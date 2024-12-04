https://sarabic.ae/20241204/مصر-مواطن-يزاول-مهنة-الطب-مرتديا-الزي-العسكري-في-واقعة-مثيرة-للجدل-1095490018.html
مصر.. مواطن يزاول مهنة الطب مرتديا الزي العسكري في واقعة مثيرة للجدل
مصر.. مواطن يزاول مهنة الطب مرتديا الزي العسكري في واقعة مثيرة للجدل
سبوتنيك عربي
نجحت الأجهزة الأمنية العسكرية المصرية، اليوم الأربعاء، في إلقاء القبض على مواطن لقيامه بمزاولة مهنة الطب مرتديا الزي العسكري. 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T19:08+0000
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وذكر الموقع الإلكتروني "مصراوي"، مساء اليوم الأربعاء، أن المواطن المصري انتحل صفة ضابط طبيب بالقوات المسلحة وزاول مهنة الطب بالعديد من العيادات المدنية. وأكد أن المواطن قد ارتدى الزى العسكرى أثناء قيامه بإجراء الفحوصات الطبية على المرضى وذلك للنصب والاحتيال على المواطنين.وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية المصرية قد أمرت بإحالة المذكور إلى جهات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، بعدما اكتشفت تلك الأجهزة أنه لا يحمل أي أوراق أو تصاريح رسمية تؤهله لمزاولة مهنة الطب أو الانتماء للقوات المسلحة. وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت العديد من البلاغات من بعض المواطنين الذين اكتشفوا أمره، في وقت باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة، وتم تحديد هويته ومكان عمله، ليتم القبض عليه في إحدى العيادات التي كان يمارس فيها مهنته غير الشرعية.ويفترض أن يواجه المتهم سلسلة من التهم، أهمها ما يتعلق بالنصب والاحتيال على المواطنين، بالإضافة إلى التهم المتعلقة بانتحال صفة رسمية.
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مصر, أخبار مصر الآن, منوعات
مصر, أخبار مصر الآن, منوعات
مصر.. مواطن يزاول مهنة الطب مرتديا الزي العسكري في واقعة مثيرة للجدل
نجحت الأجهزة الأمنية العسكرية المصرية، اليوم الأربعاء، في إلقاء القبض على مواطن لقيامه بمزاولة مهنة الطب مرتديا الزي العسكري.
وذكر الموقع
الإلكتروني "مصراوي"، مساء اليوم الأربعاء، أن المواطن المصري انتحل صفة ضابط طبيب بالقوات المسلحة وزاول مهنة الطب بالعديد من العيادات المدنية.
22 فبراير 2022, 11:10 GMT
وأكد أن المواطن قد ارتدى الزى العسكرى أثناء قيامه بإجراء الفحوصات الطبية على المرضى وذلك للنصب والاحتيال على المواطنين.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية المصرية قد أمرت بإحالة المذكور إلى جهات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، بعدما اكتشفت تلك الأجهزة أنه لا يحمل أي أوراق أو تصاريح رسمية تؤهله لمزاولة مهنة الطب
أو الانتماء للقوات المسلحة.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت العديد من البلاغات من بعض المواطنين الذين اكتشفوا أمره، في وقت باشرت الأجهزة الأمنية
التحقيق في الواقعة، وتم تحديد هويته ومكان عمله، ليتم القبض عليه في إحدى العيادات التي كان يمارس فيها مهنته غير الشرعية.
ويفترض أن يواجه المتهم سلسلة من التهم، أهمها ما يتعلق بالنصب والاحتيال على المواطنين، بالإضافة إلى التهم المتعلقة بانتحال صفة رسمية.