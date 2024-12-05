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https://sarabic.ae/20241205/رصاصة-روسية-تخترق-حاجز-الصوت-وتتجاوز-مقاتلة-شبحية-أمريكية-1095525835.html
رصاصة روسية تخترق حاجز الصوت وتتجاوز مقاتلة شبحية أمريكية
رصاصة روسية تخترق حاجز الصوت وتتجاوز مقاتلة شبحية أمريكية
سبوتنيك عربي
طورت روسيا أخطر البنادق الهجومية في العالم وتمتلك مجموعة من أقوى بنادق القنص بعيدة المدى التي يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ مهام قنص من مسافات تتجاوز ألف متر. 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T17:39+0000
2024-12-05T17:39+0000
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وتصنف بندقية "دي إكس إل - 2" ضمن أخطر بنادق القنص الروسية بعيدة المدى، التي تتميز بقدرتها على إصابة الأهداف بدقة من مسافات بعيدة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورن إكسبورت" الروسي. المواصفات الفنيةوبحسب تلك البيانات فإن سرعة طلقات البندقية الروسية "دي إكس إل - 2"، التي تعرف أيضا بـ"سكالبل" تقدر بنحو 2.5 (ماخ) أي مرتين ونصف سرعة الصوت، التي تقدر بـ343 متر في الثانية، وهو المقدار الذي عندما يتجاوزه أي مقذوف، فإنه يصدر صوتا هائلا يعرف بـ"اختراق حاجز الصوت"، وهو يتضح بصورة أكبر في الطائرات الحربية، حيث يتسبب في تكون سحبا من البخار حول بدن الطائرة في تلك اللحظة. وعند حساب سرعة الصوت بالكيلومتر في الساعة فإنها تقدر بـ1234 كلم/ ساعة، ويعني ذلك أن رصاصة البندقية الروسية تنطلق بسرعة تتجاوز 3 آلاف كلم/ ساعة، وهي سرعة تفوق سرعة مقاتلة حربية من الجيل الخامس مثل مقاتلات "إف - 35" الأمريكية التي تصل سرعتها القصوى إلى نحو ألفي كيلومترا فقط (نحو 1.7 ماخ). ويعني ذلك أن سرعة رصاصة تطلقها بندقية روسية تقدر بنحو 1.5 ضعف سرعة المقاتلة الشبحية الأمريكية.
https://sarabic.ae/20240611/أو-تي-إس-3-بندقية-قنص-روسية-تستخدم-نوعين-من-الطلقات-1089731421.html
https://sarabic.ae/20241128/للهجوم-والقنص-بندقية-روسية-ثنائية-الاستخدام-1095296064.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

رصاصة روسية تخترق حاجز الصوت وتتجاوز مقاتلة شبحية أمريكية

17:39 GMT 05.12.2024
© Getty Images / mevansرصاصة
رصاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
© Getty Images / mevans
تابعنا عبر
طورت روسيا أخطر البنادق الهجومية في العالم وتمتلك مجموعة من أقوى بنادق القنص بعيدة المدى التي يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ مهام قنص من مسافات تتجاوز ألف متر.
وتصنف بندقية "دي إكس إل - 2" ضمن أخطر بنادق القنص الروسية بعيدة المدى، التي تتميز بقدرتها على إصابة الأهداف بدقة من مسافات بعيدة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورن إكسبورت" الروسي.
بندقية القنص الروسية أو إس في – 96 في معرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
"أو تي إس-3".. بندقية قنص روسية تستخدم نوعين من الطلقات
11 يونيو, 06:40 GMT

المواصفات الفنية

طول السبطانة (ماسورة البندقية): يوجد منها 3 أطوال هي 71 و68 و66 سم.
الطول: 124 سم.
الارتفاع: 13.9 سم.
العرض: 6.8 سم.
الوزن: 7.2 كغ.
المدى: 1200 متر.
سرعة الطلقات: 860 متر/ ثانية.
© Getty Images / Ejlaرصاصة
رصاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
رصاصة
© Getty Images / Ejla
وبحسب تلك البيانات فإن سرعة طلقات البندقية الروسية "دي إكس إل - 2"، التي تعرف أيضا بـ"سكالبل" تقدر بنحو 2.5 (ماخ) أي مرتين ونصف سرعة الصوت، التي تقدر بـ343 متر في الثانية، وهو المقدار الذي عندما يتجاوزه أي مقذوف، فإنه يصدر صوتا هائلا يعرف بـ"اختراق حاجز الصوت"، وهو يتضح بصورة أكبر في الطائرات الحربية، حيث يتسبب في تكون سحبا من البخار حول بدن الطائرة في تلك اللحظة.
جندي روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
للهجوم والقنص... بندقية روسية ثنائية الاستخدام
28 نوفمبر, 14:57 GMT
وعند حساب سرعة الصوت بالكيلومتر في الساعة فإنها تقدر بـ1234 كلم/ ساعة، ويعني ذلك أن رصاصة البندقية الروسية تنطلق بسرعة تتجاوز 3 آلاف كلم/ ساعة، وهي سرعة تفوق سرعة مقاتلة حربية من الجيل الخامس مثل مقاتلات "إف - 35" الأمريكية التي تصل سرعتها القصوى إلى نحو ألفي كيلومترا فقط (نحو 1.7 ماخ).
ويعني ذلك أن سرعة رصاصة تطلقها بندقية روسية تقدر بنحو 1.5 ضعف سرعة المقاتلة الشبحية الأمريكية.
© Sputnik"دي إكس إل - 5"... بندقية قنص روسية خارقة تستخدم نوعين من الطلقات
دي إكس إل - 5... بندقية قنص روسية خارقة تستخدم نوعين من الطلقات - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
"دي إكس إل - 5"... بندقية قنص روسية خارقة تستخدم نوعين من الطلقات
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قاذفة قنابل سو-34 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:12 GMT
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