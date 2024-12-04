https://sarabic.ae/20241204/مقاتلات-سورية-تقصف-مستودعا-للذخيرة-ومعدات-عسكرية-للإرهابيين-في-ريف-إدلب-فيديو----1095471956.html
مقاتلات سورية تقصف مستودعا للذخيرة ومعدات عسكرية للإرهابيين في ريف إدلب... فيديو
مقاتلات سورية تقصف مستودعا للذخيرة ومعدات عسكرية للإرهابيين في ريف إدلب... فيديو
سبوتنيك عربي
نفذت مقاتلات تابعة لسلاح الجو السوري، اليوم الأربعاء، ضربات جوية استهدفت مستودعًا للذخيرة والأسلحة ومعدات عسكرية تابعة للجماعات الإرهابية في جنوب شرق محافظة... 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T10:49+0000
2024-12-04T10:49+0000
2024-12-04T11:10+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
إدلب
حماة
حلب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/04/1095472068_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_b0286a108a1cdbe41669b38a1f45ece9.jpg
وأفاد مصدر أمني سوري لوكالة "سبوتنيك" بقيام "طائرات سلاح الجو (السوري) بقصف مستودع للذخيرة والأسلحة، ومعدات عسكرية للعسكريين في مدينة معرة النعمان جنوب شرق إدلب".وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، قال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، النقيب أوليغ إيغناسيوك، إنه تم القضاء على نحو 100 مسلح، بالإضافة إلى معدات عسكرية ومستودع ذخيرة، خلال 24 ساعة، في محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقاً باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا )، عملية واسعة النطاق، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.وبعد السيطرة على حلب، حاولت الجماعات الإرهابية التقدم نحو مدينة حماة، واستولت على مدينة معرة النعمان. وبدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، توقف تقدم الإرهابيين في حماة، وشنت القوات الحكومية هجوماً مضاداً، وحررت عدداً من البلدات التي استولى عليها الإرهابيون سابقاً.وبدوره أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.إيران: واشنطن في مقدمة الأطراف التي تدعم التنظيمات الإرهابية في سوريامصدر لـ"سبوتنيك": نظام كييف يدرب الإرهابيين في سوريا
https://sarabic.ae/20241204/الجيش-السوري-يعلن-تحييد-أكثر-من-1600-إرهابي-خلال-أسبوع-1095467754.html
حماة
حلب
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/04/1095472068_153:0:1113:720_1920x0_80_0_0_06275a12d9dc7158305cec667019d3d2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إدلب, حماة, حلب
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إدلب, حماة, حلب
مقاتلات سورية تقصف مستودعا للذخيرة ومعدات عسكرية للإرهابيين في ريف إدلب... فيديو
10:49 GMT 04.12.2024 (تم التحديث: 11:10 GMT 04.12.2024)
نفذت مقاتلات تابعة لسلاح الجو السوري، اليوم الأربعاء، ضربات جوية استهدفت مستودعًا للذخيرة والأسلحة ومعدات عسكرية تابعة للجماعات الإرهابية في جنوب شرق محافظة إدلب شمالي سوريا.
وأفاد مصدر أمني سوري لوكالة "سبوتنيك" بقيام "طائرات سلاح الجو (السوري) بقصف مستودع للذخيرة والأسلحة، ومعدات عسكرية للعسكريين في مدينة معرة النعمان جنوب شرق إدلب".
وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، قال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة
بين الأطراف المتحاربة في سوريا، النقيب أوليغ إيغناسيوك، إنه تم القضاء على نحو 100 مسلح، بالإضافة إلى معدات عسكرية ومستودع ذخيرة، خلال 24 ساعة، في محافظات حلب وحماة وإدلب السورية.
وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقاً باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا )، عملية واسعة النطاق
، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.
وبعد السيطرة على حلب، حاولت الجماعات الإرهابية التقدم نحو مدينة حماة، واستولت على مدينة معرة النعمان. وبدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، توقف تقدم الإرهابيين في حماة، وشنت القوات الحكومية هجوماً مضاداً، وحررت عدداً من البلدات التي استولى عليها الإرهابيون سابقاً.
وبدوره أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب،
مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.