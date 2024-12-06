https://sarabic.ae/20241206/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-عن-مقتل-قائد-الوحدة-الجوية-التابعة-لحماس-في-غزة--1095559554.html
الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل قائد الوحدة الجوية التابعة لحماس في غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل قائد الوحدة الجوية التابعة لحماس في غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل قائد سلاح الجو التابع لـ"حركة حماس" في غزة، والذي كان أحد منظمي الهجوم على جنوبي إسرائيل يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T18:13+0000
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وأضافت الخدمة الصحفية للجيش الإسرائيلي، أنه "في عملية مشتركة بين الجيش الإسرائيلي والشاباك، في 3 كانون الأول/ ديسمبر 2024، تم القضاء على نضال النجار، قائد القوات الجوية لحماس في مدينة غزة والمسؤول عن نظام الدفاع الجوي لحماس في قطاع غزة". ووفقا للخدمة الصحفية، فإن "النجار كان أحد منظمي الهجوم الجوي على إسرائيل يوم 7 أكتوبر". وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين. وتتعمد إسرائيل تجاهل قراري مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين؛ في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل و"حماس".
https://sarabic.ae/20241206/إعلام-الرئيس-الإسرائيلي-يطلب-من-إيلون-ماسك-التأثير-على-المحادثات-بشأن-غزة-1095558281.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي
الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل قائد الوحدة الجوية التابعة لحماس في غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل قائد سلاح الجو التابع لـ"حركة حماس" في غزة، والذي كان أحد منظمي الهجوم على جنوبي إسرائيل يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأضافت الخدمة الصحفية للجيش الإسرائيلي، أنه "في عملية مشتركة بين الجيش الإسرائيلي والشاباك، في 3 كانون الأول/ ديسمبر 2024، تم القضاء على نضال النجار، قائد القوات الجوية لحماس في مدينة غزة والمسؤول عن نظام الدفاع الجوي لحماس في قطاع غزة".
ووفقا للخدمة الصحفية، فإن "النجار كان أحد منظمي الهجوم الجوي على إسرائيل يوم 7 أكتوبر".
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.
وتتعمد إسرائيل تجاهل قراري مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين؛ في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل و"حماس".