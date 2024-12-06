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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241206/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-29-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليلة-الماضية-1095534416.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 29 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 29 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت، خلال الليلة الماضية، 33 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات روسية عدة. 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T04:17+0000
2024-12-06T05:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".وأشار البيان إلى أن "أطقم الطيران البحري لأسطول البحر الأسود في البحر الأسود دمرت زورقين أوكرانيين كانا متجهين نحو جزيرة القرم".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241205/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تتكبد-نحو-300-عسكري-على-محور-كورسك-خلال-يوم-واحد-1095516464.html
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روسيا

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 29 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

04:17 GMT 06.12.2024 (تم التحديث: 05:29 GMT 06.12.2024)
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورمي-28إن
مي-28إن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
© Sputnik . Maxim Blinov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت، خلال الليلة الماضية، 33 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات روسية عدة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 33 طائرة مسيرة أوكرانية، إذ تم تدمير 14 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و11 طائرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و7 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق شبه جزيرة القرم".

وأشار البيان إلى أن "أطقم الطيران البحري لأسطول البحر الأسود في البحر الأسود دمرت زورقين أوكرانيين كانا متجهين نحو جزيرة القرم".
عمل المدفعية للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد نحو 300 عسكري على محور كورسك خلال يوم واحد
أمس, 12:58 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.

بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:13 GMT
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