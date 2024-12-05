https://sarabic.ae/20241205/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تتكبد-نحو-300-عسكري-على-محور-كورسك-خلال-يوم-واحد-1095516464.html

القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد نحو 300 عسكري على محور كورسك خلال يوم واحد

القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد نحو 300 عسكري على محور كورسك خلال يوم واحد

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر جسيمة. 05.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-05T12:58+0000

2024-12-05T12:58+0000

2024-12-05T13:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا وقوزاق لوكنيا، ليبيديفكا، ليونيدوفو، مالايا لوكنيا، نيجني كلين، نيكولايفو دارينو، نيكولسكي، نوفايا سوروتشينا، نوفويفانوفكا، وبليخوفو، وسفيردليكوفو".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية خلال النهار نحو 300 عسكري، وتم تدمير 3 دبابات، و3 عربات مشاة قتالية، و3 عربات قتالية مدرعة، و5 عربات، ومحطة حرب إلكترونية، و5 قذائف هاون.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الأوكرانية تتكبد أكثر من 300 عسكري على محور كورسك خلال يوم واحدالقوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر جسيمة على محور كورسك

https://sarabic.ae/20241204/الجيش-الروسي-يكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-فادحة-على-محور-كورسك-1095475318.html

https://sarabic.ae/20241203/القوات-الأوكرانية--تتكبد-أكثر-من-300-عسكري-على-محور-كورسك-خلال-يوم-واحد-1095440680.html

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