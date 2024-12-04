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موسكو: روسيا تتعاون بشكل وثيق مع السلطات السورية فيما يتعلق بالوضع في البلاد
موسكو: روسيا تتعاون بشكل وثيق مع السلطات السورية فيما يتعلق بالوضع في البلاد
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تتعاون بشكل وثيق مع سلطات الجمهورية العربية السورية، فيما يتعلق بالوضع في البلاد. 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T10:46+0000
2024-12-04T11:05+0000
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وقالت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "بالطبع، نحن نتعامل أولاً مع دمشق الرسمية، ونحن على اتصال وثيق، ولن أفصح عن جوهر هذه الاتصالات، لكن يمكنني تأكيدها، ونحن على تعاون وثيق مع السلطات السورية".وقالت زاخاروفا، متحدثة عن الهجوم الذي شنه مسلحو "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقاً باسم "جبهة النصرة"، المحظورة في روسيا) على سوريا: "ندين بشدة هذا الهجوم، وفي مقدمته الإرهابيون المعترف بهم على هذا النحو من قبل مجلس الأمن الدولي".وتابعت زاخاروفا: "من الواضح أنه كان هناك أيضًا ما يسمى بالأثر الأوكراني".وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقاً باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا )، مع عدد من التشكيلات المسلحة التي تندرج ضمن ما يسمى بالمعارضة السورية المسلحة، عملية واسعة النطاق، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.وبدوره أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.روسيا: الأمريكيون يقدمون الدعم للإرهابيين في سوريا
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

موسكو: روسيا تتعاون بشكل وثيق مع السلطات السورية فيما يتعلق بالوضع في البلاد

10:46 GMT 04.12.2024 (تم التحديث: 11:05 GMT 04.12.2024)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تتعاون بشكل وثيق مع سلطات الجمهورية العربية السورية، فيما يتعلق بالوضع في البلاد.
وقالت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "بالطبع، نحن نتعامل أولاً مع دمشق الرسمية، ونحن على اتصال وثيق، ولن أفصح عن جوهر هذه الاتصالات، لكن يمكنني تأكيدها، ونحن على تعاون وثيق مع السلطات السورية".
وقالت زاخاروفا، متحدثة عن الهجوم الذي شنه مسلحو "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقاً باسم "جبهة النصرة"، المحظورة في روسيا) على سوريا: "ندين بشدة هذا الهجوم، وفي مقدمته الإرهابيون المعترف بهم على هذا النحو من قبل مجلس الأمن الدولي".

وأضافت زاخاروفا: "نلفت الانتباه إلى أن بينهم العديد من المقاتلين الأجانب، ومن بينهم وافدون من منطقة دول الاتحاد السوفييتي السابق".

وتابعت زاخاروفا: "من الواضح أنه كان هناك أيضًا ما يسمى بالأثر الأوكراني".
سلاح الجو السوري يستهدف الإرهابيين في إدلب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
مقاتلات سورية تقصف مستودعا للذخيرة ومعدات عسكرية للإرهابيين في ريف إدلب... فيديو
10:49 GMT
وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقاً باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا )، مع عدد من التشكيلات المسلحة التي تندرج ضمن ما يسمى بالمعارضة السورية المسلحة، عملية واسعة النطاق، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.
وبدوره أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.
روسيا: الأمريكيون يقدمون الدعم للإرهابيين في سوريا
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