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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241205/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تتكبد-نحو-300-عسكري-على-محور-كورسك-خلال-يوم-واحد-1095516464.html
القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد نحو 300 عسكري على محور كورسك خلال يوم واحد
القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد نحو 300 عسكري على محور كورسك خلال يوم واحد
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر جسيمة. 05.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-05T12:58+0000
2024-12-05T13:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا وقوزاق لوكنيا، ليبيديفكا، ليونيدوفو، مالايا لوكنيا، نيجني كلين، نيكولايفو دارينو، نيكولسكي، نوفايا سوروتشينا، نوفويفانوفكا، وبليخوفو، وسفيردليكوفو".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية خلال النهار نحو 300 عسكري، وتم تدمير 3 دبابات، و3 عربات مشاة قتالية، و3 عربات قتالية مدرعة، و5 عربات، ومحطة حرب إلكترونية، و5 قذائف هاون.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الأوكرانية تتكبد أكثر من 300 عسكري على محور كورسك خلال يوم واحدالقوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر جسيمة على محور كورسك
https://sarabic.ae/20241204/الجيش-الروسي-يكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-فادحة-على-محور-كورسك-1095475318.html
https://sarabic.ae/20241203/القوات-الأوكرانية--تتكبد-أكثر-من-300-عسكري-على-محور-كورسك-خلال-يوم-واحد-1095440680.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد نحو 300 عسكري على محور كورسك خلال يوم واحد

12:58 GMT 05.12.2024 (تم التحديث: 13:04 GMT 05.12.2024)
© Sputnik . Константин Михальчевский / الانتقال إلى بنك الصورعمل المدفعية للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية
عمل المدفعية للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2024
© Sputnik . Константин Михальчевский
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر جسيمة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا وقوزاق لوكنيا، ليبيديفكا، ليونيدوفو، مالايا لوكنيا، نيجني كلين، نيكولايفو دارينو، نيكولسكي، نوفايا سوروتشينا، نوفويفانوفكا، وبليخوفو، وسفيردليكوفو".

وتابع البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في مقاطعة سومي".

مركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز برادلي إم-2 تم الاستيلاء عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة على محور كورسك
أمس, 12:14 GMT
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية خلال النهار نحو 300 عسكري، وتم تدمير 3 دبابات، و3 عربات مشاة قتالية، و3 عربات قتالية مدرعة، و5 عربات، ومحطة حرب إلكترونية، و5 قذائف هاون.

وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت نحو 38235 عسكريا، و232 دبابة، و168 مركبة مشاة قتالية، و123 ناقلة جند مدرعة، و1228 مركبة قتالية مصفحة، و1087 سيارة، و308 مدافع ميدانية، و40 راجمة صواريخ من بينها 11 راجمة من طراز "هيمارس"، و6 من طراز "ملرز" أمريكية الصنع، و13 قاذفة لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، و7 سيارات للنقل والتذخير، و72 محطة حرب إلكترونية".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
القوات الروسية تدمر مدرعات تابعة للقوات الأوكرانية على محور كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تتكبد أكثر من 300 عسكري على محور كورسك خلال يوم واحد
3 ديسمبر, 11:22 GMT

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الأوكرانية تتكبد أكثر من 300 عسكري على محور كورسك خلال يوم واحد
القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر جسيمة على محور كورسك
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قاذفة قنابل سو-34 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:12 GMT
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