد موقفها الثابت والداعم للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، على الأهمية البالغة لحماية المدنيين في سوريا. 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T10:27+0000
2024-12-04T10:27+0000
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وخلال تلقيه اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية السوري، بسام صباغ، جدد عبد العاطي، "موقف مصر الثابت والداعم للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها".وبحث الجانبان، آخر المستجدات والتطورات الميدانية في شمال سوريا والتداعيات الوخيمة لهذه التطورات على أمن واستقرار سوريا والمنطقة بأسرها، كما تم بحث سبل الدعم العربي للدولة السورية في ظل التطورات الأخيرة، خاصة في إطار جامعة الدول العربية.وكان وزير الخارجية المصري أعرب منذ أيام، عن قلق القاهرة إزاء الهجمات الإرهابية على قرى وبلدات ومواقع عسكرية في محافظتي حلب وإدلب، مؤكدا أن القاهرة تدعم دمشق في مكافحة الإرهاب وبسط سيادة الدولة واستقلال ووحدة أراضيها.وقالت وزارة الخارجية المصرية، إن "الاتصال الهاتفي بين الوزيرين جري مساء أمس وتناول التطورات الأخيرة في شمال سوريا خاصة في إدلب وحلب".وأضافت: "تم خلال الاتصال تناول التطورات الأخيرة في شمال سوريا خاصة في إدلب وحلب، حيث استمع الوزير عبد العاطي إلى شرح وتقييم الوزير صباغ للتطورات الأخيرة المتلاحقة هناك".وأعرب عبد العاطي عن القلق إزاء منحى هذه التطورات، مؤكدًا موقف مصر "الداعم للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية وأهمية دورها في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب وبسط سيادة الدولة واستقرارها واستقلال ووحدة أراضيها".وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، شنّ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجيل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.
https://sarabic.ae/20241204/موسكو-روسيا-تدين-بشدة-الهجوم-الإرهابي-الذي-نفذه-مسلحون-في-سوريا----1095468350.html
https://sarabic.ae/20241204/إيران-واشنطن-في-مقدمة-الأطراف-التي-تدعم-التنظيمات-الإرهابية-في-سوريا-1095464448.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

مصر تجدد موقفها الثابت والداعم للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها

10:27 GMT 04.12.2024
© Sputnik . Nagham Kabbasصور لاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري بدر عبد العاطي
صور لاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
© Sputnik . Nagham Kabbas
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، على الأهمية البالغة لحماية المدنيين في سوريا.
وخلال تلقيه اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية السوري، بسام صباغ، جدد عبد العاطي، "موقف مصر الثابت والداعم للدولة السورية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها".
وبحث الجانبان، آخر المستجدات والتطورات الميدانية في شمال سوريا والتداعيات الوخيمة لهذه التطورات على أمن واستقرار سوريا والمنطقة بأسرها، كما تم بحث سبل الدعم العربي للدولة السورية في ظل التطورات الأخيرة، خاصة في إطار جامعة الدول العربية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
روسيا تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي نفذه مسلحون في سوريا
08:36 GMT
وكان وزير الخارجية المصري أعرب منذ أيام، عن قلق القاهرة إزاء الهجمات الإرهابية على قرى وبلدات ومواقع عسكرية في محافظتي حلب وإدلب، مؤكدا أن القاهرة تدعم دمشق في مكافحة الإرهاب وبسط سيادة الدولة واستقلال ووحدة أراضيها.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، إن "الاتصال الهاتفي بين الوزيرين جري مساء أمس وتناول التطورات الأخيرة في شمال سوريا خاصة في إدلب وحلب".
وأضافت: "تم خلال الاتصال تناول التطورات الأخيرة في شمال سوريا خاصة في إدلب وحلب، حيث استمع الوزير عبد العاطي إلى شرح وتقييم الوزير صباغ للتطورات الأخيرة المتلاحقة هناك".
وأعرب عبد العاطي عن القلق إزاء منحى هذه التطورات، مؤكدًا موقف مصر "الداعم للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية وأهمية دورها في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب وبسط سيادة الدولة واستقرارها واستقلال ووحدة أراضيها".
سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
إيران: واشنطن في مقدمة الأطراف التي تدعم التنظيمات الإرهابية في سوريا
06:28 GMT
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، شنّ تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، هجومًا عنيفًا على نقاط الجيش السوري في أرياف محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.
وشنّ التنظيم الإرهابي قصفا صاروخيا على بلدتي نبل والزهراء وباتجاه بلدة قيتان الجيل، في ريف حلب الغربي، على التوازي مع قصف عنيف على خطوط التماس في ريفي إدلب الجنوبي، وحماة الغربي.
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Противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Корнет на базе багги разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения выполняет боевое задание - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:11 GMT
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