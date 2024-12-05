https://sarabic.ae/20241205/الجيش-الإسرائيلي-يفحص-حادث-تسلل-على-الحدود-الأردنية-1095516966.html

الجيش الإسرائيلي يفحص حادث تسلل على الحدود الأردنية

الجيش الإسرائيلي يفحص حادث تسلل على الحدود الأردنية

سبوتنيك عربي

أجرى الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، عمليات بحث وتمشيط للاشتباه بعملية تسلل جنوب البحر الميت عند الحدود الأردنية. 05.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-05T13:07+0000

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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي أجرى عمليات تمشيط موسعة في منطقة جنوب البحر الميت، حيث بدأت السلطات الإسرائيلية المختصة تحقيقاتها وسط حالة من الاستنفار الأمني.وأعلن الجيش الإسرائيلي عن وقوع حادث أمني ممثلا في نشاط مشبوه عند الحدود الأردنية جنوب البحر الميت، وأن قوات الجيش تقوم بعمليات فحص شبهات حول حدوث عملية تسلل إلى المنطقة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.ونقلت الإذاعة عن المتحدث العسكري الإسرائيلي تلقيه بلاغا عن نشاط مشبوه عند الحدود الأردنية جنوب البحر الميت.فيما عادت الإذاعة الإسرائيلية نفسها وأوضحت أنه تم استبعاد شبهة تسلل لـ"إرهابيين" عند الحدود الأردنية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن في الثلاثين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي وافقا على إنشاء فرقة عسكرية جديدة تعمل على الحدود مع الأردن.ونقلت صحيفة "السوسنة" الأردنية عن الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه إن إنشاء هذه الفرقة يأتي في إطار حماية الحدود الشرقية لإسرائيل، استنادًا إلى تقييم الوضع الراهن، على أن تكون تلك الفرقة تحت قيادة القيادة المركزية.ومن المنتظر أن تكون مهمة الفرقة الإسرائيلية الجديدة تعزيز الدفاع في المنطقة الحدودية وطريق 90 والمستوطنات، بالإضافة إلى "التصدي للحوادث الإرهابية وعمليات تهريب الأسلحة".

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