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المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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ملفات ساخنة
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عرب بوينت بودكاست
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https://sarabic.ae/20241206/أردوغان-الأسد-لم-يعط-ردا-إيجابيا-على-اقتراح-اللقاء-1095548729.html
أردوغان: الأسد لم يعط ردا إيجابيا على اقتراح اللقاء
أردوغان: الأسد لم يعط ردا إيجابيا على اقتراح اللقاء
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن نظيره السوري بشار الأسد، لم يعط ردا إيجابيا على مقترح للقاء وتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق. 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T11:37+0000
2024-12-06T11:42+0000
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وقال أردوغان للصحفيين في هذا الصدد: "قلنا للأسد: دعنا نلتقي، ولم نتلق ردا إيجابيا"، وتمنى أردوغان أن "يستمر هذا المسير للمعارضة السورية، بلا مشاكل أو خسائر".وأكد أنه يتابع كل التطورات الحاصلة في سوريا من طرف الاستخبارات التركية من جهة، ومن الإعلام من جهة أخرى.وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقاً باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا والكثير من الدول)، عملية واسعة النطاق، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.وبعد السيطرة على حلب، حاولت الجماعات الإرهابية التقدم نحو مدينة حماة، واستولت على مدينة معرة النعمان. وبدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، توقف تقدم الإرهابيين في حماة، وشنت القوات الحكومية هجوماً مضاداً، وحررت عدداً من البلدات التي استولى عليها الإرهابيون سابقاً.وبدوره، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.
https://sarabic.ae/20241206/سلاح-الجو-السوري-يقصف-تجمعات-للإرهابيين-وآلياتهم-غربي-إدلب-فيديو-1095544652.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم

أردوغان: الأسد لم يعط ردا إيجابيا على اقتراح اللقاء

11:37 GMT 06.12.2024 (تم التحديث: 11:42 GMT 06.12.2024)
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن نظيره السوري بشار الأسد، لم يعط ردا إيجابيا على مقترح للقاء وتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.
وقال أردوغان للصحفيين في هذا الصدد: "قلنا للأسد: دعنا نلتقي، ولم نتلق ردا إيجابيا"، وتمنى أردوغان أن "يستمر هذا المسير للمعارضة السورية، بلا مشاكل أو خسائر".

وأضاف: "المعارضة السورية تسيطر على إدلب وحلب وحماة وتتقدم نحو حمص، والهدف الرئيسي هو دمشق. مع الأسف المنطقة مليئة بالمشاكل، ولا نريد استمرار التصعيد فيها، وتركيا ستقوم بما عليها".

وأكد أنه يتابع كل التطورات الحاصلة في سوريا من طرف الاستخبارات التركية من جهة، ومن الإعلام من جهة أخرى.
سلاح الجو السوري يقصف تجمعا للإرهابيين في إدلب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
سلاح الجو السوري يقصف تجمعات للإرهابيين وآلياتهم غربي إدلب... فيديو
10:09 GMT
وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقاً باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا والكثير من الدول)، عملية واسعة النطاق، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.
وبعد السيطرة على حلب، حاولت الجماعات الإرهابية التقدم نحو مدينة حماة، واستولت على مدينة معرة النعمان. وبدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، توقف تقدم الإرهابيين في حماة، وشنت القوات الحكومية هجوماً مضاداً، وحررت عدداً من البلدات التي استولى عليها الإرهابيون سابقاً.
وبدوره، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.
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