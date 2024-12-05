https://sarabic.ae/20241205/رصاصة-روسية-تخترق-حاجز-الصوت-وتتجاوز-مقاتلة-شبحية-أمريكية-1095525835.html
رصاصة روسية تخترق حاجز الصوت وتتجاوز مقاتلة شبحية أمريكية
رصاصة روسية تخترق حاجز الصوت وتتجاوز مقاتلة شبحية أمريكية
سبوتنيك عربي
طورت روسيا أخطر البنادق الهجومية في العالم وتمتلك مجموعة من أقوى بنادق القنص بعيدة المدى التي يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ مهام قنص من مسافات تتجاوز ألف متر. 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T17:39+0000
2024-12-05T17:39+0000
2024-12-05T17:39+0000
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/05/1095526406_136:0:2312:1224_1920x0_80_0_0_85a95c8a8994a31cd49c86a21c1b8c28.jpg
وتصنف بندقية "دي إكس إل - 2" ضمن أخطر بنادق القنص الروسية بعيدة المدى، التي تتميز بقدرتها على إصابة الأهداف بدقة من مسافات بعيدة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورن إكسبورت" الروسي. المواصفات الفنيةوبحسب تلك البيانات فإن سرعة طلقات البندقية الروسية "دي إكس إل - 2"، التي تعرف أيضا بـ"سكالبل" تقدر بنحو 2.5 (ماخ) أي مرتين ونصف سرعة الصوت، التي تقدر بـ343 متر في الثانية، وهو المقدار الذي عندما يتجاوزه أي مقذوف، فإنه يصدر صوتا هائلا يعرف بـ"اختراق حاجز الصوت"، وهو يتضح بصورة أكبر في الطائرات الحربية، حيث يتسبب في تكون سحبا من البخار حول بدن الطائرة في تلك اللحظة. وعند حساب سرعة الصوت بالكيلومتر في الساعة فإنها تقدر بـ1234 كلم/ ساعة، ويعني ذلك أن رصاصة البندقية الروسية تنطلق بسرعة تتجاوز 3 آلاف كلم/ ساعة، وهي سرعة تفوق سرعة مقاتلة حربية من الجيل الخامس مثل مقاتلات "إف - 35" الأمريكية التي تصل سرعتها القصوى إلى نحو ألفي كيلومترا فقط (نحو 1.7 ماخ). ويعني ذلك أن سرعة رصاصة تطلقها بندقية روسية تقدر بنحو 1.5 ضعف سرعة المقاتلة الشبحية الأمريكية.
https://sarabic.ae/20240611/أو-تي-إس-3-بندقية-قنص-روسية-تستخدم-نوعين-من-الطلقات-1089731421.html
https://sarabic.ae/20241128/للهجوم-والقنص-بندقية-روسية-ثنائية-الاستخدام-1095296064.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/05/1095526406_408:0:2040:1224_1920x0_80_0_0_e6ee65f5fe8932c330a48c545ac1dcaf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
رصاصة روسية تخترق حاجز الصوت وتتجاوز مقاتلة شبحية أمريكية
طورت روسيا أخطر البنادق الهجومية في العالم وتمتلك مجموعة من أقوى بنادق القنص بعيدة المدى التي يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ مهام قنص من مسافات تتجاوز ألف متر.
وتصنف بندقية "دي إكس إل - 2" ضمن أخطر بنادق القنص الروسية بعيدة المدى، التي تتميز بقدرتها على إصابة الأهداف بدقة من مسافات بعيدة، حسبما ذكر
موقع "روس أوبورن إكسبورت" الروسي.
طول السبطانة (ماسورة البندقية): يوجد منها 3 أطوال هي 71 و68 و66 سم.
سرعة الطلقات: 860 متر/ ثانية.
وبحسب تلك البيانات فإن سرعة طلقات
البندقية الروسية "دي إكس إل - 2"، التي تعرف أيضا بـ"سكالبل" تقدر بنحو 2.5 (ماخ) أي مرتين ونصف سرعة الصوت، التي تقدر بـ343 متر في الثانية، وهو المقدار الذي عندما يتجاوزه أي مقذوف، فإنه يصدر صوتا هائلا يعرف بـ"اختراق حاجز الصوت"، وهو يتضح بصورة أكبر في الطائرات الحربية، حيث يتسبب في تكون سحبا من البخار حول بدن الطائرة في تلك اللحظة.
وعند حساب سرعة الصوت بالكيلومتر في الساعة فإنها تقدر بـ1234 كلم/ ساعة، ويعني ذلك أن رصاصة البندقية الروسية تنطلق بسرعة تتجاوز 3 آلاف كلم/ ساعة، وهي سرعة تفوق سرعة مقاتلة حربية من الجيل الخامس مثل مقاتلات "إف - 35" الأمريكية التي تصل سرعتها القصوى إلى نحو ألفي كيلومترا فقط (نحو 1.7 ماخ).
ويعني ذلك أن سرعة رصاصة تطلقها بندقية روسية
تقدر بنحو 1.5 ضعف سرعة المقاتلة الشبحية الأمريكية.