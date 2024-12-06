https://sarabic.ae/20241206/الأردن-يقرر-إغلاق-معبر-جابر-الحدودي-مع-سوريا--1095554616.html

الأردن يقرر إغلاق معبر جابر الحدودي مع سوريا

الأردن يقرر إغلاق معبر جابر الحدودي مع سوريا

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الداخلية الأردن، مازن الفراية، اليوم الجمعة، إغلاق معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري، في ظل تعقد المشهد الأمني على الساحة السورية. 06.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-06T14:54+0000

2024-12-06T14:54+0000

2024-12-06T14:54+0000

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ونقلت وكالة "بترا" الأردنية انه بموجب قرار إغلاق المعبر فإنه سيتم السماح للأردنيين والشاحنات الأردنية بالعودة إلى أراضي المملكة، فيما ستمنع حركة المرور للمغادرين إلى الأراضي السورية.وأضاف وزير الداخلية الأردني، إن بلاده تتابع التطورات الجارية في سوريا، بينما تستمر القوات المسلحة الأردنية بتأمين الحدود.في سياق متصل، حذرت وزارة الدفاع السورية، اليوم الجمعة، من تسجيلات مصورة مفبركة أعدتها التنظيمات الإرهابية وغرف عملياتها حول حدوث انفجارات في مقر الأركان وسط دمشق. وأضافت الدفاع السورية في بيان لها، أنه " ندعو جميع المواطنين إلى الوعي بهذه الأكاذيب ومعرفة أبعادها التي تستهدف نشر الفوضى والذعر في صفوف المدنيين، فإن هذه الأكاذيب تندرج ضمن سياق الحرب النفسية الموازية للحرب الإرهابية".وصرح مصدر في قوات الأمن السورية لوكالة "سبوتنيك"، أن مقاتلات في سلاح الجو السوري شنت ضربات ضد الإرهابيين، ودمرت دبابة متخفية جنوب غربي محافظة إدلب.وحصلت وكالة "سبوتنيك"، على مقطع فيديو يظهر لحظة تنفيذ مقاتلات سورية غارات على مواقع للإرهابيين جنوب غربي إدلب، ما أدى إلى تدمير الموقع. وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقاً باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا والكثير من الدول)، عملية واسعة النطاق، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.وبعد السيطرة على حلب، حاولت الجماعات الإرهابية التقدم نحو مدينة حماة، واستولت على مدينة معرة النعمان. وبدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، توقف تقدم الإرهابيين في حماة، وشنت القوات الحكومية هجوماً مضاداً، وحررت عدداً من البلدات التي استولى عليها الإرهابيون سابقاً.

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