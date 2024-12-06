https://sarabic.ae/20241206/أردوغان-الأسد-لم-يعط-ردا-إيجابيا-على-اقتراح-اللقاء-1095548729.html
أردوغان: الأسد لم يعط ردا إيجابيا على اقتراح اللقاء
أردوغان: الأسد لم يعط ردا إيجابيا على اقتراح اللقاء
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن نظيره السوري بشار الأسد، لم يعط ردا إيجابيا على مقترح للقاء وتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق. 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T11:37+0000
2024-12-06T11:37+0000
2024-12-06T11:42+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم
العالم العربي
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/12/1094896407_0:0:3326:1870_1920x0_80_0_0_7269b8bca0debef4e4f78dfa70eea070.jpg
وقال أردوغان للصحفيين في هذا الصدد: "قلنا للأسد: دعنا نلتقي، ولم نتلق ردا إيجابيا"، وتمنى أردوغان أن "يستمر هذا المسير للمعارضة السورية، بلا مشاكل أو خسائر".وأكد أنه يتابع كل التطورات الحاصلة في سوريا من طرف الاستخبارات التركية من جهة، ومن الإعلام من جهة أخرى.وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقاً باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا والكثير من الدول)، عملية واسعة النطاق، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.وبعد السيطرة على حلب، حاولت الجماعات الإرهابية التقدم نحو مدينة حماة، واستولت على مدينة معرة النعمان. وبدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، توقف تقدم الإرهابيين في حماة، وشنت القوات الحكومية هجوماً مضاداً، وحررت عدداً من البلدات التي استولى عليها الإرهابيون سابقاً.وبدوره، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.
https://sarabic.ae/20241206/سلاح-الجو-السوري-يقصف-تجمعات-للإرهابيين-وآلياتهم-غربي-إدلب-فيديو-1095544652.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/12/1094896407_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_9ef76c2a0bb9c6999cdb0bd801d95c70.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم
أردوغان: الأسد لم يعط ردا إيجابيا على اقتراح اللقاء
11:37 GMT 06.12.2024 (تم التحديث: 11:42 GMT 06.12.2024)
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن نظيره السوري بشار الأسد، لم يعط ردا إيجابيا على مقترح للقاء وتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.
وقال أردوغان للصحفيين في هذا الصدد: "قلنا للأسد: دعنا نلتقي، ولم نتلق ردا إيجابيا"، وتمنى أردوغان أن "يستمر هذا المسير للمعارضة السورية، بلا مشاكل أو خسائر".
وأضاف: "المعارضة السورية تسيطر على إدلب وحلب وحماة وتتقدم نحو حمص، والهدف الرئيسي هو دمشق. مع الأسف المنطقة مليئة بالمشاكل، ولا نريد استمرار التصعيد فيها، وتركيا ستقوم بما عليها".
وأكد أنه يتابع كل التطورات الحاصلة في سوريا من طرف الاستخبارات التركية من جهة، ومن الإعلام من جهة أخرى.
وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقاً باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا والكثير من الدول)، عملية واسعة النطاق
، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.
وبعد السيطرة على حلب، حاولت الجماعات الإرهابية التقدم نحو مدينة حماة، واستولت على مدينة معرة النعمان. وبدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، توقف تقدم الإرهابيين في حماة، وشنت القوات الحكومية هجوماً مضاداً، وحررت عدداً من البلدات التي استولى عليها الإرهابيون سابقاً.
وبدوره، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب،
مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.